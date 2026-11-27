Ποιος δεν τον έχει απολαύσει επανειλημμένα στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου, άλλοτε ως πλούσιο Ελληνοαμεριανό σύζυγο που πέφτει στο κενό προσπαθώντας να την βγάλει μια φωτογραφία στην «», ενώ εκτυλίσσεται ο ξεκαρδιστικός διάλογος «Πρόσεχε, προσέχω, πρόσεχε, προσεεεε...», είτε ως Εμίρη στο «ι»;Και ποιος δεν τον έχει αγαπήσει ως Μίλτο Παπάρα ή Παπαρά, όπως συνήθιζε να διορθώνει, ως μποέμ και αφερέγγυο, αλλά εξαιρετικά συμπαθή πρώην σύζυγο της Κατερίνας Γιουλάκη στο τηλεοπτικό «» του Γιάννη Δαλιανίδη που συνεχίζει να προβάλλεται σε επανάληψη τα καλοκαίρια, ταξιδεύοντάς μας νοσταλγικά στις αρχές της δεκαετίας του ‘90;Ήταν αυτή η μακροχρόνια διαδραστικότητα που είχε αναπτύξει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς με το κοινό που τού έδινε τη δύναμη να παραμένει παρών, δραστήριος και ακμαίος μέχρι προχωρημένη ηλικία. Κι αυτή είναι μια σχέση τόσο δυνατή που δεν μπορεί να διαρραγεί ούτε από τον θάνατο,