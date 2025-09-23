Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Έργα ζωγραφικής μέσα από τις φυλακές Αυλώνα στη δημοτική αγορά Κυψέλης
Από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιείται, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, έκθεση με έργα ζωγραφικής, από νεαρούς κρατούμενους της φυλακής του Αυλώνα.
Οι δημιουργοί των έργων, που παρουσιάζονται, είναι μαθητές του σχολείου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο χώρο των φυλακών, ηλικίας 18 έως 21 ετών, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη μεγάλη ανομοιογένεια, ως προς την εθνικότητα, τη γλώσσα, το μορφωτικό επίπεδο, το θρήσκευμα, το αδίκημα, για το οποίο εκτίουν ποινή φυλάκισης.
Κατά το σχολικό έτος 2024-2025, μαζί με τον εικαστικό Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο, παρακινήθηκαν και έγιναν δημιουργικοί, σε ένα δυστοπικό περιβάλλον. Οι παραπάνω ιδιαίτερες συνθήκες ενεργοποίησαν βαθιά ερωτήματα, σχετικά με το κατά πόσο η παραγωγή τέχνης μπορεί να βοηθήσει ένα τόσο ευάλωτο πληθυσμό.
Η τέχνη και ειδικά το έργο αυτών των παιδιών, μέσα από την έκθεση, διεισδύει μέσα στον ιστό της κοινωνίας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε μαζί τους, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, που πιθανόν να μας ήταν «ανυπόφορη».
Μέσα από τα έργα τους, παίρνουμε πληροφορίες για τη συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική τους κατάσταση. Μέσα από τις 33 προσωπογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση, νιώθουμε το απαραίτητο ξε-βόλεμα, ώστε να αναρωτηθούμε πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Η ωμότητα της έκφρασης, η επιλογή των χρωμάτων και η ελευθερία που καταγράφεται μας κάνουν να σταθούμε μπροστά τους με τον ανάλογο σεβασμό.
Τα ζωγραφικά έργα, που παρουσιάζονται σε αυτή την ομαδική έκθεση, είναι μια ολοκληρωμένη εικαστική πρόταση, από παιδιά που ζωγραφίζουν, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους, καθώς και παιδιά που, πιθανόν, δυσκολεύονται να γράψουν το όνομά τους, υποδηλώνοντας, έτσι, μια ηχηρή παρουσία, που υπερκαλύπτει την φυσική τους απουσία από την εκδήλωση αυτή.
Δημοτική Αγορά Κυψέλης
30 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου 2025
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη (30.9) - 19:00-22:00 (εγκαίνια)
Τετάρτη (1.10) - Δευτέρα (6.10) - 10:00-21:00
Είσοδος για το κοινό ελεύθερη
Δείτε φωτογραφίες:
