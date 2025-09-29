Μαρία Κάλλας: Το γλυπτό του Νίκου Φλώρου που απεικονίζει τη φωνή της στην όπερα του Ντουμπάι

Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Ύψους τριών μέτρων και βάρους περί των 300 κιλών το εντυπωσιακό γλυπτό είναι κατασκευασμένο από μπρούντζο και χρυσό, που αποτυπώνουν με ακρίβεια το ηχόγραμμα της φωνής της κορυφαίας ερμηνεύτριας
Μία απρόσμενη, διαφορετική και μοναδική παγκοσμίως καλλιτεχνική αποτύπωση της ανεπανάληπτης φωνής της Μαρίας Κάλλας φιλοξενεί η Όπερα του Ντουμπάι. Ο λόγος για το μνημειώδες έργο του διεθνώς καταξιωμένου γλύπτη Νίκου Φλώρου, με τίτλο «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture», που παρουσιάζει τη φωνή της κορυφαίος λυρικής ερμηνεύτριας ως γλυπτό.
Ύψους τριών μέτρων και βάρους περί των 300 κιλών το εντυπωσιακό γλυπτό είναι κατασκευασμένο από μπρούντζο και χρυσό, που αποτυπώνουν με ακρίβεια το ηχόγραμμα της φωνής της Κάλλας. Η τρισδιάστατη απεικόνιση της φωνής δημιουργεί μια συμπαγή και επιβλητική μορφή, που συνδυάζει την καλλιτεχνική αφαίρεση με την επιστημονική τεχνολογία μετατροπής ήχου σε μορφή. Το έργο επιτρέπει στον θεατή να αντιληφθεί οπτικά και υλικά την ενέργεια και την έκφραση της φωνής της Κάλλας, καθιστώντας το μοναδικό στον κόσμο.
«Η φωνή της Μαρίας Κάλλας δεν μπορεί να σβήσει. Μετασχηματίζεται σε γλυπτό, σε ένα αιώνιο αποτύπωμα. Είναι βαθιά συγκινητικό να ξέρω ότι πλέον, ακόμα και άνθρωποι που δεν μπορούν να ακούσουν, μπορούν να αγγίξουν και να νιώσουν αυτό το θαύμα» δήλωσε συγκινημένος ο Νίκος Φλώρος μετά τα αποκαλυπτήρια του έργου του.
Από την πλευρά του ο διευθυντής της Όπερας του Ντουμπάι Paolo Petroccelli επισήμανε πως η παρουσίαση του γλυπτού συνδυάστηκε με την πρεμιέρα της όπερας του Πουτσίνι «Λα μποέμ» (La Bohème) με την οποία ξεκινά η χειμερινή καλλιτεχνική περίοδος περίοδος έτσι ώστε οι χιλιάδες επισκέπτες που θα βρεθούν εκεί τις επόμενες εβδομάδες να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ειδικά δημιουργημένο γλυπτό για τη Μαρία Κάλλας, το οποίο παρουσιάζει για πρώτη φορά στον κόσμο τη φωνή της ως γλυπτό.
Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του γλυπτού απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόξενος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, Παναγιώτης Κούγιας, ο οποίος υπογράμμισε τη διεθνή αξία της ελληνικής τέχνης και την παρουσία του έργου του Νίκου Φλώρου στο Ντουμπάι ενώ το παρών έδωσαν προσκεκλημένοι από όλο τον κόσμο.
Μετά το Ντουμπάι το γλυπτό του Νίκου Φλώρου προγραμματίζεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι αλλά και σε Ιταλία, Αυστραλία και Ιαπωνία.
