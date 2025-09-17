Το γαλλικό κράτος θέλει να αποκτήσει τα χειρόγραφα της «μαντλέν» του Μαρσέλ Προυστ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μαρσέλ Προυστ Λογοτεχνία Δημοπρασία

Το γαλλικό κράτος θέλει να αποκτήσει τα χειρόγραφα της «μαντλέν» του Μαρσέλ Προυστ

Περιέχουν τη διάσημη περιγραφή με το γλυκό που έφερε στο μυαλό του αφηγητή τα παιδικά του χρόνια

Το γαλλικό κράτος θέλει να αποκτήσει τα χειρόγραφα της «μαντλέν» του Μαρσέλ Προυστ
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF) ανακοίνωσε ότι ξεκινά «έκτακτη συνδρομή» για την απόκτηση σχεδόν 900 χειρογράφων και εγγράφων του συγγραφέα Μαρσέλ Προυστ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη διάσημη «μαντλέν» του.

Η περιγραφή υπάρχει στο έργο «Από τη μεριά του Σουάν», μέρος του «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο».

Ο αφηγητής μιλά για μια ανάμνηση που του έφερε στο νου ένα γλύκισμα.

Ο Προυστ γράφει: «Και ξαφνικά η ανάμνησή μου επέστρεψε. Αυτή η γεύση ήταν αυτή του μικρού κομματιού μαντλέν που τα κυριακάτικα πρωινά στο Κομπραί, όταν πήγαινα να της πω καλημέρα στο δωμάτιό της, μου πρόσφερε η θεία μου Λεονί αφού το βουτούσε στο τσάι της ή στο τίλιο. Η θέα της μικρής μαντλέν δεν μου θύμιζε τίποτα πριν τη δοκιμάσω».

Η έκφραση «μαντλέν του Προυστ» χρησιμοποιείται έκτοτε συχνά για να ανακαλέσει στοιχεία - αντικείμενα, ήχους, μυρωδιές - που φέρνουν στο μυαλό βαθιές αναμνήσεις.

Η BnF ελπίζει να συγκεντρώσει 7,7 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές με αυτήν τη συνδρομή, η οποία θα είναι ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου και κάλεσε το ευρύ κοινό να συνεισφέρει.

«Η ανακάλυψη αυτής της ανεκτίμητης και προηγουμένως άγνωστης συλλογής αποτελεί γεγονός για τη χώρα μας. Με αυτά τα νέα κομμάτια, η BnF θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις συλλογές της και να διατηρήσει τον μεγαλύτερο θησαυρό του Προυστ στον κόσμο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρός της, Ζιλ Πεκού.

Η συλλογή που αποτελείται από αδημοσίευτες σελίδες από το «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο», ποιήματα, σχέδια, άρθρα και επιστολές, παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στα κεντρικά γραφεία του οίκου Sotheby's στο Παρίσι, όπου διατίθεται προς πώληση από τους ιδιοκτήτες της, τους κληρονόμους μιας ανιψιάς του συγγραφέα.

Κλείσιμο
Μεταξύ των γραπτών, υπάρχουν έγγραφα που αποκαλύπτουν τη διαδικασία συγγραφής του επεισοδίου της μαντλέν, μιας από τις πιο διάσημες σελίδες του έργου του Μαρσέλ Προυστ.

«Περιλαμβάνει χειρόγραφα από το 1907 έως το 1909, μέσα από τέσσερα στάδια που περιλαμβάνουν ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί, στη συνέχεια μια φρυγανισμένη φέτα, ένα παξιμάδι και τέλος μια μαντλέν», τόνισε η BnF.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο νομοσχέδιο - Mόνο με αγροτική και φοιτητική βίζα δεκτοί οι μετανάστες

Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης

Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης