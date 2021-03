Lockdown: Ανοίγει η αγορά στις 5 Απριλίου με δίχτυ ασφαλείας 10 εκατ. self test

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα βήμα πιο κοντά για την επαναλειτουργία της στις 5 του Απρίλη βρίσκεται ημε το νέο σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για ταπου θα διατίθενται απ’ τα φαρμακεία αλλά και τη σταθεροποίηση του ιικού φορτίου που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.Πρόκειται για ένα εγχείρημα με ρίσκο, όπως αναγνωρίζουν κυβερνητικά στελέχη, αλλά επιτακτικά αναγκαίο προκειμένου να επανεκκινήσει η οικονομία αλλά και να αποσυμπιεστεί η κοινωνία η οποία πλέον αναζητά διεξόδους με αποτέλεσμα να αυξάνεται εβδομάδα την εβδομάδα το «αντάρτικο» κατά των. Ένα αντάρτικο που μεγενθύνει τη «μαύρη οικονομία» και το οποίο δεν φαίνεται να περιορίζεται παρά τα πρόστιμα, που επίσης ακολουθούν αυξητική πορεία…Βασικό «εργαλείο» για το άνοιγμα της αγοράς εφόσον επιβεβαιωθεί η σταθεροποιητική πορεία του ιικού φορτίου και τις προσεχείς ημέρες είναι η διενέργεια των self tests.Τα τελευταία, σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωτικά να γίνονται κάθε εβδομάδα από τους εργαζόμενους σε σειρά κρίσιμων τομέων, από τοκαι την εστίαση, τον τουρισμό, την ακτοπλοϊα – ναυτιλία, τη μεταποίηση ως και τα δικαστήρια.Η διάθεσή των self tests θα ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου από τα φαρμακεία της χώρας. Θα είναι διαθέσιμο ένα τεστ την εβδομάδα για διάστημα δύο μηνών για όλους τους πολίτες.Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπ. Ανάπτυξης με αυτό τον τρόπο ανοίγει πλέον ο δρόμος προκειμένου στις 5 Απριλίου να επανεκκινήσει σε πρώτη φάση το λιανεμπόριο, όπως εξάλλου έχει εισηγηθεί εδώ και καιρό.Ο συνδυασμός των self tests με τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις, την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων εκ μέρους των καταστημάτων αλλά και του 3ωρου χρονικού ορίου που θα δίνεται στον καταναλωτή μία φορά την ημέρα με αποστολή sms στο νέο 5ψήφιο τηλεφωνικό κωδικό, θεωρούν ότι διαμορφώνουν τις βάσεις για την πλήρη και ασφαλή επαναφορά της αγοράς χωρίς click away και click inside.Οι ίδιες αρμόδιες πηγές μάλιστα εξηγούσαν ότι η εργαλειοποίηση των self tests σε συνδυασμό με την ταχεία διαδικασία εμβολιασμού του πληθυσμού μπορεί να είναι το στοιχείο εκείνο που θα αλλάξει τις βάσεις «» (σσ game changer) δίδοντας κρίσιμα περιθώρια για τη επαναλειτουργία κλάδων της οικονομίας.Μάλιστα προδικάζουν πως με αυτό τον τρόπο μπορεί να μπει και η εστίαση πλέον στις συζητήσεις για επανέναρξη εργασιών. Κάτι, ωστόσο, που θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει άμεσα αλλά αφού προηγηθούν το λιανεμπόριο και τα σχολεία.Στόχος όπως επισημαίνουν είναι μέχρι το Πάσχα να έχει επιτραπεί και ηαποκλειστικά όμως σε εξωτερικούς χώρους.Προτεραιότητα του υπουργείου Παιδείας είναι το άνοιγμα των, τόνισε μιλώντας στονη υφυπουργός Παιδείας,Όπως εξήγησε αυτό συμβαίνει διότι έχουν λειτουργήσει πολύ λιγότερο στη δια ζώσης εκπαίδευση ενώ ετοιμάζονται και για εξετάσεις. «Η 5η Απριλίου ειναι μία ημερομηνία που και εμείς θα θέλαμε να λειτουργήσουν τα σχολεία, αλλά δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα» σημείωσε η υφυπουργός. Σύμφωνα με την κ. Μακρή, το υπουργείο έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο στην επιστημονική επιτροπή για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.Επιπλέον, σημείωσε ότι η απόφαση των ειδικών αναμένεται τη Τετάρτη όταν και θα συνεδριάσουν. Όσον αφορά τις μικρότερες τάξεις αλλά και τα, εξήγησε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο ή εισήγηση. Τόνισε δε, ότι θα κριθούν όλα αναλόγως με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η κ. Μακρή σημείωσε ακόμη ότι το self test ειναι ένα όπλο, που θα συμβάλει μαζί με τους εμβολιασμούς στο άνοιγμα.