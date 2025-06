Σταματήστε να είστε «πολύ καλοί» στη δουλειά – Τι κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι

Η Τέσσα Γουέστ είναι κοινωνική ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει περάσει χρόνια αξιοποιώντας την επιστήμη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιλύσουν διαπροσωπικές συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Jerks at Work: Toxic Coworkers and What to Do About Them» και «Job Therapy: Finding Work That Works for You». Είναι εκπαιδεύτρια στο διαδικτυακό μάθημα του CNBC «Πώς να αλλάξετε καριέρα και να γίνετε πιο ευτυχισμένοι στη δουλειά».Σε συνέντευξή της στο CNBC Make It, η Τέσσα Γουέστ μοιράστηκε τις απόψεις και την εμπειρία της γύρω από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στον χώρο εργασίας, καθώς και πρακτικές συμβουλές για το πώς η ειλικρίνεια και η ουσιαστική ανατροφοδότηση μπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελματική επιτυχία.Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr