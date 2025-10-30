«Γιορτή του Σινεμά 2025»: Όλες οι ταινίες, σε όλους τους κινηματογράφους, με εισιτήριο 2 ευρώ

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των κινηματογράφων και των διανομέων της χώρας, που ενώνουν δυνάμεις για να φέρουν το κοινό ξανά κοντά στη μεγάλη οθόνη