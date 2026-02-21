Στα 100.000 ευρώ το τίμημα για τα ιστορικά φωτογραφικά τεκμήρια εγκλημάτων πολέμου των Ναζί στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Φωτογραφία που είχε βγει προς ηλεκτρονική δημοπράτηση, με ημερομηνία στο πίσω μέρος της και την τιμή που είχε φτάσει λίγο πριν την απόσυρσή της.

Σε ποσό περί τα 100.000 ευρώ, έκλεισε,, το χθεσινό deal της ελληνικής αντιπροσωπείας τουμε τον συλλέκτη-ιδιοκτήτη τηςαπό την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.Πρόκειται για το μεγάλο προσωπικό αρχείο του Γερμανού Υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ που περιλαμβάνειμεταξύ των οποίων και τα συγκλονιστικά, κομμουνιστών στην πλειοψηφία τους, στο Σκοπευτήριο της, την Πρωτομαγιά του 1944.Ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ Ντε Κράνε, που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και στα τεκμήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έβγαλε τις φωτογραφίες σεστις 14 Φεβρουαρίου, μέσω της εταιρίας του, Crain’s Militaria, πιθανότατα χωρίς να γνωρίζει την τεράστια ιστορική αξία κάποιων εξ αυτών.Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ήρθαν σε επαφή μαζί του, συμφώνησαν να αποσύρει τις φωτογραφίες από την Καισαριανή, καθώς αποτελούν τεκμήρια εγκλημάτων πολέμου των Ναζί και απαγορεύεται η δημοπράτησή τους, και κανόνισαν συνάντηση στο Βέλγιο.Στο μεταξύ κινήθηκε, ταχύτατα, η διαδικασία για την κήρυξη, από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά από θετική γνωμοδότηση του, του συνόλου της φωτογραφικής συλλογής ως μνημείου εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της ως τεκμηρίου της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα, την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.Χθες, Παρασκευή, η ελληνική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν έμπειρα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού αλλά και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, εξέτασαν λεπτομερώς το υλικό και εφόσον πιστοποίησαν την αυθεντικότητά του υπέγραψαν προσύμφωνο με τον συλλέκτη αφού πρώτα αποσύρθηκαν άμεσα όλες οι φωτογραφίες από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών.Οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των 400 στην Καισαριανή, οι οποίες αποτελούν και τα σημαντικότερα, ανεκτίμητης ιστορικής αξίας ντοκουμέντα της συλλογής, ήταν εκείνες που, όπως ήταν αναμενόμενο, έπιαναν τις υψηλότερες τιμές. Λίγο πριν από την απόσυρσή τους από την ηλεκτρονική δημοπρασία οι τιμές κάποιων από αυτές ξεπερνούσαν τις 2.000 ευρώ.