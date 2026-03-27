Πασχαλινή συναυλία της Χορωδίας Δήμου Αθηναίων στη Μητρόπολη Αθηνών
Με θρησκευτικά χορωδιακά έργα εμπνευσμένα από το Θείο Δράμα 

Στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μητρόπολης Αθηνών θα φιλοξενηθεί, την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 19:00, η πασχαλινή συναυλία της Χορωδίας Δήμου Αθηναίων με τίτλο «Του Δείπνου Σου του Μυστικού».

Τα μέλη της Χορωδίας, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Σταύρου Μπερή και τον Δημήτρη Βεζύρογλου στο όργανο, θα παρουσιάσουν θρησκευτικά χορωδιακά έργα εμπνευσμένα από το Θείο Δράμα, τα οποία χρονολογούνται από τη Βυζαντινή εποχή μέχρι και τις ημέρες μας.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα των Jacob Handl Gallus, Sergei Rachmaninoff, Stevan Htistic, Gyorgy- Deak Bardos, Lajos Bardos, Άνθιμου Νικολαΐδη, Θεμιστοκλή Πολυκράτη, Νικολάου Μαραγκού, Δημήτρη Παπαποστόλου, Παναγιώτη Σκούφη, Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου, Θέμη Σερμιέ, Νέστορος Taylor και Μίκη Θεοδωράκη.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

