Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στην Αθήνα
Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στην Αθήνα
Ένα πενθήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη τζαζ, που φιλοξενεί διεθνείς καλλιτέχνες και ξεχωριστές μουσικές συνεργασίες όπου η φωνή και η τρομπέτα συνομιλούν
Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 19 Μαρτίου με τη μουσική συνάντηση “Jazz in Dialogue”, όπου ο τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος συναντά τον Ολλανδό πιανίστα και συνθέτη Diederik Wissels και την Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια Ana Rocha. Το τρίο θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλικό από τα άλμπουμ τους Secrecy, Yearn και Before You Go.
Με ρίζες στην τζαζ αλλά χωρίς στιλιστικά όρια, η μουσική τους κινείται ανάμεσα σε λυρικό αυτοσχεδιασμό, υφές που θυμίζουν μουσική δωματίου και ποιητική αφήγηση. Το πιανιστικό ύφος του Diederik Wissels, συνεργάτη θρυλικών μουσικών όπως ο Chet Baker και ο Joe Henderson, δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό πλαίσιο όπου η φωνή και η τρομπέτα συνομιλούν με ευαισθησία και λεπτότητα.
Η Ana Rocha κινείται μέσα σε αυτόν τον ηχητικό κόσμο με εκφραστική ακρίβεια, ενώ η τρομπέτα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου προσθέτει μια διάφανη λυρικότητα, δημιουργώντας έναν ήχο μινιμαλιστικό αλλά βαθιά συγκινητικό.
Από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, τη σκηνή του Half Note καταλαμβάνει η σπουδαία πιανίστρια και τραγουδίστρια Dena DeRose, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της διεθνούς jazz σκηνής. Έχοντας χαρακτηριστεί ως «η πιο δημιουργική και πειστική πιανίστρια-τραγουδίστρια μετά την Shirley Horn», η Dena DeRose εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό με το εξαιρετικό της τρίο, ερμηνεύοντας original συνθέσεις αλλά και αγαπημένα standards του American Songbook.
Με πλούσια δισκογραφία, διεθνείς συνεργασίες και έντονη σκηνική παρουσία, η Dena DeRose έχει καθιερωθεί ως headliner σε μεγάλα φεστιβάλ και jazz clubs σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα θα εμφανιστεί με τους Darryl Hall στο κοντραμπάσο και Mario Gonzi στα ντραμς.
Με ρίζες στην τζαζ αλλά χωρίς στιλιστικά όρια, η μουσική τους κινείται ανάμεσα σε λυρικό αυτοσχεδιασμό, υφές που θυμίζουν μουσική δωματίου και ποιητική αφήγηση. Το πιανιστικό ύφος του Diederik Wissels, συνεργάτη θρυλικών μουσικών όπως ο Chet Baker και ο Joe Henderson, δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό πλαίσιο όπου η φωνή και η τρομπέτα συνομιλούν με ευαισθησία και λεπτότητα.
Η Ana Rocha κινείται μέσα σε αυτόν τον ηχητικό κόσμο με εκφραστική ακρίβεια, ενώ η τρομπέτα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου προσθέτει μια διάφανη λυρικότητα, δημιουργώντας έναν ήχο μινιμαλιστικό αλλά βαθιά συγκινητικό.
Από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, τη σκηνή του Half Note καταλαμβάνει η σπουδαία πιανίστρια και τραγουδίστρια Dena DeRose, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της διεθνούς jazz σκηνής. Έχοντας χαρακτηριστεί ως «η πιο δημιουργική και πειστική πιανίστρια-τραγουδίστρια μετά την Shirley Horn», η Dena DeRose εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό με το εξαιρετικό της τρίο, ερμηνεύοντας original συνθέσεις αλλά και αγαπημένα standards του American Songbook.
Με πλούσια δισκογραφία, διεθνείς συνεργασίες και έντονη σκηνική παρουσία, η Dena DeRose έχει καθιερωθεί ως headliner σε μεγάλα φεστιβάλ και jazz clubs σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα θα εμφανιστεί με τους Darryl Hall στο κοντραμπάσο και Mario Gonzi στα ντραμς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα