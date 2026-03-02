Καισαριανή: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με σιγουριά ότι στη φωτογραφία είναι ο Βασίλης Παπαδήμας» δηλώνει ο ανιψιός του

Η φωτογραφία του Θρασύβουλου Καλαφατάκη που έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΚΕ

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης

Κάποια κοινά χαρακτηριστικά τόσο του Θρασύβουλου Καλαφατάκη όσο και του Βασίλη Παπαδήμα – τα ονόματα και των δύο συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή- με τον άνδρα της φωτογραφίας που περπατά θαρραλέα και περήφανα προς τον τόπο της εκτέλεσής του, οδήγησαν σε διχογνωμία σχετικά με την ταυτότητά του.