Μαρία Κάλλας: Το γλυπτό του Νίκου Φλώρου που απεικονίζει τη φωνή της στην όπερα του Ντουμπάι

Ύψους τριών μέτρων και βάρους περί των 300 κιλών το εντυπωσιακό γλυπτό είναι κατασκευασμένο από μπρούντζο και χρυσό, που αποτυπώνουν με ακρίβεια το ηχόγραμμα της φωνής της κορυφαίας ερμηνεύτριας