Καισαριανή: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με σιγουριά ότι στη φωτογραφία είναι ο Βασίλης Παπαδήμας» δηλώνει ο ανιψιός του
Ο Διονύσης Καραβίας ξεκαθαρίζει στο protothema.gr τη θέση του ίδιου και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας
«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με σιγουριά ότι στη φωτογραφία είναι ο Βασίλης Ν. Παπαδήμας» απαντά στo protothema.gr o ανιψιός του Διονύσης Καραβίας, στην πρώτη δημόσια δήλωσή του σχετικά με την ταυτότητα του ψηλού άνδρα με το λευκό πουκάμισο στη φωτογραφία – ντοκουμέντο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά πριν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων από τους Γερμανούς, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.
Ο Διονύσης Καραβίας, γιος της αδελφής του Βασίλη Παπαδήμα, Ελένης, και συνεχιστής του έργου του εκδότη Δημήτρη Παπαδήμα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την ταυτότητα του ανθρώπου στην συγκεκριμένη φωτογραφία, όπως υποστήριξε σε σχετικό ρεπορτάζ του protothema.gr, ο εκδότης Βασίλης Χατζηϊακώβου.
Συμπληρώνει δε πως την άποψή του αυτή «συμμερίζονται και τα υπόλοιπα μέλη του στενού οικογενειακού κύκλου του Βασίλη, τα ανίψια τους και ξαδέλφια του Γεωργία Μουτσοπούλου-Παπαδήμα, Νίκολας Α. Παπαδήμας και Μάΐκλ ή Βασίλης Α. Παπαδήμας» καθώς «δεν είναι ο μοναδικός εν ζωή συγγενής».
Να θυμίσουμε πως το όνομα του Βασίλη Παπαδήμα, ακούστηκε και γράφτηκε κατά κόρον τις πρώτες ώρες που εμφανίστηκαν προς ηλεκτρονική δημοπράτηση οι συγκεκριμένες ιστορικές φωτογραφίες η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει πλέον στο ελληνικό κράτος.
Παρόλα αυτά, ούτε ο Διονύσης Καραβίας ούτε κάποιος άλλος συγγενείς του Βασίλη Παπαδήμα προέβησαν σε κάποιο επίσημο σχόλιο.
Ένα 24ωρο περίπου αργότερα το ΚΚΕ, δήλωσε πως μετά από έρευνα στα αρχεία του, προκύπτει ότι, πολύ πιθανά σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζονται ο 30χρονος Θρασύβουλος Καλαφατάκης, που είναι ο άντρας με το λευκό πουκάμισο, τον οποίο αναγνώρισε και ο εγγονός του από την Κρήτη.
Κάποια κοινά χαρακτηριστικά τόσο του Θρασύβουλου Καλαφατάκη όσο και του Βασίλη Παπαδήμα – τα ονόματα και των δύο συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή- με τον άνδρα της φωτογραφίας που περπατά θαρραλέα και περήφανα προς τον τόπο της εκτέλεσής του, οδήγησαν σε διχογνωμία σχετικά με την ταυτότητά του.
