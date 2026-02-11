Η Carrie Bradshaw, για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

, φέρνει τον αέρα του Manhattan στην Αθήνα. Την Παρασκευή 17 Απριλίου, η σκηνή του Christmas Theater μεταμορφώνεται σε ένα λαμπερό σκηνικό για το νέο της one-woman show, ένα ανατρεπτικό tour από το Studio 54 μέχρι το Lipstick Jungle. Η "OG Carrie Bradshaw" μοιράζεται αληθινές ιστορίες μόδας, λογοτεχνίας και έρωτα που ενέπνευσαν μια ολόκληρη γενιά, προσκαλώντας το κοινό στο απόλυτο Girls’ Night Out.Το show, που ξεκίνησε από το Daryl Roth Theater (off-Broadway), χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως «critic’s pick». Η Bushnell παρουσιάζει πλέον μια διεθνή εκδοχή της παράστασης που έχει αποσπάσει όρθιες επευφημίες σε Κέιπ Τάουν και Γιοχάνεσμπουργκ, με το κοινό να δηλώνει «».είναι η παγκοσμίως γνωστή δημιουργός του «» (1996), του βιβλίου που αποτέλεσε τη βάση για το τηλεοπτικό φαινόμενο της HBO (έξι σεζόν, δύο ταινίες και το reboot «And Just Like That», που βρίσκεται ήδη στην παραγωγή της τρίτης σεζόν). Ως καταξιωμένη συγγραφέας, έχει υπογράψει διεθνή best-sellers όπως τα «Four Blondes», «Trading Up», «Lipstick Jungle», «One Fifth Avenue» και «The Carrie Diaries». Τα «Lipstick Jungle» και «The Carrie Diaries» μεταφέρθηκαν επίσης με επιτυχία στην τηλεόραση (NBC και The CW).Είναι ευρέως γνωστή ως η «» ή η «». Η Bushnell δημιούργησε τον χαρακτήρα ως alter-ego της ενώ έγραφε το «Sex and the City», καθώς δεν ήθελε να μάθουν οι γονείς της ότι επισκεπτόταν sex clubs. Με συνεχή παρουσία στην τηλεόραση από το 1996, έχει εμφανιστεί σε δεκάδες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων τωνσυνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία της σε Ευρώπη και ΗΠΑ.Μια σπάνια αναδρομή στα backstage της ζωής της Candace Bushnell θα ζωντανέψει τηνστο Christmas Theater. Μην χάσετε τις αληθινές ιστορίες που διαμόρφωσαν μια ολόκληρη εποχή, σε μια βραδιά όπου η Νέα Υόρκη μετακομίζει στην