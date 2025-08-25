Μπάμπης Τσέρτος-Νάντια Καραγιάννη: Με συναυλία τίμησε η Γορτυνία «τα παιδιά» της
ΜΟΥΣΙΚΗ
Μπάμπης Τσέρτος Νάντια Καραγιάννη Τρόπαια Δήμος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης

Μπάμπης Τσέρτος-Νάντια Καραγιάννη: Με συναυλία τίμησε η Γορτυνία «τα παιδιά» της

Με συναυλία  τίμησε ο Δήμος Γορτυνίας στα Τρόπαια τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες

Μπάμπης Τσέρτος-Νάντια Καραγιάννη: Με συναυλία τίμησε η Γορτυνία «τα παιδιά» της
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο δημοφιλής Μπάμπης Τσέρτος και η Νάντια Καραγιάννη με συγκίνηση αναφέρθηκαν στα παιδικά τους χρόνια στα Τρόπαια, στην πορεία τους στο ελληνικό τραγούδι αλλά πρωτίστως στη στενή σχέση και σύνδεση τους με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η βράβευση των Γορτύνιων καλλιτεχνών έγινε από τον Δήμαρχο Γορτυνίας Ευστάθιο Κούλη και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τροπαίων Μαρίνο Κατσικερό.

Τρόπαια. 17η. - Αυγούστου. - 2025 Ο Μπάμπης Τσέρτος μία υπέροχη ορχήστρα μας χάρισαν όμορφες μουσικές στιγμές στα εγκαίνια του υπαίθριου θεάτρου Κουκούλας

Posted by Κώστας Νίτσιος on Monday, August 18, 2025

«Απόψε έχουμε τη χαρά και την ευλογία να τιμήσουμε δύο ανθρώπους της τέχνης, δύο πρεσβευτές του τόπου μας που με την πορεία τους έχουν χαράξει βαθιά το όνομα "Τρόπαια" στις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων. Με τη φωνή τους, τη διαδρομή τους, τη συνέπειά τους, μας έκαναν να σηκώσουμε λίγο ψηλότερα το βλέμμα. Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι η Γορτυνία έχει φωνή, έχει πολιτισμό, έχει καρδιά. Και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν για πολύ ακόμη…», τόνισε στην ομιλία του ο Δήμαρχος κ.   Κούλης.

Τρόπαια. 17η. - Αυγούστου. - 2025 Υπέροχη μουσική βραδιά στα εγκαίνια του υπαίθριου θεάτρου Κουκούλας και η Ναντια Καραγιάννη ο γιός της Νίκος και ή Ελεονώρα Ζαχαριά χάρισαν όμορφες μουσικές στιγμές

Posted by Κώστας Νίτσιος on Monday, August 18, 2025

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή συναυλία με τους τιμώμενους καλλιτέχνες και ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που αγαπήθηκαν, μελωδίες και ήχους που ενώνουν τις γενιές. Ο Μπάμπης Τσέρτος και η αδερφή του Νάντια Καραγιάννη με τις μελωδικές φωνές τους μάγεψαν το πλήθος, δημιουργώντας μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα κάτω από τον έναστρο ουρανό των Τροπαίων. Αναμνηστικές πλακέτες πρόσφερε στους καλλιτέχνες και ο Σύλλογος Τροπαιατών.

Τρόπαια 17η Αυγούστου 2025 Βράβευση τών καταγόμενων από τα Τρόπαια αγαπημένων καλλιτεχνών Μπάμπη Τσέρτου Νάντιας Καραγιάννη ( Τσέρτου ) στά εγκαίνια υπαίθριου θέατρου στήν Κουκούλα

Posted by Κώστας Νίτσιος on Monday, August 18, 2025
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης