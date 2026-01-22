Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Jack Savoretti: Από την Αθήνα θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή περιοδεία του
Jack Savoretti: Από την Αθήνα θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή περιοδεία του
Πότε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του και πότε ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων
Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα οι προετοιμασίες, ωστόσο, για τις συναυλίες της θερινής σεζόν καλά κρατούν. Ανάμεσα στους διάσημους ξένους καλλιτέχνες που θα επισκεφθούν τη χώρα μας τους επόμενους μήνες είναι και ο δημοφιλής στο ελληνικό κοινό Jack Savoretti o οποίος θα δώσει μια συναυλία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
Η Αθήνα μάλιστα θα είναι ο πρώτος σταθμός του ευρωπαϊκού σκέλους της μεγάλης περιοδείας του με τίτλο «We Will Always Be the Way We Were» ενόψει της κυκλοφορίας του ομώνυμου νέου του άλμπουμ η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου.
Σηματοδοτώντας 20 χρόνια από το δισκογραφικό ντεμπούτο άλμπουμ του «Between the Minds», ο νέος αυτός δίσκος βρίσκει τον Savoretti να επανασυνδέεται με την ωμή αφήγηση και την κινηματογραφική ψυχή που καθόρισαν το πρώιμο έργο του. Γραμμένο και ηχογραφημένο με τη μακροχρόνια περιοδεύουσα μπάντα του, το γιορτάζει την τέχνη, τη συντροφικότητα και τη δημιουργική ελευθερία που τον έχουν συνοδεύσει σε δύο δεκαετίες στην αιχμή της βρετανικής τραγουδοποιίας.
«Αυτό είναι ένα άλμπουμ που κλείνει τον κύκλο», λέει ο ίδιος και προσθέτει: «Είναι μια επιστροφή στις ρίζες μου, στη γειτονιά όπου άρχισα να φτιάχνω μουσική – με τους ίδιους φίλους και μουσικούς που γνώρισα γύρω από το Ladbroke Grove και την Portobello Road. Είναι το άλμπουμ που πάντα ήθελα να κάνω όταν ξεκινούσα, αλλά δεν είχα ακόμη το θάρρος ή την εμπειρία για να το κάνω. Τώρα τα έχω».
Η προπώληση των εισιτηρίων για το επίσημο Mailing List του καλλιτέχνη ξεκινά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 12:00 ενώ η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 12:00 ΕΔΩ
Η Αθήνα μάλιστα θα είναι ο πρώτος σταθμός του ευρωπαϊκού σκέλους της μεγάλης περιοδείας του με τίτλο «We Will Always Be the Way We Were» ενόψει της κυκλοφορίας του ομώνυμου νέου του άλμπουμ η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου.
Σηματοδοτώντας 20 χρόνια από το δισκογραφικό ντεμπούτο άλμπουμ του «Between the Minds», ο νέος αυτός δίσκος βρίσκει τον Savoretti να επανασυνδέεται με την ωμή αφήγηση και την κινηματογραφική ψυχή που καθόρισαν το πρώιμο έργο του. Γραμμένο και ηχογραφημένο με τη μακροχρόνια περιοδεύουσα μπάντα του, το γιορτάζει την τέχνη, τη συντροφικότητα και τη δημιουργική ελευθερία που τον έχουν συνοδεύσει σε δύο δεκαετίες στην αιχμή της βρετανικής τραγουδοποιίας.
«Αυτό είναι ένα άλμπουμ που κλείνει τον κύκλο», λέει ο ίδιος και προσθέτει: «Είναι μια επιστροφή στις ρίζες μου, στη γειτονιά όπου άρχισα να φτιάχνω μουσική – με τους ίδιους φίλους και μουσικούς που γνώρισα γύρω από το Ladbroke Grove και την Portobello Road. Είναι το άλμπουμ που πάντα ήθελα να κάνω όταν ξεκινούσα, αλλά δεν είχα ακόμη το θάρρος ή την εμπειρία για να το κάνω. Τώρα τα έχω».
Η προπώληση των εισιτηρίων για το επίσημο Mailing List του καλλιτέχνη ξεκινά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 12:00 ενώ η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 12:00 ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα