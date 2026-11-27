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«Dogville»: Ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει την ταινία του Λαρς φον Τρίερ στο θεατρικό σανίδι
«Dogville»: Ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει την ταινία του Λαρς φον Τρίερ στο θεατρικό σανίδι
Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Τη δική του εκδοχή πάνω στην εμβληματική ταινία «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ παρουσιάζει ο Άρης Μπινιάρης στη νέα του παράσταση που φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Με την ηλεκτρισμένη σκηνική του γλώσσα μεταπλάθει το αφαιρετικό σύμπαν του «Dogville» σε μια τελετουργία έντασης και αποκάλυψης. Οι αόρατες εντάσεις του έργου διαπερνούν τις λέξεις, τις δράσεις, τις παύσεις, ενώ οι ηθοποιοί φέρνουν στην επιφάνεια τις υπόγειες δονήσεις και τους εσωτερικούς κραδασμούς της σκοτεινής αυτής παραβολής.
Η κοινότητα του Dogville, ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας, μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου, όπου η πίεση κλιμακώνεται αδιάκοπα και γίνεται αισθητηριακά παρούσα.
Έτσι, ο θεατής τοποθετείται μέσα σε ένα φορτισμένο πεδίο, όπου το κακό σταδιακά νομιμοποιείται, ενώ ταυτόχρονα υποβόσκει ένα αμείλικτο ερώτημα: πόση συγχώρεση αντέχει η αδικία;
Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Γιάννης Αναστασάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μαρία Βούρου, Μαντώ Γιαννίκου, Μυρτώ Γκόνη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Άιντι Ορμένι, Μάριος Παναγιώτου, Άρης Παπαϊωάννου, Φώτης Στρατηγός, Γιώργος Συμεωνίδης, Βασίλης Τρυφουλτσάνης και Πηνελόπη Τσιλίκα
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30
Σάββατο 17.30 & 21.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Με την ηλεκτρισμένη σκηνική του γλώσσα μεταπλάθει το αφαιρετικό σύμπαν του «Dogville» σε μια τελετουργία έντασης και αποκάλυψης. Οι αόρατες εντάσεις του έργου διαπερνούν τις λέξεις, τις δράσεις, τις παύσεις, ενώ οι ηθοποιοί φέρνουν στην επιφάνεια τις υπόγειες δονήσεις και τους εσωτερικούς κραδασμούς της σκοτεινής αυτής παραβολής.
Η κοινότητα του Dogville, ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας, μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου, όπου η πίεση κλιμακώνεται αδιάκοπα και γίνεται αισθητηριακά παρούσα.
Έτσι, ο θεατής τοποθετείται μέσα σε ένα φορτισμένο πεδίο, όπου το κακό σταδιακά νομιμοποιείται, ενώ ταυτόχρονα υποβόσκει ένα αμείλικτο ερώτημα: πόση συγχώρεση αντέχει η αδικία;
Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Γιάννης Αναστασάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μαρία Βούρου, Μαντώ Γιαννίκου, Μυρτώ Γκόνη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Άιντι Ορμένι, Μάριος Παναγιώτου, Άρης Παπαϊωάννου, Φώτης Στρατηγός, Γιώργος Συμεωνίδης, Βασίλης Τρυφουλτσάνης και Πηνελόπη Τσιλίκα
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30
Σάββατο 17.30 & 21.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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