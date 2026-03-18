Φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου σε πέντε ελληνικές πόλεις

Κλείσιμο

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, μετά από ένα τέταρτο του αιώνα σταθερής παρουσίας στα ελληνικά πολιτιστικά δρώμενα, συνεχίζει την πορεία του και, όπως κάθε άνοιξη, έτσι και φέτος προσκαλεί το κοινό στην 26η έκδοσή του. Η πολιτιστική σεζόν της Μεσογείου που γιορτάζεται το 2026 σε όλη τη γαλλική και γαλλόφωνη επικράτεια, δίνει χρώμα και ρυθμό στη φετινή έκδοση, που είναι μια πρόσκληση για μια αντάμωση των Τεχνών με το σινεμά.Μέσα από τις 40 ταινίες του προγράμματος και τις παράλληλες εκδηλώσεις, το κοινό θα ανακαλύψει την ποικιλομορφία και τις πολλές πτυχές της γαλλόφωνης κινηματογραφικής δημιουργίας, θα συμμετέχει στο διάλογο του κινηματογράφου με όλες τις μορφές Τέχνης, θα διασχίσει μουσικά και κινηματογραφικά τη θάλασσα και θα ενημερωθεί για τους προβληματισμούς και τις ανταλλαγές μεταξύ ειδικών της συμπαραγωγής και της γεωπολιτικής του σινεμά.Συντονισμένο στην κεντρική θεματική είναι και το trailer της φετινής έκδοσης, που σκηνοθέτησε η Ελληνογαλλίδα Inès Perot. Έμπνευσή της η Μεσόγειος που ενώνει μικρούς και μεγάλους, μέσα από παραδόσεις, κοινές συμπεριφορές και καλλιτεχνικές εκφράσεις, μια επικοινωνία και μια συντροφικότητα, τόσο μοναδικές και οικείες σε όλους τους λαούς που κατοικούν γύρω της.Στο πνεύμα της συλλογικότητας και της δύναμης της ενότητας των ανθρώπων είναι και η οπτική ταυτότητα που ανατέθηκε φέτος στην δημιουργική ομάδα The Birthdays Design. Το αποτύπωμα της 7ης τέχνης μέσα μας, τα αποτυπώματά μας στις τέχνες, κάθε ένα διαφορετικά, μοναδικά, και που όλα μαζί σχηματίζουν μια συλλογική δυνατή εικόνα .Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι « Η τεχνολογία μπορεί να αναπαράγει μορφές, δεν μπορεί όμως να αναπαράγει την ανθρώπινη τριβή. Ο κινηματογράφος είναι ένα σύνολο από αποτυπώματα. Αποτυπώματα ανθρώπων, σωμάτων, φωνών, χεριών. … Είναι μια συνάντηση ανθρώπων, μια διαδικασία φυσικής και συναισθηματικής πλοκής – και τελικά αυτό που μένει δεν είναι μόνο η εικόνα αλλά και το ίχνος της μέσα μας» .1. θεματική ενότητα με τίτλο «Οι Τέχνες στην οθόνη» σε συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και το Flux Laboratory.Η ενότητα περιλαμβάνει έναν κύκλο προβολών 5 ταινιών με επίκεντρο τις Τέχνες και τους καλλιτέχνες, μια performance σύγχρονου χορού, μια θεματική ξενάγηση στο Μουσείο B. & E. Γουλανδρή και μια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή σε συνεργασία με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ «Η Φωνή της Ελλάδος», που θα ηχογραφηθεί παρουσία του κοινού. Μέσα από αυτό το ποικιλόμορφο πρόγραμμα το κοινό θα κληθεί να βγει από την πεπατημένη και να εξερευνήσει τη σχέση του κινηματογράφου με τις άλλες μορφές τέχνης, τόσο σε θεματικό όσο και σε υφολογικό επίπεδο.Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 17:30, στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου, η Chloé Delaporte, Καθηγήτρια κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Paul-Valéry Montpellier 3, συμμετέχει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη γεωπολιτική του σινεμά σήμερα, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της «Γεωπολιτική του σινεμά σήμερα. Από την παγκοσμιοποίηση στην εποχή της πλατφόρμας». Στη συζήτηση που συνδιοργανώνεται με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, συμμετέχουν επίσης η Delphyne Besse, Υπεύθυνη περιφερειακής ανάπτυξης στην Unifrance και η Ιωάννα Βώβου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Ματίνα Καλτάκη.Η μουσική δεν θα μπορούσε να λείπει από τη φετινή διοργάνωση. To πάρτι με τους DJ Retro Cassetta & Giulia Giu στο Romantso την Παρασκευή 27 Μαρτίου, υπόσχεται ένα μουσικό ταξίδι στα σύνορα της Μεσογείου. Ο Retro Casetta, πολυδιάστατος καλλιτέχνης, συλλέκτης κασετών, που έχει διασώσει σπάνιες και ξεχασμένες ηχογραφήσεις από όλη τη Βόρεια Αφρική και η Gulia Giu, μουσική επιμελήτρια και φωτογράφος γνωστή για την εκλεκτική της προσέγγιση της ηχητικής και οπτικής κουλτούρας, δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία συνδυάζοντας τις μουσικές παραδόσεις του παρελθόντος με τα σύγχρονα ακροαματικά περιβάλλοντα.Το πάρτι είναι με ελεύθερη είσοδο και συνδιοργανώνεται με το Romantso και το Athens Music Week.Η Λευκή Κάρτα στην φετινή διοργάνωση δίνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου CINEMED, που εδώ και 48 χρόνια διοργανώνεται στα μέσα Οκτωβρίου στο Montpellier.