ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

Αρχαιολογικοί χώροι: Προστατεύεται ο ανεκτίμητος φυσικός πλούτος τους μέσα από ειδικό πρόγραμμα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχαιολογικοί χώροι Βιοποικιλότητα Υπουργείο Πολιτσμού

Αρχαιολογικοί χώροι: Προστατεύεται ο ανεκτίμητος φυσικός πλούτος τους μέσα από ειδικό πρόγραμμα

Το 11% της εγχώριας βιοποικιλότητας φιλοξενείται σε αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι καταλαμβάνουν μόλις το 1% της ελληνικής επικράτειας

Αρχαιολογικοί χώροι: Προστατεύεται ο ανεκτίμητος φυσικός πλούτος τους μέσα από ειδικό πρόγραμμα
Αναστασία Κουκά
Γνωρίζατε ότι η Ελλάδα αποτελεί μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, με 5.900 είδη φυτών και 35.000 είδη ζώων, ενώ καταλαμβάνει μόλις το 1,3% της  ευρωπαϊκής έκτασης και ότι το 11% της εγχώριας βιοποικιλότητας φιλοξενείται σε αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι καταλαμβάνουν μόλις το 1% της ελληνικής επικράτειας; Τα παραπάνω, εντυπωσιακά, ομολογουμένως, στοιχεία, που μαρτυρούν πως οι αρχαιολογικοί χώροι, εκτός από κιβωτούς της ιστορίας αποτελούν παράλληλα και νησίδες ζωής, οδήγησαν σε μια πρωτοβουλία συνδυαστικής προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον φυσικό πλούτο.
Αρχαιολογικοί χώροι: Προστατεύεται ο ανεκτίμητος φυσικός πλούτος τους μέσα από ειδικό πρόγραμμα

Πρόκειται για το έργο «Βιοποικιλότητα στους Αρχαιολογικούς Χώρους – ΒΙΑΣ» το οποίο ξεκίνησε με την καταγραφή περισσότερων από 10.000 ειδών χλωρίδας και πανίδας, σε 20 κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη, η Ολυμπία, οι Δελφοί και η Δήλος και αναγνωρίστηκε διεθνώς, ως καινοτόμο παράδειγμα ολοκληρωμένης προστασίας φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος.

Τώρα συνεχίζεται με το δεύτερο μέρος του που επεκτείνεται σε ακόμη περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ των οποίων οι Μυκήνες, η Κνωσός, η Βεργίνα, η Αμφίπολη, η Μονεμβασιά, το Δίον κ.α. με στόχο να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση ανθρώπου, Ιστορίας και φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του βιώσιμου χαρακτήρα του ελληνικού αρχαιολογικού τοπίου.

Τη νέα προγραμματική σύμβαση για το δεύτερο αυτό μέρος του έργου, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 1.090.120, ευρώ συνυπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, o  υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθ. Γεράσιμος Σιάσος, ο Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Καθ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Καθ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ Κωνσταντίνο Τριάντη.
Αρχαιολογικοί χώροι: Προστατεύεται ο ανεκτίμητος φυσικός πλούτος τους μέσα από ειδικό πρόγραμμα
H υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου

Κλείσιμο
«Η Ελλάδα είναι τόπος μοναδικός, όπου η φύση και ο πολιτισμός συνυπάρχουν αδιάλειπτα επί χιλιετίες. Οι αρχαιολογικοί μας χώροι δεν αποτελούν μόνο ζωντανά μνημεία της ιστορίας, αλλά και πολύτιμα καταφύγια βιοποικιλότητας» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εξήγησε πως «το πρόγραμμα ΒΙΑΣ για τη Βιοποικιλότητα σε Αρχαιολογικούς χώρους, το οποίο δανείζεται το όνομά του από έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, αναδεικνύει και διαφυλάσσει αυτές τις δύο πτυχές του εθνικού μας πλούτου, τη φύση και τον πολιτισμό που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα».

Ειδήσεις σήμερα:

Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Αναστασία Κουκά

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης