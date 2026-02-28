To Υπουργείο Πολιτισμού πήρε τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή και το σύνολο των 262 ντοκουμέντων του Βέλγου συλλέκτη
ΕΛΛΑΔΑ
Λίνα Μενδώνη Καισαριανή Φωτογραφίες Εκτελέσεις Υπουργείο Πολιτισμού

To Υπουργείο Πολιτισμού πήρε τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή και το σύνολο των 262 ντοκουμέντων του Βέλγου συλλέκτη

Στην κατοχή του υπουργείου βρίσκονται πλέον 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδίκτυο πριν από δύο εβδομάδες

To Υπουργείο Πολιτισμού πήρε τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή και το σύνολο των 262 ντοκουμέντων του Βέλγου συλλέκτη
29 ΣΧΟΛΙΑ
Στην κατοχή της Ελλάδας μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού βρίσκονται πλέον οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Λίνας Μενδώνη, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση της Λίνας Μενδώνη: «το Υπουργείο αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιελάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, όπως απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Ενώ καταλήγει πως: «Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου».


Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη για τις φωτογραφίες της Καισαριανής

Αναλυτικά η δήλωση της Λίνας Μενδώνη το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου:

«Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής, από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής. Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιελάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, όπως απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Υπουργείου για την πλήρη ανταπόκρισή τους σ’ αυτό το σύνθετο εγχείρημα. Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου».

To Υπουργείο Πολιτισμού πήρε τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή και το σύνολο των 262 ντοκουμέντων του Βέλγου συλλέκτη
To Υπουργείο Πολιτισμού πήρε τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή και το σύνολο των 262 ντοκουμέντων του Βέλγου συλλέκτη
29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης