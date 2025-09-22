Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο κορυφαίος Αμερικανός ντράμερ και συνθέτης Johnathan Blake εμφανίζετε στο Αθηναϊκό
Ο κορυφαίος Αμερικανός ντράμερ και συνθέτης Johnathan Blake εμφανίζετε στο Αθηναϊκό
Η εκπληκτική ALL STAR ΜΠΑΝΤΑ & TO NEO PROJECT ΤΟΥ MASTER JAZZ ΝΤΡΑΜΕΡ στο Half Note Jazz Club για 4 βράδια
Ο φανταστικός Αμερικανός ντράμερ, συνθέτης και bandleader Johnathan Blake, είναι ήδη ένας από τους καθιερωμένους νέους αστέρες της jazz και είναι γνωστός στο Ελληνικό κοινό από τις εμφανίσεις του σε σχήματα διαφόρων άλλων αστέρων της μουσικής αυτής, αλλά ποτέ με την δική του μπάντα! Ο νεωτεριστής βιρτουόζος καλλιτέχνης που πρόσφατα θαυμάσαμε πλάι στον θρύλο Kenny Barron και η γεμάτη ταλέντο μπάντα του, παρουσιάζουν στο Half Note Jazz Club από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου την καινούργια φιλόδοξη δουλειά τους αλλά και κομμάτια από την μέχρι τώρα πορεία τους. Όχι τυχαία άλλωστε επιλέγουν το Half Note και την 45η αυτή σεζόν ορόσημο του χώρου, για να συστηθούν στο Αθηναϊκό κοινό με την Pentad, την all star μπάντα του.
Το σχήμα ονομάστηκε έτσι από το (ελληνιστι) πεντάδα ή το γκρουπ των πέντε! Με την Ευρωπαϊκή του περιοδεία και τις συναυλίες του αυτές o κορυφαίος Johnathan Blake παρουσιάζει την καινούργια και πιο προσωπική μέχρι σήμερα δουλειά του, που κυκλοφορεί αυτόν τον Σεπτέμβρη (19), με τίτλο “My Life Matters”από την Blue Note!
O Johnathan Blake γεννήθηκε στην Philadelphia - την πόλη καταγωγής πολλών jazz θρύλων - σε οικογένεια που έχει μεγάλη σχέση με την μουσική αφού ο πατέρας του, ο John Blake jr. ήταν ένας από τους σπουδαιότερους jazz βιολονίστες! Φοίτησε στο William Patterson University και ταυτόχρονα ξεκίνησε να δουλεύει επαγγελματικά με κορυφαίους ήδη καλλιτέχνες όπως τον Roy Hargrove και τον David Sanchez αλλά και την Oliver Lake Big Band. To άστρο του ήδη ξεχώρισε και το 2006 του απονεμήθηκε το Ascap Young Composers Award για νέους συνθέτες, ενώ έκανε το Masters στην σύνθεση στο Rudgers University πλάι σε ξεχωριστούς καθηγητές. Αν και οι ηχογραφήσεις του είχαν ξεκινήσει από το 1996, ουσιαστικά ήταν στην δεκαετία του 2000 που άρχισε να περιοδεύει με διάφορους φημισμένους καλλιτέχνες κι ορχήστρες. Συνεργάστηκε με την Mingus Big Band (και προτάθηκε για Grammy), τον Roy Hargrove, τον Randy Brecker, τον Russell Malone κι αργότερα με τον Tom Harrell, με τον μεγάλο Dr Lonnie Smith, τον Dave Holland και την τελευταία 15ετία με τον Kenny Barron!
Ήταν η ίδια εποχή που είχε αρχίσει να δημιουργεί τις δικές του μπάντες σαν leader και το 2012 θα βγάλει το πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο “The Eleventh Hour” ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δύο άλμπουμ εξαιρετικά. Από το 2021 θα γίνει καλλιτέχνης της Blue Note records ενώ παράλληλα δημιουργεί την Pentad με την οποία έβγαλε τα προηγούμενα χρόνια δύο εξαιρετικά άλμπουμ και το τελευταίο από αυτούς με τίτλο “Passage” αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου πατέρα του. Για τον υπό κυκλοφορία δίσκο του “My life matters” o ίδιος λέει ότι περιέχει κι έχει εμπνευστεί από την συμπυκνωμένη εμπειρία του σε σχέση με την αδικία σε βάρος των έγχρωμων συνανθρώπων του, ειδικά την εποχή που συνέθεσε την μουσική αυτή (2017) και που κορυφώθηκε αργότερα με την υπόθεση Floyd αλλά είναι πάντα παρούσα. Μέσα από την πολύ σύγχρονη ματιά του στην μουσική ο Blake κουβαλάει την μουσική παράδοση των ανθρώπων που τον ενέπνευσαν αλλά την πάει παραπέρα, μ’ ένα ήχο καινοτόμο, γεμάτο από δυναμικό swing, μπαλάντες της καρδιάς αλλά και με ιδιαίτερα τολμηρά ρυθμικά στοιχεία.
Οι πρώτες αυτές εμφανίσεις στην Αθήνα του κορυφαίου Johnathan Blake και της …πεντάδας του από τις 17 έως και τις 20 Οκτωβρίου, θα είναι ένα ακόμη από τα ξεχωριστά σχήματα που θα συζητούμε για καιρό και που μας επιφυλάσσει γι’ αυτή την κομβική σεζόν το Half Note Jazz Club!
Το σχήμα ονομάστηκε έτσι από το (ελληνιστι) πεντάδα ή το γκρουπ των πέντε! Με την Ευρωπαϊκή του περιοδεία και τις συναυλίες του αυτές o κορυφαίος Johnathan Blake παρουσιάζει την καινούργια και πιο προσωπική μέχρι σήμερα δουλειά του, που κυκλοφορεί αυτόν τον Σεπτέμβρη (19), με τίτλο “My Life Matters”από την Blue Note!
O Johnathan Blake γεννήθηκε στην Philadelphia - την πόλη καταγωγής πολλών jazz θρύλων - σε οικογένεια που έχει μεγάλη σχέση με την μουσική αφού ο πατέρας του, ο John Blake jr. ήταν ένας από τους σπουδαιότερους jazz βιολονίστες! Φοίτησε στο William Patterson University και ταυτόχρονα ξεκίνησε να δουλεύει επαγγελματικά με κορυφαίους ήδη καλλιτέχνες όπως τον Roy Hargrove και τον David Sanchez αλλά και την Oliver Lake Big Band. To άστρο του ήδη ξεχώρισε και το 2006 του απονεμήθηκε το Ascap Young Composers Award για νέους συνθέτες, ενώ έκανε το Masters στην σύνθεση στο Rudgers University πλάι σε ξεχωριστούς καθηγητές. Αν και οι ηχογραφήσεις του είχαν ξεκινήσει από το 1996, ουσιαστικά ήταν στην δεκαετία του 2000 που άρχισε να περιοδεύει με διάφορους φημισμένους καλλιτέχνες κι ορχήστρες. Συνεργάστηκε με την Mingus Big Band (και προτάθηκε για Grammy), τον Roy Hargrove, τον Randy Brecker, τον Russell Malone κι αργότερα με τον Tom Harrell, με τον μεγάλο Dr Lonnie Smith, τον Dave Holland και την τελευταία 15ετία με τον Kenny Barron!
Ήταν η ίδια εποχή που είχε αρχίσει να δημιουργεί τις δικές του μπάντες σαν leader και το 2012 θα βγάλει το πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο “The Eleventh Hour” ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δύο άλμπουμ εξαιρετικά. Από το 2021 θα γίνει καλλιτέχνης της Blue Note records ενώ παράλληλα δημιουργεί την Pentad με την οποία έβγαλε τα προηγούμενα χρόνια δύο εξαιρετικά άλμπουμ και το τελευταίο από αυτούς με τίτλο “Passage” αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου πατέρα του. Για τον υπό κυκλοφορία δίσκο του “My life matters” o ίδιος λέει ότι περιέχει κι έχει εμπνευστεί από την συμπυκνωμένη εμπειρία του σε σχέση με την αδικία σε βάρος των έγχρωμων συνανθρώπων του, ειδικά την εποχή που συνέθεσε την μουσική αυτή (2017) και που κορυφώθηκε αργότερα με την υπόθεση Floyd αλλά είναι πάντα παρούσα. Μέσα από την πολύ σύγχρονη ματιά του στην μουσική ο Blake κουβαλάει την μουσική παράδοση των ανθρώπων που τον ενέπνευσαν αλλά την πάει παραπέρα, μ’ ένα ήχο καινοτόμο, γεμάτο από δυναμικό swing, μπαλάντες της καρδιάς αλλά και με ιδιαίτερα τολμηρά ρυθμικά στοιχεία.
Οι πρώτες αυτές εμφανίσεις στην Αθήνα του κορυφαίου Johnathan Blake και της …πεντάδας του από τις 17 έως και τις 20 Οκτωβρίου, θα είναι ένα ακόμη από τα ξεχωριστά σχήματα που θα συζητούμε για καιρό και που μας επιφυλάσσει γι’ αυτή την κομβική σεζόν το Half Note Jazz Club!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα