Πάτι Σμιθ: 'Έρχεται τον Μάιο στην Αθήνα για συναυλία

Μουσικός, συγγραφέας, ποιήτρια, εικαστικός, ενεργή πολίτης του κόσμου η Αμερικανίδα καλλιτέχνης είναι μια γυναίκα με πολυσχιδή προσωπικότητα







Η Πάτι Σμιθ δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που δίδαξε στη ροκ να ανασαίνει ποίηση ή στην ποίηση να μεταμορφώνεται σε ροκ μουσική. Είναι ο άνεμος που πέρασε πάνω από τη Νέα Υόρκη των ’70s και σάρωσε τις σκηνές όλου του κόσμου. Είναι η φλόγα που δεν έσβησε ποτέ. Το σώμα που δονείται από λέξεις και μουσική. Ο νους που τρέφεται από αλήθεια και ελευθερία, λάμπει από σοφία και ακεραιότητα. Με το Horses, έκανε τη μουσική προσευχή και κραυγή μαζί, κι από τότε στέκεται ακλόνητη εκεί όπου συναντιούνται το προσωπικό με το πολιτικό, το άγριο με το τρυφερό.



Σε όλη την πολυκύμαντη ζωή και διαδρομή της, εμπλούτισε τη ροκ ενέργεια με πνευματικότητα, συνεργάστηκε με τους πρωτοπόρους της εποχής της, έδωσε φωνή σε όσους δεν ακούγονται και έκανε ορατό το αόρατο. Έγραψε βιβλία που είναι ημερολόγια ψυχής — από το Just Kids μέχρι το M Train και το πρόσφατο Bread of Angels — και συνεχίζει να αποδεικνύει πως η ζωή, όταν την παρατηρείς με καθαρό βλέμμα, αποκτά ποιητική διάσταση.







Η καλλιτεχνική, πνευματική και πολιτική επιρροή της είναι αναμφισβήτητα μεγάλη. Έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως οι PJ Harvey, η Courtney Love, οι Sonic Youth και οι The Smiths, αλλά και προσωπικότητες της λογοτεχνίας. Ο Michael Stipe την αναφέρει ως το μεγαλύτερο πρότυπό του, ενώ ο Bono των U2 την έχει χαρακτηρίσει «ποιητική μητέρα» του πανκ. Και καλλιτέχνες της νέας γενιάς, όμως, όπως οι Florence Welch, Orville Peck, St. Vincent και η Taylor Swift έχουν ακολουθήσει τα βήματά της.



Η Πάτι Σμιθ έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής της: από τη συνυπογραφή του θρυλικού «Because the Night» με τον Bruce Springsteen, μέχρι φωνητικά στο «E-Bow the Letter» των R.E.M., ενώ καλλιτέχνες όπως ο Michael Stipe, οι U2, ο Bob Dylan, ο Johnny Depp και πολλοί άλλοι έχουν βρεθεί στο πλευρό της σε ζωντανές εμφανίσεις. Έχει ερμηνεύσει τραγούδια του Bob Dylan, των Nirvana, των Rolling Stones, αλλά και δικά της ποιητικά κείμενα συνοδευόμενα από μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα σε λόγο και ήχο.

Δεν σταμάτησε ούτε στιγμή όλα αυτά τα χρόνια. Γράφει, ταξιδεύει, θυμάται, αφηγείται, μοιράζεται - πάντα με την ίδια διαύγεια, πάντα με την ίδια πίστη - ότι η μουσική δεν είναι θόρυβος, αλλά τρόπος να υπάρχουμε με ανθρωπιά. Πάντα με το ίδιο πάθος. Είναι η φωνή που υπενθυμίζει τη δύναμη του λόγου, που αποδεικνύει πως κάθε λέξη μπορεί να γίνει σπίθα. Που υπηρετεί την τέχνη της με αφοσίωση και συνέπεια. Που αποδεικνύει με κάθε κίνηση του κορμιού της ότι η αληθινή τέχνη είναι ενέργεια.



Στις 15 Μαΐου 2026 η Πάτι Σμιθ θα βρίσκεται στην Αθήνα για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές της ιστορίες, να ξεφυλλίσει τις σελίδες ενός γοητευτικού βιβλίου που είναι η ζωή και η καριέρα της, και να μεταδώσει την αδάμαστη πίστη της ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο.



Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 (πρωί)