Η Πάτι Σμιθ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Βραζιλία και επέστρεψε στη σκηνή με αναπηρικό αμαξίδιο

Susto em show - A cantora Patti Smith, de 78 anos, desmaiou durante sua apresentação em São Paulo, no Teatro Cultura Artística, na noite desta quarta-feira (29). Segundo a rádio CBN, ela foi socorrida e deixou o palco sentada em uma cadeira de rodas. Após receber atendimento, Patti voltou para o show para dizer que um médico recomendava o encerramento da apresentação. Mesmo assim, cantou mais duas músicas: "Because the night" e "Wings". "Sinto muito. Queria muito estar aqui. Infelizmente, estou doente. O médico disse que não posso prosseguir", afirmou a cantora, segundo o site da "Billboard".