«Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» για 4ο χρόνο επί σκηνής

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Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, East West Center, Sarajevo Festival 2025), συνεχόμενα sold out και σημαντικές διακρίσεις, η πολυβραβευμένη παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» τουολοκληρώνει φέτος τον κύκλο της. Το κοινό θα έχει την τελευταία ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο που ξεκίνησε από το Θεσσαλικό Θέατρο, συγκίνησε θεατές και κριτικούς και απέσπασε τοΛόγω εξάντλησης των εισιτηρίων, η παράσταση του Κωνσταντίνου Ντέλλα "Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα" παρατείνουν τις παραστάσεις τους μέχρι τις 20 Απριλίου 2027.Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21 00, από 1η Φεβρουαρίου.Η παράσταση αποτελεί μια σκηνική προσέγγιση στη σύνδεση της μαγείας με τη μαγειρική ως γυναικείο μυστικό κώδικα της περιοχής της Θεσσαλίας. Στη σκιά της ανδρικής εξουσίας, οι γυναίκες παρέμειναν στο περιθώριο, χωρίς να έχουν λόγο στις αποφάσεις που ήταν αποκλειστικά δικαίωμα των ανδρών. Πέρα από τις υπόλοιπες εργασίες, με τις οποίες συνέβαλλαν στην οικονομία της οικογένειας και της κοινότητας ως εργάτριες, είχαν και την ευθύνη της τροφοδοσίας των μελών της οικογένειάς τους, πάντα όμως εντός του οίκου.Έτσι, ανέπτυξαν έναν μυστικό κώδικα, μια λανθάνουσα εξουσία, που στηριζόταν στη χρήση της μαγείας, των «πρακτικών», του ξεματιάσματος και άλλων δεξιοτήτων, μέσα από τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούσαν και στη μαγειρική, τα βότανα και τα χόρτα της περιοχής, το λάδι, το νερό και το αλεύρι. Στη Θεσσαλία, η παράδοση θέλει τις μάγισσες της περιοχής να έχουν παραλάβει τις μυστικές δεξιότητές τους από τη Μήδεια και να ειδικεύονται στο «κατέβασμα» του φεγγαριού. Τρεις νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από τις αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες. Με εκφραστικά εργαλεία τις πρώτες ύλες της τελετουργικής διαδικασίας, δηλαδή τη μάσκα και τον συντονισμό του λόγου και του σώματος, και έχοντας ως αφετηρία τα στάδια της παρασκευής της πίτας, αφηγούνται ιστορίες από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και τα Φαρσάλια του Λουκανού, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και έρευνας, από παραδοσιακά τραγούδια και συνεντεύξεις γυναικών έως ιατροσοφικούς κώδικες του 19ου αιώνα.Κωνσταντίνος ΝτέλλαςΜιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας Γιώργος ΠερλέροςΑλέξανδρος ΚτιστάκηςΜαρίζα ΤσίγκαΜάρθα ΦωκάΚωνσταντίνα Μαρδίκη (Η κατασκευή των κοστουμιών είναι μια ευγενική χορηγία του Εργαστηρίου του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών)Γιώργος ΑντωνόπουλοςΧαράλαμπος Βλαχοδήμος, Ηλίας ΛαχανάςΣτυλιανός ΒλαχοδήμοςΠολιτισμός Σταθμός Θέατρο - Experimenta Art CompanyTrailer: