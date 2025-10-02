Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Αρχαιολογικοί χώροι: Προστατεύεται ο ανεκτίμητος φυσικός πλούτος τους μέσα από ειδικό πρόγραμμα
Το 11% της εγχώριας βιοποικιλότητας φιλοξενείται σε αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι καταλαμβάνουν μόλις το 1% της ελληνικής επικράτειας
Γνωρίζατε ότι η Ελλάδα αποτελεί μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, με 5.900 είδη φυτών και 35.000 είδη ζώων, ενώ καταλαμβάνει μόλις το 1,3% της ευρωπαϊκής έκτασης και ότι το 11% της εγχώριας βιοποικιλότητας φιλοξενείται σε αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι καταλαμβάνουν μόλις το 1% της ελληνικής επικράτειας; Τα παραπάνω, εντυπωσιακά, ομολογουμένως, στοιχεία, που μαρτυρούν πως οι αρχαιολογικοί χώροι, εκτός από κιβωτούς της ιστορίας αποτελούν παράλληλα και νησίδες ζωής, οδήγησαν σε μια πρωτοβουλία συνδυαστικής προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον φυσικό πλούτο.
Πρόκειται για το έργο «Βιοποικιλότητα στους Αρχαιολογικούς Χώρους – ΒΙΑΣ» το οποίο ξεκίνησε με την καταγραφή περισσότερων από 10.000 ειδών χλωρίδας και πανίδας, σε 20 κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη, η Ολυμπία, οι Δελφοί και η Δήλος και αναγνωρίστηκε διεθνώς, ως καινοτόμο παράδειγμα ολοκληρωμένης προστασίας φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος.
Τώρα συνεχίζεται με το δεύτερο μέρος του που επεκτείνεται σε ακόμη περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ των οποίων οι Μυκήνες, η Κνωσός, η Βεργίνα, η Αμφίπολη, η Μονεμβασιά, το Δίον κ.α. με στόχο να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση ανθρώπου, Ιστορίας και φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του βιώσιμου χαρακτήρα του ελληνικού αρχαιολογικού τοπίου.
Τη νέα προγραμματική σύμβαση για το δεύτερο αυτό μέρος του έργου, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 1.090.120, ευρώ συνυπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθ. Γεράσιμος Σιάσος, ο Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Καθ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Καθ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ Κωνσταντίνο Τριάντη.
«Η Ελλάδα είναι τόπος μοναδικός, όπου η φύση και ο πολιτισμός συνυπάρχουν αδιάλειπτα επί χιλιετίες. Οι αρχαιολογικοί μας χώροι δεν αποτελούν μόνο ζωντανά μνημεία της ιστορίας, αλλά και πολύτιμα καταφύγια βιοποικιλότητας» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εξήγησε πως «το πρόγραμμα ΒΙΑΣ για τη Βιοποικιλότητα σε Αρχαιολογικούς χώρους, το οποίο δανείζεται το όνομά του από έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, αναδεικνύει και διαφυλάσσει αυτές τις δύο πτυχές του εθνικού μας πλούτου, τη φύση και τον πολιτισμό που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα».
