Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Παρουσίαση του βιβλίου «Πώς χτίζεται μια δημοκρατία: Το Σύνταγμά μας με απλά λόγια» του Σπύρου Βλαχόπουλου
Στο βιβλίο ο Σπύρος Βλαχόπουλος επιχειρεί αυτό που σπάνια τολμούν οι νομικοί: να αποδώσει το συνταγματικό κείμενο στους ίδιους τους πολίτες
Το Σύνταγμα πηγάζει από τους πολίτες, αλλά πόσοι πολίτες το γνωρίζουν πραγματικά; Αυτό είναι το ερώτημα που διατρέχει το νέο βιβλίο του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ Σπύρου Βλαχόπουλου, το οποίο παρουσιάζεται την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.
Στο βιβλίο, με τίτλο «Πώς χτίζεται μια δημοκρατία. Το Σύνταγμά μας με απλά λόγια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ο Σπύρος Βλαχόπουλος επιχειρεί αυτό που σπάνια τολμούν οι νομικοί: να αποδώςει το συνταγματικό κείμενο στους ίδιους τους πολίτες. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται επίσης το πλήρες κείμενο του ισχύοντος Συντάγματος, ενταγμένο στο ιστορικό του πλαίσιο, από την πρώτη συνταγματική πράξη των επαναστατημένων Ελλήνων στην Επίδαυρο το 1822 έως τη Μεταπολίτευση και το Σύνταγμα του 1975.
Στόχος του συγγραφέα είναι να κατανοήσει ο καθένας με απλό αλλά όχι υπεραπλουστευτικό τρόπο ποια είναι τα δικαιώματά του και πώς τα προστατεύει το κράτος δικαίου.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
• Περικλής Δημητρολόπουλος, διευθυντής εφημερίδας Το Βήμα
• Σία Κοσιώνη, δημοσιογράφος
• Νίκος Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος
• Νίκος Σεκέρογλου, πάρεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας
• Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ΕΚΠΑ και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
• Σπύρος Βλαχόπουλος, συγγραφέας
Ο Σπύρος Βλαχόπουλος είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου με έμφαση στο Συνταγματικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, δικηγορεί σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου και έχει συγγράψει εκτενές έργο σε θέματα συνταγματικής ιστορίας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.
