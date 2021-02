Media Markt: Ανοίγουν με click away τα καταστήματα στην Αττική

Τα καταστήματα του δικτύου της Media Markt στην Αττική λειτουργούν με ραντεβού και παραλαβή με τη μέθοδο του click away

Η MediaMarkt, σε συνέχεια των νέων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, υποδέχεται τους καταναλωτές στα καταστήματα του δικτύου της στην Αττική με ραντεβού και παραλαβή με τη μέθοδο του click away.



Η διαδικασία είναι απλή και άμεση, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφθεί κανείς το ηλεκτρονικό κατάστημα της MediaMarkt και να επιλέξει τα προϊόντα που θέλει από τη μεγάλη γκάμα κατηγοριών.



Αν η παραγγελία αφορά τα καταστήματα της Αττικής, τότε θα είναι έτοιμη σε μόλις 60 λεπτά, ώστε να ακολουθήσει άμεσα το κλείσιμο του ραντεβού και να γίνει η παραλαβή μέσω Click Away στα Pick Up Spots, με την επίδειξη του σχετικού sms επιβεβαίωσης.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν εδώ για το ωράριο όλων των καταστημάτων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αγορές σε καθένα από αυτά.



Η MediaMarkt επισημαίνει στο καταναλωτικό κοινό ότι με ευθύνη και σεβασμό στη δημόσια υγεία και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και βρίσκει τον τρόπο να παραμένει στο πλευρό του.



