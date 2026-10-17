Ο «Έφηβος» του Θανάση Απάρτη επέστρεψε στην Αθήνα μετά από 23 χρόνια και πήρε θέση στην πλατεία Αγίου Σώστη

Η απόφαση για την πλατεία Αγίου Σώστη

Το 1988, επί δημαρχίαςτοποθετήθηκε εκ νέου σε δημόσιο χώρο, αυτή τη φορά στη συμβολή των οδών Αρδηττού και Αθανασίου Διάκου, κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής.Ωστόσο, το 1993 απομακρύνθηκε και πάλι, λόγω των έργων για το τραμ. Το γλυπτό μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης του δήμου, προκειμένου να συντηρηθεί και να αποκατασταθούν οι φθορές που είχε υποστεί από βανδαλισμούς. Ωστόσο, υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις.Στο μεσοδιάστημα, υπήρξαν προτάσεις για τη μελλοντική του θέση. Η Σχολή Ευελπίδων επιθυμούσε να το φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της στη Βάρη, ενώ οι πρώην κάτοικοι του προσφυγικού συνοικισμού του Πολυγώνου ζητούσαν να μεταφερθεί στην πλατεία Αγίου Σώστη.Τελικώς, ητουΑθηναίων, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική διαδρομή του έργου και τον ιδιαίτερο δεσμό του με τους πρώην κατοίκους του Πολυγώνου, εισηγήθηκε να τοποθετηθεί το πρωτότυπο γλυπτό στην πλατεία Αγίου Σώστη. Η πρόταση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.Μετά την τοποθέτησή του, το έργο υποβλήθηκε σε νέες εργασίες συντήρησης, ώστε να αναδειχθεί και να προστατευθεί από περαιτέρω φθορές.Οι οπές που διακρίνονται στον κορμό του «Εφήβου» και στη μαρμάρινη βάση του, οι οποίες χρονολογούνται από τα Δεκεμβριανά, διατηρήθηκαν ως ιστορικά τεκμήρια. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδρομής του έργου στον χρόνο και μαρτυρούν τη σύνδεσή του με την ιστορία της πόλης.