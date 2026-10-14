Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» για 4ο χρόνο επί σκηνής
«Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» για 4ο χρόνο επί σκηνής
Οι παραστάσεις παρατείνονται μέχρι τις 20 Απριλίου 2027
Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, East West Center, Sarajevo Festival 2025), συνεχόμενα sold out και σημαντικές διακρίσεις, η πολυβραβευμένη παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Κωνσταντίνου Ντέλλα ολοκληρώνει φέτος τον κύκλο της. Το κοινό θα έχει την τελευταία ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο που ξεκίνησε από το Θεσσαλικό Θέατρο, συγκίνησε θεατές και κριτικούς και απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Κοινού στο GRAPE 2025 και το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου 2024/25.
Λόγω εξάντλησης των εισιτηρίων, η παράσταση του Κωνσταντίνου Ντέλλα "Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα" παρατείνουν τις παραστάσεις τους μέχρι τις 20 Απριλίου 2027.
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21 00, από 1η Φεβρουαρίου.
Η παράσταση αποτελεί μια σκηνική προσέγγιση στη σύνδεση της μαγείας με τη μαγειρική ως γυναικείο μυστικό κώδικα της περιοχής της Θεσσαλίας. Στη σκιά της ανδρικής εξουσίας, οι γυναίκες παρέμειναν στο περιθώριο, χωρίς να έχουν λόγο στις αποφάσεις που ήταν αποκλειστικά δικαίωμα των ανδρών. Πέρα από τις υπόλοιπες εργασίες, με τις οποίες συνέβαλλαν στην οικονομία της οικογένειας και της κοινότητας ως εργάτριες, είχαν και την ευθύνη της τροφοδοσίας των μελών της οικογένειάς τους, πάντα όμως εντός του οίκου.
Έτσι, ανέπτυξαν έναν μυστικό κώδικα, μια λανθάνουσα εξουσία, που στηριζόταν στη χρήση της μαγείας, των «πρακτικών», του ξεματιάσματος και άλλων δεξιοτήτων, μέσα από τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούσαν και στη μαγειρική, τα βότανα και τα χόρτα της περιοχής, το λάδι, το νερό και το αλεύρι. Στη Θεσσαλία, η παράδοση θέλει τις μάγισσες της περιοχής να έχουν παραλάβει τις μυστικές δεξιότητές τους από τη Μήδεια και να ειδικεύονται στο «κατέβασμα» του φεγγαριού. Τρεις νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από τις αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες. Με εκφραστικά εργαλεία τις πρώτες ύλες της τελετουργικής διαδικασίας, δηλαδή τη μάσκα και τον συντονισμό του λόγου και του σώματος, και έχοντας ως αφετηρία τα στάδια της παρασκευής της πίτας, αφηγούνται ιστορίες από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και τα Φαρσάλια του Λουκανού, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και έρευνας, από παραδοσιακά τραγούδια και συνεντεύξεις γυναικών έως ιατροσοφικούς κώδικες του 19ου αιώνα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Δραματουργία - σκηνοθεσία - έρευνα: Κωνσταντίνος Ντέλλας
Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος
Ηχητικό περιβάλλον - πρωτότυπη μουσική: Αλέξανδρος Κτιστάκης
Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα
Κατασκευή μάσκας: Μάρθα Φωκά
Επιμέλεια κοστουμιών: Κωνσταντίνα Μαρδίκη (Η κατασκευή των κοστουμιών είναι μια ευγενική χορηγία του Εργαστηρίου του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών)
Φωτισμοί: Γιώργος Αντωνόπουλος
Φωτογραφίες - βίντεο προώθησης: Χαράλαμπος Βλαχοδήμος, Ηλίας Λαχανάς
Μοντάζ - βίντεο προώθησης: Στυλιανός Βλαχοδήμος
Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο - Experimenta Art Company
Trailer:
Λόγω εξάντλησης των εισιτηρίων, η παράσταση του Κωνσταντίνου Ντέλλα "Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα" παρατείνουν τις παραστάσεις τους μέχρι τις 20 Απριλίου 2027.
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21 00, από 1η Φεβρουαρίου.
Η παράσταση αποτελεί μια σκηνική προσέγγιση στη σύνδεση της μαγείας με τη μαγειρική ως γυναικείο μυστικό κώδικα της περιοχής της Θεσσαλίας. Στη σκιά της ανδρικής εξουσίας, οι γυναίκες παρέμειναν στο περιθώριο, χωρίς να έχουν λόγο στις αποφάσεις που ήταν αποκλειστικά δικαίωμα των ανδρών. Πέρα από τις υπόλοιπες εργασίες, με τις οποίες συνέβαλλαν στην οικονομία της οικογένειας και της κοινότητας ως εργάτριες, είχαν και την ευθύνη της τροφοδοσίας των μελών της οικογένειάς τους, πάντα όμως εντός του οίκου.
Έτσι, ανέπτυξαν έναν μυστικό κώδικα, μια λανθάνουσα εξουσία, που στηριζόταν στη χρήση της μαγείας, των «πρακτικών», του ξεματιάσματος και άλλων δεξιοτήτων, μέσα από τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούσαν και στη μαγειρική, τα βότανα και τα χόρτα της περιοχής, το λάδι, το νερό και το αλεύρι. Στη Θεσσαλία, η παράδοση θέλει τις μάγισσες της περιοχής να έχουν παραλάβει τις μυστικές δεξιότητές τους από τη Μήδεια και να ειδικεύονται στο «κατέβασμα» του φεγγαριού. Τρεις νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από τις αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες. Με εκφραστικά εργαλεία τις πρώτες ύλες της τελετουργικής διαδικασίας, δηλαδή τη μάσκα και τον συντονισμό του λόγου και του σώματος, και έχοντας ως αφετηρία τα στάδια της παρασκευής της πίτας, αφηγούνται ιστορίες από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και τα Φαρσάλια του Λουκανού, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και έρευνας, από παραδοσιακά τραγούδια και συνεντεύξεις γυναικών έως ιατροσοφικούς κώδικες του 19ου αιώνα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Δραματουργία - σκηνοθεσία - έρευνα: Κωνσταντίνος Ντέλλας
Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος
Ηχητικό περιβάλλον - πρωτότυπη μουσική: Αλέξανδρος Κτιστάκης
Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα
Κατασκευή μάσκας: Μάρθα Φωκά
Επιμέλεια κοστουμιών: Κωνσταντίνα Μαρδίκη (Η κατασκευή των κοστουμιών είναι μια ευγενική χορηγία του Εργαστηρίου του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών)
Φωτισμοί: Γιώργος Αντωνόπουλος
Φωτογραφίες - βίντεο προώθησης: Χαράλαμπος Βλαχοδήμος, Ηλίας Λαχανάς
Μοντάζ - βίντεο προώθησης: Στυλιανός Βλαχοδήμος
Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο - Experimenta Art Company
Trailer:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παράταση παραστάσεων
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21 00, από 1η Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου
Διάρκεια: 70΄
Τιμές εισιτηρίων:
Κανονικό: 17€
Φοιτητικό: 15€
Μειωμένο (Άνω των 65, Ανέργων, ΑμεΑ) και Ομαδικό (15 άτομα+): 12€
Ατέλεια: 10€
Προπώληση: https://www.more.com
Θέατρο Σταθμός
Βίκτωρος Ουγκώ 55
Μεταξουργείο Αθήνα (πλησίον του Μετρό Μεταξουργείο)
τηλ. 210 52 30 267
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μάνος Καρατζογιάννης
Εκτέλεση παραγωγής: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο ΑΜΚΕ
Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα
Social media: Κατερίνα Γρυλλάκη
Digital marketing: Κατερίνα Γεωργοπούλου
Γραφιστικά: Μαύρα Γίδια
Site: https://www.stathmostheatro.com/
Email: stathmostheatro@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/theatrostathmos2
Instagram: https://www.instagram.com/theatro_stathmos/
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