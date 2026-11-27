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Στεφανία Γουλιώτη: Αναμετράται με τον «Άμλετ», τον εμβληματικό ήρωα του Σαίξπηρ, στο Θέατρο Βεάκη
Στεφανία Γουλιώτη: Αναμετράται με τον «Άμλετ», τον εμβληματικό ήρωα του Σαίξπηρ, στο Θέατρο Βεάκη
Σκηνοθετεί ο Δημήτρης Καραντζάς - Πότε θα κάνει πρεμιέρα η παράσταση
Ποιος είπε ότι μια γυναίκα ηθοποιός δεν μπορεί να ονειρεύεται έναν εμβληματικό ανδρικό ρόλο; Η Στεφανία Γουλιώτη και ονειρεύτηκε και θα ενσαρκώσει τον θρυλικό «Άμλετ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Καραντζά, από τις 25 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Βεάκη.
Σε μια εποχή ρευστή και ολισθηρή, όπου ο κόσμος απομακρύνεται επικίνδυνα από τον Ανθρωπισμό, ο νεαρός στοχαστής-φιλόσοφος πρίγκιπας του Σαίξπηρ ξαναβρίσκει, συνειδητά, τη φωνή του σε μια γυναίκα ερμηνεύτρια. Μαζί με έναν από τους πλέον επιδραστικούς σκηνοθέτες της γενιάς του παρουσιάζουν μια νέα ανάγνωση του διαχρονικού έργου, για να επιχειρήσουν μαζί μια κατάβαση στα ζητήματα της ταυτότητας, της ύπαρξης, της αντίστασης απέναντι στα εξουσιαστικά καθεστώτα και τη βία, προτείνοντας εκ νέου τη σκέψη και τον στοχασμό ως μία από τις τελευταίες πιθανές παρηγοριές της ανθρωπότητας.
Με φόντο μια κοινωνία σε αποσύνθεση, ο Σαίξπηρ συνθέτει μια τραγωδία όπου η δράση συγκρούεται διαρκώς με τη σκέψη και το ερώτημα της ύπαρξης αποκτά οικουμενικές διαστάσεις. Ο Άμλετ παραμένει έως σήμερα μία από τις πιο σύνθετες και συναρπαστικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας.
Σε μια «Δανία που σαπίζει» - όπως ο κόσμος μας - ο Άμλετ θα πρέπει να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του. Στην πορεία του αυτή θα έρθει αντιμέτωπος με ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εξουσίας, που καταπίνει τη σκέψη και την ατομικότητα και καταργεί κάθε αθώο κύτταρο της κοινωνίας.
Ένα μακρύ και μαρτυρικό ταξίδι του εαυτού προς αυτό που ονομάζουμε αλήθεια και μια επίσκεψη στις πιο σκοτεινές αλήθειες του “είναι”.
Στην παράσταση συμπράττουν οι ηθοποιοί Θεοδώρα Τζήμου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Δημήτρης Καμαρωτός, Τάσος Καραχάλιος, Μαρία Πανουργιά και Ιωάννα Τσάμη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
από 25 Δεκεμβρίου
Τετάρτη στις 19:00 | Πέμπτη στις 20:00 | Παρασκευή στις 21:00
Σε μια εποχή ρευστή και ολισθηρή, όπου ο κόσμος απομακρύνεται επικίνδυνα από τον Ανθρωπισμό, ο νεαρός στοχαστής-φιλόσοφος πρίγκιπας του Σαίξπηρ ξαναβρίσκει, συνειδητά, τη φωνή του σε μια γυναίκα ερμηνεύτρια. Μαζί με έναν από τους πλέον επιδραστικούς σκηνοθέτες της γενιάς του παρουσιάζουν μια νέα ανάγνωση του διαχρονικού έργου, για να επιχειρήσουν μαζί μια κατάβαση στα ζητήματα της ταυτότητας, της ύπαρξης, της αντίστασης απέναντι στα εξουσιαστικά καθεστώτα και τη βία, προτείνοντας εκ νέου τη σκέψη και τον στοχασμό ως μία από τις τελευταίες πιθανές παρηγοριές της ανθρωπότητας.
Με φόντο μια κοινωνία σε αποσύνθεση, ο Σαίξπηρ συνθέτει μια τραγωδία όπου η δράση συγκρούεται διαρκώς με τη σκέψη και το ερώτημα της ύπαρξης αποκτά οικουμενικές διαστάσεις. Ο Άμλετ παραμένει έως σήμερα μία από τις πιο σύνθετες και συναρπαστικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας.
Σε μια «Δανία που σαπίζει» - όπως ο κόσμος μας - ο Άμλετ θα πρέπει να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του. Στην πορεία του αυτή θα έρθει αντιμέτωπος με ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εξουσίας, που καταπίνει τη σκέψη και την ατομικότητα και καταργεί κάθε αθώο κύτταρο της κοινωνίας.
Ένα μακρύ και μαρτυρικό ταξίδι του εαυτού προς αυτό που ονομάζουμε αλήθεια και μια επίσκεψη στις πιο σκοτεινές αλήθειες του “είναι”.
Στην παράσταση συμπράττουν οι ηθοποιοί Θεοδώρα Τζήμου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Δημήτρης Καμαρωτός, Τάσος Καραχάλιος, Μαρία Πανουργιά και Ιωάννα Τσάμη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
από 25 Δεκεμβρίου
Τετάρτη στις 19:00 | Πέμπτη στις 20:00 | Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00 | Κυριακή στις 19:00
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 25/12 στις 21:00
Σάββατο 26/12 στις 18:00 & στις 21:00
Κυριακή 27/12 στις 18:00 & στις 21:00
Τετάρτη 30/12 στις 19:00
Παρασκευή 1/1/2027 στις 21:00
Σάββατο 2/1 στις 18:00 & στις 21:00
Κυριακή 3/1 στις 18:00 & στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 25/12 στις 21:00
Σάββατο 26/12 στις 18:00 & στις 21:00
Κυριακή 27/12 στις 18:00 & στις 21:00
Τετάρτη 30/12 στις 19:00
Παρασκευή 1/1/2027 στις 21:00
Σάββατο 2/1 στις 18:00 & στις 21:00
Κυριακή 3/1 στις 18:00 & στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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