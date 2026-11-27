«Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος»: Οι θρυλικές κινηματογραφικές ατάκες του Δημήτρη Καλλιβωκά, βίντεο
«Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος»: Οι θρυλικές κινηματογραφικές ατάκες του Δημήτρη Καλλιβωκά, βίντεο
Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πέθανε σε ηλικία 96 ετών, «απογείωσε» με το ταλέντο του χαρακτηριστικούς δεύτερους ρόλους στο πλευρό της Βλαχοπούλου, της Καρέζη και άλλων δημοφιλών πρωταγωνιστών
«Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος…;»: Η παραπάνω αποτελεί μία από τις πολλές χαρακτηριστικές κινηματογραφικές ατάκες του Δημήτρη Καλλιβωκά που άφησαν εποχή. Γιατί ο δημοφιλής ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή στα 96 του χρόνια, μπορεί να μην ανήκε στους πρωταγωνιστές της μικρής και της μεγάλης οθόνης, σφράγισε ωστόσο ανεξίτηλα τους δεύτερους ρόλους που υποδύθηκε, καθιστώντας τους πολυαγαπημένους και διαχρονικούς, με το ταλέντο του.
Πάντα κομψός, αριστοκρατικός και ευγενής, χαρακτηριστικά που δεν έχανε ακόμη και στους κωμικούς ρόλους με τους οποίους τσαλάκωνε την εικόνα του, αλλά και εκκεντρικός και αφελής ενίοτε, κατάφερνε να αναδείξει τους ρόλους που υποδυόταν και να κερδίσει τις εντυπώσεις και την συμπάθεια του κοινού.
Στάθηκε επάξια στο πλευρό μεγάλων πρωταγωνιστών όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Τζένη Καρέζη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, η Μαίρη Αρώνη και πολλοί ακόμη καταφέρνοντας μην εξαφανίζεται μέσα στη λάμψη τους χάρη στην υποκριτική αυθεντικότητά του. Και το κυριότερο: κατάφερε να γίνει ένας δικός μας άνθρωπος και να συνδεθεί άρρητα με προσωπικά μας μνήμες. Κι αυτό ακριβώς σημαίνει επιτυχία για έναν ηθοποιό.
Ποιος δεν θυμάται τον «φανφάρα φαφλατά», όπως τον αποκαλούσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Ιάσωνα Παρλαπίπα, ευθυτενή δικηγόρο και φίλο του τζαναμπέτη Αντωνάκη που αναλάμβανε πάντα να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις είτε δίνοντας συμβουλές περί γυναικών, είτε μεσολαβώντας για να λήξει ήρεμα και πολιτισμένα μια διένεξη, χρησιμοποιώντας συχνά και με στόμφο το ρήμα «λέγω», είτε εκφωνούσε τον αποχαιρετιστήριο επικήδειο στον αγαπημένο του φίλο Μιχαλάκη διερωτώμενος δημόσια, με φιλοσοφικό οίστρο, «τί είναι ο άνθρωπος, τί είναι ο άνθρωπος, τίποτα δεν είναι...», μετατρέποντας μια τραγική σκηνή σε απολύτως κωμική.
Ποιος δεν έχει γελάσει με τον ευγενή αλλά και φευγάτο γιο του πλούσιου μπαμπά Μίκη στο «Μια τρελή τρελή οικογένεια» που παρακολουθούσε τους ξέφρενους καυγάδες οι οποίοι εκτυλίσσονταν στον σπίτι της αρραβωνιαστικιά του, Τζένης Καρέζη, αναφωνώντας με ενθουσιασμό «Μα τι πολιτισμός! Τι ατμόσφαιρα!».
Πάντα κομψός, αριστοκρατικός και ευγενής, χαρακτηριστικά που δεν έχανε ακόμη και στους κωμικούς ρόλους με τους οποίους τσαλάκωνε την εικόνα του, αλλά και εκκεντρικός και αφελής ενίοτε, κατάφερνε να αναδείξει τους ρόλους που υποδυόταν και να κερδίσει τις εντυπώσεις και την συμπάθεια του κοινού.
Στάθηκε επάξια στο πλευρό μεγάλων πρωταγωνιστών όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Τζένη Καρέζη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, η Μαίρη Αρώνη και πολλοί ακόμη καταφέρνοντας μην εξαφανίζεται μέσα στη λάμψη τους χάρη στην υποκριτική αυθεντικότητά του. Και το κυριότερο: κατάφερε να γίνει ένας δικός μας άνθρωπος και να συνδεθεί άρρητα με προσωπικά μας μνήμες. Κι αυτό ακριβώς σημαίνει επιτυχία για έναν ηθοποιό.
Ποιος δεν θυμάται τον «φανφάρα φαφλατά», όπως τον αποκαλούσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Ιάσωνα Παρλαπίπα, ευθυτενή δικηγόρο και φίλο του τζαναμπέτη Αντωνάκη που αναλάμβανε πάντα να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις είτε δίνοντας συμβουλές περί γυναικών, είτε μεσολαβώντας για να λήξει ήρεμα και πολιτισμένα μια διένεξη, χρησιμοποιώντας συχνά και με στόμφο το ρήμα «λέγω», είτε εκφωνούσε τον αποχαιρετιστήριο επικήδειο στον αγαπημένο του φίλο Μιχαλάκη διερωτώμενος δημόσια, με φιλοσοφικό οίστρο, «τί είναι ο άνθρωπος, τί είναι ο άνθρωπος, τίποτα δεν είναι...», μετατρέποντας μια τραγική σκηνή σε απολύτως κωμική.
Ποιος δεν έχει γελάσει με τον ευγενή αλλά και φευγάτο γιο του πλούσιου μπαμπά Μίκη στο «Μια τρελή τρελή οικογένεια» που παρακολουθούσε τους ξέφρενους καυγάδες οι οποίοι εκτυλίσσονταν στον σπίτι της αρραβωνιαστικιά του, Τζένης Καρέζη, αναφωνώντας με ενθουσιασμό «Μα τι πολιτισμός! Τι ατμόσφαιρα!».
Ποιος δεν τον έχει απολαύσει επανειλημμένα στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου, άλλοτε ως πλούσιο Ελληνοαμεριανό σύζυγο που πέφτει στο κενό προσπαθώντας να την βγάλει μια φωτογραφία στην «Παριζιάνα», ενώ εκτυλίσσεται ο ξεκαρδιστικός διάλογος «Πρόσεχε, προσέχω, πρόσεχε, προσεεεε...», είτε ως Εμίρη στο «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι»;
Και ποιος δεν τον έχει αγαπήσει ως Μίλτο Παπάρα ή Παπαρά, όπως συνήθιζε να διορθώνει, ως μποέμ και αφερέγγυο, αλλά εξαιρετικά συμπαθή πρώην σύζυγο της Κατερίνας Γιουλάκη στο τηλεοπτικό «Ρετιρέ» του Γιάννη Δαλιανίδη που συνεχίζει να προβάλλεται σε επανάληψη τα καλοκαίρια, ταξιδεύοντάς μας νοσταλγικά στις αρχές της δεκαετίας του ‘90;
Ήταν αυτή η μακροχρόνια διαδραστικότητα που είχε αναπτύξει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς με το κοινό που τού έδινε τη δύναμη να παραμένει παρών, δραστήριος και ακμαίος μέχρι προχωρημένη ηλικία. Κι αυτή είναι μια σχέση τόσο δυνατή που δεν μπορεί να διαρραγεί ούτε από τον θάνατο,
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