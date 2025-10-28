ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Άκου μικρέ, ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε»: Ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μια παράσταση υφασμένη από μικρές ιστορίες ανθρώπων που κουβάλησαν ως τον Πειραιά τις πληγές της Μικρασίας και Πειραιωτών που έζησαν στα καταφύγια

Βασισμένη στις αφηγήσεις και το αρχειακό υλικό των επιζώντων των βομβαρδισμών της 11ης Ιανουαρίου 1944 στον Πειραιά είναι η παράσταση με τίτλο «Άκου μικρέ, ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε» που θα ανέβει στις 13 Νοεμβρίου, στη Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Πρόκειται για ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ του Ερμή Περιστέρη και του Σπύρου Ασημένου που παρουσιάζει η θεατρική Ομάδα mementaλ.
Μια παράσταση υφασμένη από μικρές ιστορίες ανθρώπων που κουβάλησαν ως τον Πειραιά τις πληγές της Μικρασίας και Πειραιωτών που έζησαν στα καταφύγια, τις σειρήνες και τον φόβο. Ανθρώπων που ονειρεύονταν ανάμεσα στα ερείπια της πόλης και ερωτεύονταν στο σκοτάδι των καταφυγίων. Νέων παιδιών που εκπαιδεύονταν καθημερινά για να αντέχουν τους βομβαρδισμούς, μα τίποτα δεν τους προετοίμασε για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα.

Ιστορίες που δεν γράφτηκαν ποτέ στα βιβλία της Ιστορίας, μα σιγοψιθυρίζονται ακόμη στις γειτονιές της πόλης.: «Ήμασταν το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Εμείς φάγαμε όλη την μπόρα. Όταν ξεκίνησε ο βομβαρδισμός σείστηκε όλη η Αθήνα. Βρεθήκαμε ξαφνικά στο σκοτάδι. Κόπηκαν καλώδια, τα πάντα. Έτσι σχηματίσαμε πομπές μέσα στο σκοτάδι της νύχτας με μόνο φωτισμό τις πυρκαγιές της πόλης. Και πήραμε την Πειραιώς με τα πόδια, σχηματίζοντας καραβάνια για να φτάσουμε στην Αθήνα. Ποιος τολμούσε να γυρίσει στον Πειραιά;»

Ένας θεατρικός φόρος τιμής σε όσους έζησαν τη βία του πολέμου και σε όσους βλέπουν τα σημάδια εκείνων των ημερών κρυμμένα στην πόλη και επιμένουν να θυμούνται.

Στην παράσταση παίζουν οι Σπύρος Ασημένιος, Λυδία Γιαννουσάκη, Θανάσης Καφενταράκης και Κατερίνα Μεφσούτ.

Η ομάδα mementaλ ιδρύθηκε το 2015 από τη Σοφία Αρναουτάκη και τον Ερμή Περιστέρη και αποτελείται από θεατρολόγους, ηθοποιούς, δημιουργούς και εμψυχωτές του κοινωνικού και εφαρμοσμένου θεάτρου. Συνδυάζοντας γνώσεις από τα πεδία του θεάτρου, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της κοινωνικής εργασίας και του ακτιβισμού, διερευνά τρόπους με τους οποίους το θέατρο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και εμψύχωσης σε ποικίλα κοινωνικά και καλλιτεχνικά πλαίσια. Οι παραγωγές της, που βασίζονται στις αρχές του θεάτρου επινόησης και ντοκουμέντο, περιλαμβάνουν κινηματογραφικές μεταφορές στη σκηνή, μικρού μήκους ταινίες και σύγχρονες διασκευές κλασικών έργων, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε Αθήνα, Ζυρίχη, Πειραιά, Ναύπλιο, Κρήτη, Σέρρες, Άργος και Ερμιόνη. Μέλη της ομάδας είναι, επίσης, ο Σπύρος Ασημένιος, ο Στέλιος Κουλετάκης και η Κατερίνα Μεφσούτ.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη - Σάββατο 20:30
Κυριακή 19:00

