Μπάμπης Τσέρτος-Νάντια Καραγιάννη: Με συναυλία τίμησε η Γορτυνία «τα παιδιά» της
Με συναυλία τίμησε ο Δήμος Γορτυνίας στα Τρόπαια τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες
Ο δημοφιλής Μπάμπης Τσέρτος και η Νάντια Καραγιάννη με συγκίνηση αναφέρθηκαν στα παιδικά τους χρόνια στα Τρόπαια, στην πορεία τους στο ελληνικό τραγούδι αλλά πρωτίστως στη στενή σχέση και σύνδεση τους με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η βράβευση των Γορτύνιων καλλιτεχνών έγινε από τον Δήμαρχο Γορτυνίας Ευστάθιο Κούλη και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τροπαίων Μαρίνο Κατσικερό.
«Απόψε έχουμε τη χαρά και την ευλογία να τιμήσουμε δύο ανθρώπους της τέχνης, δύο πρεσβευτές του τόπου μας που με την πορεία τους έχουν χαράξει βαθιά το όνομα "Τρόπαια" στις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων. Με τη φωνή τους, τη διαδρομή τους, τη συνέπειά τους, μας έκαναν να σηκώσουμε λίγο ψηλότερα το βλέμμα. Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι η Γορτυνία έχει φωνή, έχει πολιτισμό, έχει καρδιά. Και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν για πολύ ακόμη…», τόνισε στην ομιλία του ο Δήμαρχος κ. Κούλης.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή συναυλία με τους τιμώμενους καλλιτέχνες και ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που αγαπήθηκαν, μελωδίες και ήχους που ενώνουν τις γενιές. Ο Μπάμπης Τσέρτος και η αδερφή του Νάντια Καραγιάννη με τις μελωδικές φωνές τους μάγεψαν το πλήθος, δημιουργώντας μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα κάτω από τον έναστρο ουρανό των Τροπαίων. Αναμνηστικές πλακέτες πρόσφερε στους καλλιτέχνες και ο Σύλλογος Τροπαιατών.
Τρόπαια. 17η. - Αυγούστου. - 2025 Ο Μπάμπης Τσέρτος μία υπέροχη ορχήστρα μας χάρισαν όμορφες μουσικές στιγμές στα εγκαίνια του υπαίθριου θεάτρου ΚουκούλαςPosted by Κώστας Νίτσιος on Monday, August 18, 2025
Τρόπαια. 17η. - Αυγούστου. - 2025 Υπέροχη μουσική βραδιά στα εγκαίνια του υπαίθριου θεάτρου Κουκούλας και η Ναντια Καραγιάννη ο γιός της Νίκος και ή Ελεονώρα Ζαχαριά χάρισαν όμορφες μουσικές στιγμέςPosted by Κώστας Νίτσιος on Monday, August 18, 2025
Τρόπαια 17η Αυγούστου 2025 Βράβευση τών καταγόμενων από τα Τρόπαια αγαπημένων καλλιτεχνών Μπάμπη Τσέρτου Νάντιας Καραγιάννη ( Τσέρτου ) στά εγκαίνια υπαίθριου θέατρου στήν ΚουκούλαPosted by Κώστας Νίτσιος on Monday, August 18, 2025
