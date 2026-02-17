Ελλάδα και Αίγυπτος ενώνουν τις δυνάμεις τους στη διεκδίκηση των πολιτιστικών θησαυρών τους από το Βρετανικό Μουσείο

Βρετανικό Μουσείο των Γλυπτών του Παρθενώνα και της Στήλης της Ροζέττας, στην Ελλάδα και την Αίγυπτο αντίστοιχα, εκφράστηκε με έμφαση κατά τη διάρκεια της συνάντησης της υπουργού Πολιτισμού Sherif Fathy στο Κάιρο.

Η αμφίδρομη στήριξη των αιτημάτων για τη διεκδίκηση από τοτωνκαι της, στηνκαι τηναντίστοιχα, εκφράστηκε με έμφαση κατά τη διάρκεια της συνάντησης της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με τον Αιγύπτιο υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτωνστο Κάιρο.

Η Λίνα Μενδώνη, μάλιστα, ενημέρωσε τον ομόλογό της ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες και είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιστροφή έξι αιγυπτιακών ειδωλίων, τα οποία είχαν κατασχεθεί στην Αθήνα και φυλάσσονται, προσωρινά, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα στην Αθήνα.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Ο Sherif Fathy τόνισε τη σημασία των αποτελεσμάτων της Υπουργικής Συνόδου του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι υπερθεματίζει την αναβάθμιση και διεύρυνση του συγκεκριμένου οργανισμού, την Προεδρία του οποίου θα ασκήσει η Αίγυπτος το 2027.



Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι το Φόρουμ δύναται να αποτελέσει πολύτιμη πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συντονισμού μεταξύ χωρών με παρεμφερείς προκλήσεις και συναφείς στόχους. Συμφώνησαν, επίσης, στη σύσταση διεπιστημονικής ομάδας με πεδίο συνεργασίας τους τομείς της συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης μνημείων μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών, και με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση κοινών ανασκαφικών ερευνών σε Ελλάδα και Αίγυπτο.



Επιπλέον, κοινή υπήρξε η βούληση για την ενίσχυση του συντονισμού των δράσεων για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, για την οποία δρομολογείται εξάλλου η υπογραφή σχετικής συμφωνίας.



Τέλος, οι δύο Υπουργοί τόνισαν την πρόθεση τους να συνεργαστούν στο πλαίσιο της UNESCO. Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε τον ομόλογό της για το συνέδριο που διοργανώνει το υπουργείο Πολιτισμού από κοινού με την UNESCO, με θέμα την άυλη πολιτιστική κληρονομιά τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Αθήνα, προσβλέποντας στην αιγυπτιακή συμμετοχή και επιστημονική συνεισφορά. Σημειώνεται ότι τον Khaled El Enany, τέως υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, διαδέχθηκε ο Sherif Fathy. Ο Khaled El Enany, είναι σήμερα ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO.



Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού της Αιγύπτου Gihane Zaki, με την οποία συζήτησε τρόπους εφαρμογής του πρόσφατα υπογραφέντος Μνημονίου Κατανόησης για την Πολιτιστική Συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο υπουργοί τόνισαν τους μακραίωνους και στενούς δεσμούς Ελλάδας και Αιγύπτου, δύο χωρών που ενώνει η Μεσόγειος – «μια θάλασσα μνήμης και πολιτισμού» – σημειώνοντας την πολιτική τους βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν δυνατότητες συνεργασίας, μέσω πολυμερών σχημάτων και οργανισμών, όπως το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο της ΕΕ, ο κατάλογος της Παγκόσμιας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και οι πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο την ανάδειξη κοινών στοιχείων των παραδόσεων, όπως το ελαιόλαδο, η μεσογειακή διατροφή και η χειροτεχνία.



Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στην, από κοινού, παραγωγή όπερας, η οποία να παρουσιαστεί σε εμβληματικά μνημεία των δύο χωρών. Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργος Κουμεντάκης, θα παρουσιάσει στην ΕΛΣ το έργο του με θέμα τον Κωνσταντίνο Καβάφη, μια σύγχρονη προσωπικότητα, η οποία, ιδανικά, συμβολίζει τη συνάντηση του ελληνο-αιγυπτιακού πνεύματος. Άλλες προτάσεις συνεργασίας, όπως η ανταλλαγή καλλιτεχνών, διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από κοινή ομάδα εργασίας, στο προσεχές διάστημα.



Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της στο Κάιρο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συμμετείχε στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ «Καβάφεια 2026» ενώ ξεναγήθηκε και στο Grand Egyptian Museum, το οποίο εγκαινιάσθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα αρχαιολογικά μουσεία στον κόσμο. Φιλοξενεί περισσότερα από 75.000 αρχαία αντικείμενα, αναδεικνύοντας, με εξαιρετικό τρόπο, τη μοναδική συνεισφορά του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.