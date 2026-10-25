Μαριλού Κατσαφάδου: Η απώλεια της μητέρας της, η περηφάνια του γιου της, το όνειρο να παίξει στην Επίδαυρο και ο... Χουντίνι

Η ηθοποιός μιλά για την οικογένειά της, τις αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια στο θέατρο, τη νίκη της στο YFSF και για την θεατρική παράσταση η «Επιστροφή του Χουντίνι» που συμμετέχει φέτος