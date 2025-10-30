Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Ρωμαϊκή Αγορά, Δελφοί και Αμφίπολη ανάμεσα στους 19 αρχαιολογικούς χώρους - μνημεία που ανοίγουν για εκδηλώσεις
«Όχι» σε δεξιώσεις γάμων, «ναι» σε δείπνα συνεδρίων, τοπικά προϊόντα και σεφ, διευκρινίζει στο protothema.gr η Πρόεδρος του ΟΔΑΠ που «τρέχει» τη νέα υπηρεσία
Ο συνδυασμός της εγχώριας πολιτιστικής κληρονομιάς με τη γαστρονομική παράδοση αποτελεί τον κεντρικό άξονα της νέας υπηρεσίας «The Eaternity Experience» του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) του υπουργείου Πολιτισμού ο οποίος ανοίγει 19 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία για τη διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της βιωματικής φιλοξενίας.
Η Ρωμαϊκή Αγορά της Θεσσαλονίκης, το προαύλιο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του νέου Μουσείων Αιγών, ο περιβάλλον χώρος της Νικόπολης, το πλάτωμα Κάτω Πόλης του Μυστρά, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, η Πλατεία Χρυσαφίτισσας στη Μονεμβασιά, το Βόρειο τείχος Αμφίπολης Σερρών, το Φρούριο Φραγκοκάστελλο Σφακίων, η Δυτική Τάφρος των Ενετικών Οχυρώσεων εντός της πόλης των Χανίων, η Νεμέα, η Αρχαία Ζώνη Έβρου, το Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας, Νιόκαστρο Πύλου, το Φρούριο του Ρίου, το Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων – Μούρτζινων Καρδαμύλης Μεσσηνίας, το Αρχοντικό Τσιατσιαπά Καστοριάς, το Επταπύργιο Θεσσαλονίκης και το Ενετικό Φρούριο Καζάρμα Σητείας θα παραχωρούνται σε επαγγελματίες της εστίασης για τη διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων αφού γίνει μελέτη της πρότασής τους από το Δ.Σ του ΟΔΑΠ και εξασφαλιστούν η θετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ΚΑΣ και η τελική έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού.
Κόστος παραχώρησης και προϋποθέσεις διοργάνωσης
Πιο συγκεκριμένα οι προς παραχώρηση αρχαιολογικοί χώροι χωρίζονται σε δύο διαφορετικές ομάδες. Για την ομάδα Α΄, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Δελφούς, τη Ρωμαϊκή Αγορά, τον Μυστρά και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, το κόστος παραχώρησης ανέρχεται σε 1.500 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης και 500 ευρώ για κάθε ημέρα προετοιμασίας. Στην Β΄ Ομάδα, η οποία περιλαμβάνει χώρους όπως η Νεμέα, το Νιόκαστρο Πύλου, το Φρούριο του Ρίου, το Φραγκοκάστελλο Σφακίων κ.α., το κόστος ανέρχεται σε 1500 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης και 250 ευρώ για κάθε ημέρα προετοιμασίας. Εάν η εκδήλωση εντάσσεται σε πολιτιστικά προγράμματα ΟΤΑ, θα ισχύει 50% έκπτωση. Να σημειωθεί πως δεν προβλέπεται εισιτήριο για τους συμμετέχοντες στη εκδήλωση.
«Οι άδειες θα δίνονται αποκλειστικά σε τοπικούς παραγωγούς για την προώθηση παραδοσιακών προϊόντων;» ρωτήσαμε τη κ. Βαλάκου η οποία απάντησε: «Το ιδανικό θα ήταν να φιλοξενούνται εκδηλώσεις που αφορούν σε τοπικά προϊόντα ή σε προϊόντα που συνδέονται ενδεχομένως με τη διατροφή και με την αγροτική οικονομία της αρχαιότητας. Από κει και πέρα αν κάποιος από τον χώρο της εστίασης, κάποιος σεφ καταθέσει μια ωραία πρόταση, βεβαίως και θα εγκριθεί. Δεν υπάρχει αυστηρή πρόβλεψη σε αυτό.»
Όσο για τον μέγιστο αριθμό των ατόμων που θα επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε μια τέτοια εκδήλωση η Πρόεδρος του ΟΔΑΠ σημείωσε πως αυτό «είναι κάτι ρευστό, εξαρτάται από τον εκάστοτε αρχαιολογικό χώρο και θα ορίζεται από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων, σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα όσον αφορά στον σεβασμό και στην ακεραιότητα των αρχαιολογικών χώρων».
Δεν θα γίνονται γάμοιΌπως δήλωσε στο protothema.gr η Πρόεδρος του του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, Νικολέτα Βαλάκου «οι παραπάνω χώροι δεν θα παραχωρούνται εκδηλώσεις στενού ιδιωτικού χαρακτήρα όπως δεξιώσεις γάμων κ.α, μπορεί όμως να γίνει ένα δείπνο στο πλαίσιο μιας σημαντικής για την περιοχή τοπικής εκδήλωσης ή ενός επιστημονικού συνεδρίου, εγχώριου η διεθνούς.»
