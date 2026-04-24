Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Η Art Thessaloniki επιστρέφει δυναμικά
Από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026 και για ένατη χρονιά, η καρδιά της σύγχρονης τέχνης χτυπά ξανά στη Θεσσαλονίκη και κρύβει πολλές και ενδιαφέρουσες εκπλήξεις
Η Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair, το σημαντικότερο εικαστικό γεγονός της Βόρειας Ελλάδας, επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ-HELEXPO, στα περίπτερα 8, 9 και 10, αποτελώντας το σταθερό ραντεβού για τους φίλους και τους ανθρώπους της τέχνης, εδραιώνοντας την Θεσσαλονίκη ως διεθνή καλλιτεχνικό προορισμό, συγκεντρώνοντας γκαλερί, καλλιτέχνες και συλλέκτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία.
Για το 2026, υπάρχουν συνεργασίες με τη ρουμανική Art Fair MoBU Bucharest και τη Biennale OSTEN των Σκοπίων, με στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ανταλλαγής και της διαμόρφωσης ενός πολιτιστικού δικτύου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στα highlights της 9ης Art Thessaloniki Fair περιλαμβάνονται:
Τιμώμενες Καλλιτέχνιδες: Η φετινή διοργάνωση τιμά το έργο της Βάνας Ξένου, με την παρουσίαση της γλυπτικής εγκατάστασης «ΕΛΕΥΣΙΣ», η οποία αναφέρεται στα Ελευσίνια Μυστήρια και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εγχειρήματος το οποίο παρουσιάστηκε συνολικά στο πλαίσιο της Ελευσίνας - Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, καθώς και της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη (1942 - 2026), τιμώντας τη σημαντική προσφορά της στη σύγχρονη τέχνη.
Υποστήριξη Νέων Δημιουργών: H Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ) και η 9th Art Thessaloniki Fair σε συνεργασία και με κοινό στόχο για την καλλιτεχνική προώθηση νέων δημιουργών ηλικίας μέχρι 33 χρόνων και την ανάδειξή τους στο καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας, συνεχίζουν για 6η χρονιά την θεματική έκθεση με το αντίστοιχο βραβείο νέων καλλιτεχνών με τίτλο MATAROA. Oι δέκα επιλεγμένοι καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ατομικά περίπτερα δωρεάν. Για τους 3 πρώτους που θα επιλεγούν από τους ψήφους του κοινού θα δοθούν χρηματικά βραβεία.
Independent Artists Project: Ένας θεσμός που δίνει βήμα σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες να επικοινωνήσουν απευθείας με το κοινό, τους επιμελητές και τους συλλέκτες.
«Βραβεία Οπυ Ζούνη»: Χρηματικά βραβεία ύψους 2 χιλιάδων ευρώ, με πρωτοβουλία της οικογένειας Πέτρου Ζούνη, σε τρεις ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Το βραβείο αυτό τιμά τη μνήμη και το καλλιτεχνικό έργο της Όπυς Ζούνη (1941-2008), μιας εμβληματικής μορφής της σύγχρονης τέχνης, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη γεωμετρική αφαίρεση και τον κονστρουκτιβισμό.
Παράλληλες Εκδηλώσεις: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, προβολές και ειδικά αφιερώματα σε μουσειακές συλλογές, ενισχύοντας τον ρόλο της έκθεσης ως πλατφόρμας διαλόγου και πολιτισμού.
Η Art Thessaloniki Fair, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Τσάτση, συνεχίζει να αποτελεί έναν δυναμικό μηχανισμό επένδυσης στην τέχνη, προωθώντας τη δικτύωση και τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο.
