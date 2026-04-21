Πάνος Μουζουράκης για Ακύλα: Ήταν στην ομάδα μου στο «The Voice», εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν από τη Eurovision
Μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό, δήλωσε ο τραγουδιστής
Θετικά σχολίασε ο Πάνος Μουζουράκης την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 από τον Ακύλα, επισημαίνοντας πως είχαν συνεργαστεί στο «The Voice», ενώ παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή του προς τις χώρες που έχουν αποχωρήσει από τον διαγωνισμό.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, θυμίζοντας πως ο Ακύλας είχε λάβει μέρος στην 8η σεζόν του «The Voice» στην ομάδα του. Σε ό,τι αφορά στην απόφασή του να συμμετάσχει φέτος στη Eurovision με το «Ferto» ο Πάνος Μουζουράκης τον συνεχάρη δημόσια, ωστόσο τόνισε ότι τάσσεται με τις χώρες που δεν θα λάβουν μέρος στον μουσικό διαγωνισμό.
Όπως είπε ο τραγουδιστής: «Ο Ακύλας ήταν στην ομάδα μου. Μπράβο στον Ακύλα και μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό».
Μετά την απόφαση που είχαν λάβει η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, και η Ισλανδία προχώρησε στην αποχώρησή της από τη Eurovision 2026. Συνολικά πέντε χώρες επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού που πρόκειται να διεξαχθεί τον Μάιο στην Αυστρία, ως αντίδραση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ.
Στην επίσημη τοποθέτησή του, ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV ανέφερε, εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης: «Η συμμετοχή του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, Kan, στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), όσο και στην κοινή γνώμη».
