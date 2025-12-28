Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Μπαχράμ Μπεϊζαί, ένας από τους σημαντικότερους Ιρανούς σκηνοθέτες
Πέθανε Σκηνοθέτης Ιράν

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Μπαχράμ Μπεϊζαί, ένας από τους σημαντικότερους Ιρανούς σκηνοθέτες

Λογοκριμένος πολλές φορές λόγω πολιτικών ερμηνειών των έργων του, εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ και δίδαξε στο τμήμα Ιρανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Μπαχράμ Μπεϊζαί, ένας από τους σημαντικότερους Ιρανούς σκηνοθέτες
Ένας από τους σημαντικότερους Ιρανούς κινηματογραφιστές και θεατρικούς συγγραφείς, ο Μπαχράμ Μπεϊζαί, πέθανε σε ηλικία 87 ετών στις ΗΠΑ, όπου ζούσε για πολλά χρόνια, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Μπεϊζαί έβαλε την υπογραφή του σε δέκα ταινίες μεγάλου μήκους, σκηνοθέτησε δεκάδες θεατρικά έργα και δημοσίευσε πολλά βιβλία, συμπεριλαμβανομένων πολλών για το ιρανικό θέατρο.

«Έδωσε μάχη με τον καρκίνο», τόνισε το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο ανέφερε χθες Παρασκευή τον θάνατό του, ίδια ημέρα των 87ων γενέθλιών του.



Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, μίλησε για την απώλεια «μίας από τις βαθύτερες φωνές στη σύγχρονη ιστορία της ιρανικής τέχνης» και μιας «εξέχουσας μορφής στην πολιτιστική μνήμη» της χώρας.

Η περσική μυθολογία, καθώς και σιιτικές θρησκευτικές ιστορίες, κατέχουν κεντρική θέση στο έργο του Μπεϊζαί.

Λογοκριμένος πολλές φορές λόγω πολιτικών ερμηνειών των έργων του, εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ και δίδαξε στο τμήμα Ιρανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.

Η οικογένειά του ήταν της θρησκείας Μπαχάι, μια Αβρααμική θρησκεία που απαγορεύτηκε και διώχθηκε στο Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Μπεϊζαί, ωστόσο, δεν είχε συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, καθιερώθηκε ως μια από τις σημαντικότερες μορφές του του νέου κύματος του ιρανικού κινηματογράφου, κυρίως με τις ταινίες "Averse" (1971), "The Stranger and the Fog" (1974) και "The Raven" (1976).

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση, ο Μπεϊζαί σκηνοθέτησε, μεταξύ άλλων, την ταινία "Bashu, the Little Stranger", η οποία αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που πέφτει θύμα του πολέμου Ιράν-Ιράκ (1980-1988).



Έγραψε επίσης το σενάριο για την ταινία "The Fateful Day", που κυκλοφόρησε το 1995 και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ιρανικές ταινίες για τον θάνατο του ιμάμη Χουσεΐν, κεντρικής μορφής του σιιτικού ισλάμ.
