«Saint Savva»: Ντοκιμαντέρ και σειρά για τη ζωή και την πνευματική αποστολή του Αγίου Σάββα

Η πνευματική δύναμη του Αγίου Σάββα δεν περιορίζεται από τον χώρο και την ύλη

Η ζωή και οι διδασκαλίες του Αγίου Σάββα μιλούν για παγκόσμιες ανθρώπινες αξίες

Μία παγκόσμια ιστορία ειρήνης, κατανόησης και πίστης

Η εταιρεία παραγωγής Optimistic Film του Ζέλικο Μίρκοβις σε συμπαραγωγή με την TS Media και σε συνεργασία με την Αδελφότητα της Μονής Χιλανδαρίου έχουν αναλάβει το πρότζεκτ ανάδειξης της ιστορίας του Αγίου Σάββα, με την οποία, ο σκηνοθέτης και παραγωγός επιχειρεί να αφυπνίσει για την ανάγκη αρμονίας, αξιοπρέπειας, ευθύνης του ενός προς τον άλλον.Εξηγώντας πώς η ίδια προσωπικότητα έθεσε τα θεμέλια της σερβικής μεσαιωνικής λογοτεχνίας, της σερβικής εκκλησίας, της νομοθεσίας και της διπλωματίας και η συμβολή της συνεχίζει να διαμορφώνει την εθνική ταυτότητα των Σέρβων σήμερα, ο σκηνοθέτης παραπέμπει στις επισημάνσεις του ηγούμενου της, αρχιμανδρίτη Μεθόδιου.«Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Άγιος Σάββας, όταν μια ισχυρή Οθωμανική Αυτοκρατορία ένιωσε την ανάγκη να κάψει το σώμα του 3,5 αιώνες μετά τον θάνατό του; Δεν μας δείχνει, λοιπόν, αυτό ότι τον θεωρούσαν ζωντανό, παρ’ όλο που δεν ήταν πιστοί, δεν ήταν Χριστιανοί;» σημειώνει ο Ηγούμενος της Μονής Χιλανδαρίου στο ντοκιμαντέρ και προσθέτει: «Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς μια τέτοια πνευματική προσωπικότητα, όπως ο Άγιος Σάββας, αν δεν ανακαλύψει ποιες πνευματικές δυνάμεις τον έκαναν τόσο μεγάλο. Και αυτή η πνευματική δύναμη είναι στην πραγματικότητα η Χάρη του Θεού, την οποία ο Άγιος Σάββας απέκτησε υπηρετώντας τον Θεό από την πρώτη του νεότητα».«Αν σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε γιατί οι συμπατριώτες μας που ζουν μακριά από τη Σερβία, έχτισαν ναούς στον Άγιο Σάββα, ακόμη και εκείνοι που γεννήθηκαν μακριά από τη Σερβία, που δεν επισκέφθηκαν ποτέ κανένα από τα ιερά μας, πώς έχουν αυτή την αγάπη για τον Άγιο Σάββα. Ακριβώς επειδή αυτή η πνευματική δύναμη που έκανε τον Άγιο Σάββα μεγάλο - η Χάρη του Θεού - δεν περιορίζεται από τον χώρο, δεν περιορίζεται από την ύλη, αλλά είναι παρούσα παντού, και όπως είπε ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάπου εκεί σε κάποιο μέρος, αλλά είναι μέσα σας» τονίζει ο ηγούμενος της Μονής Χιλανδαρίου.«Όταν μιλάμε για τον Άγιο Σάββα, τον σκεφτόμαστε πάντα ως τον πρώτο Σέρβο φωτιστή, ως μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που ίδρυσε το κράτος μας, ίδρυσε την εκκλησία μας. Αλλά σπάνια αναφέρεται, ή σπάνια σκεφτόμαστε το γεγονός ότι ήταν πρώτα και κύρια μοναχός. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε το μονοπάτι της αγάπης, το οποίο σκεφτόμαστε λίγο, επειδή οι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από το μοναστήρι και μακριά από κάθε εκκλησιαστική ζωή δεν μπορούν να καταλάβουν τι πραγματικά είναι, τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο όταν αφήνει τα πάντα, αφήνει τον κόσμο, αφήνει όλες τις ανέσεις και έρχεται σε ένα μοναστήρι για να συνεχίσει τη ζωή του εκεί. Είναι ακόμη πιο παράξενο όταν κάποιος νέος, όπως ο Άγιος Σάββας, το κάνει. Όταν κάποιος ξεκινά το μονοπάτι ενός μοναστηριού και το μονοπάτι προς τον Θεό, ξεκινά το μονοπάτι της αγάπης και ξεκινά από την αγάπη και για την αγάπη. Γιατί, όπως λέγεται στις Αγίες Γραφές, ο Θεός είναι αγάπη» υπογραμμίζει ο μοναχός Θεοδόσιος.«Έρχομαι από την Αμερική σε αυτόν τον ιερό τόπο, το Χιλανδάρι, όπου πριν από περισσότερους από οκτώ αιώνες ο Άγιος Σάββας έλαβε την ευλογία του Θεού για να γίνει ο πνευματικός πατέρας της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του λαού. Δεν ήταν μόνο πνευματικός ηγέτης, αλλά και αρχιτέκτονας της ενοποίησης και παιδαγωγός. Όπου κι αν ζουν οι Σέρβοι σήμερα, ο Άγιος Σάββας ταξιδεύει μαζί τους - μέσα από την ιστορία, το παρόν και το μέλλον. Είναι το φως της ενότητας για το έθνος και την εκκλησία μας» επισημαίνει ο δρ. Νέναντ Γιανίτσιγιεβιτς, χορηγός της ταινίας.Απαντώντας στην ερώτηση αν βλέπει την ιστορία του Αγίου Σάββα κυρίως ως εθνική αφήγηση ή ως αφήγηση που μπορεί να μιλήσει σε ένα παγκόσμιο κοινό, ο Ζέλικο Μίρκοβιτς εκτίμησε ότι το ντοκιμαντέρ «Saint Savva» μεταφέρει ένα μήνυμα που υπερβαίνει κατά πολύ την ιστορία ή την πνευματική κληρονομιά ενός έθνους.«Σε μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει βαθιές διαιρέσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητα, αυτή η ταινία μας υπενθυμίζει τη διαρκή δύναμη της ειρήνης, της κατανόησης και της πίστης. Η ζωή και οι διδασκαλίες του Αγίου Σάββα μιλούν για τις παγκόσμιες ανθρώπινες αξίες - διάλογο πάνω από τη διχόνοια, συμπόνια πάνω από τη σύγκρουση και πίστη ως γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων και όχι ως όριο. Η κληρονομιά του δείχνει ότι η πνευματική δύναμη και η σοφία μπορούν να καθοδηγήσουν τις κοινωνίες προς τη συνύπαρξη, την αξιοπρέπεια και τον αμοιβαίο σεβασμό» υπογράμμισε ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ.«Σήμερα, όταν η ανθρωπότητα αναζητά νόημα και ενότητα, η ιστορία του Αγίου Σάββα δεν είναι μόνο επίκαιρη - είναι και απαραίτητη. Αυτό το ντοκιμαντέρ προσκαλεί το κοινό σε όλο τον κόσμο να αναλογιστεί κοινές αξίες που υπερβαίνουν τα σύνορα, τους πολιτισμούς και τις πεποιθήσεις, προσφέροντας ελπίδα ότι η κατανόηση και η ειρήνη είναι ακόμα δυνατές» εκτίμησε.Το ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τον Ζέλικο Μίρκοβιτς, περισσότερο από μια ιστορική ταινία, είναι ένα παράδειγμα της ισχυρότερης μορφής ήπιας δύναμης -της αφήγησης- που συνδέει πολιτισμούς, υπερβαίνει τα σύνορα και μας υπενθυμίζει τις αξίες που ενώνουν αντί να χωρίζουν.«Παρουσιάζει μια παγκόσμια ιστορία ειρήνης, κατανόησης και πίστης σε μια εποχή που αυτές οι αξίες είναι επειγόντως απαραίτητες παγκοσμίως. Μέσω της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς, η ταινία καταδεικνύει πώς η αφήγηση μπορεί να ενισχύσει τον διάλογο, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη σύνδεση μεταξύ λαών και πολιτισμών» τόνισε.