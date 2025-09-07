Φεστιβάλ Βενετίας: Οι αριθμοί πίσω από τη λάμψη και το κόκκινο χαλί

Κλείσιμο

Ένα δεκαήμερο γεμάτο λάμψη και συγκινήσεις για σινεφίλ έφτασε στο τέλος του. Τοολοκληρώθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο εντυπωσιακές ταινίες, αλλά και μερικά ιδιαίτερα στατιστικά στοιχεία.Από αυτές, οι 1.936 ήταν ταινίες μεγάλου μήκους, με τους δημιουργούς τους να καταβάλουν 200 ευρώ ($234) ελπίζοντας να εξασφαλίσουν μια θέση στο πολυπόθητο πρόγραμμα. Επιπλέον υπήρχαν 2 βασικές προϋποθέσεις: η ταινία να έχει ολοκληρωθεί μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2024 και να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Βενετία.Με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής Αμερικανό σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν (Alexander Payne), η Κριτική Επιτροπή είχε ως αποστολή να επιλέξει τους νικητές του κύριου διαγωνιστικού τμήματος.Στο πλευρό του ήταν οι: Φερνάντα Τόρες (Fernanda Torres), Μοχαμάντ Ρασουλόφ (Mohammad Rasoulof), Στεφάν Μπριζέ (Stéphane Brizé), Μάουρα Ντελπέρo (Maura Delpero), Κριστιάν Μουνγκιού (Cristian Mungiu) και Τσάο Τάο (Zhao Tao).Ο αριθμός τους αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το 1% των ταινιών μεγάλου μήκους που υποβλήθηκαν. Είκοσι ένα ταινίες ήταν υποψήφιες για βραβεία όπως ο Χρυσός Λέοντας, τον οποίο απέσπασε το φιλμ του Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch), «Father Mother Sister Brother», σύμφωνα με το ΑP.Επίσης, 30 ταινίες έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα τους εκτός συναγωνισμού, όπως το «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino).Στο παράλληλο τμήμα Ορίζοντες (Orizzonti) προβλήθηκαν 19 φιλμ, τα οποία διεκδίκησαν τα δικά τους βραβεία. Τέλος, η ενότητα Venice Classics φιλοξένησε 18 ψηφιακά αποκαταστημένες ταινίες, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει κλασικά έργα σε άριστη ποιότητα.Οι επιλεγμένες ταινίες προήλθαν από ένα ευρύ φάσμα χωρών, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και, φυσικά, την Ιταλία, μέχρι τον Ισημερινό και τη Σλοβακία.Η πιο πολυσυζητημένη ταινία της φετινής διοργάνωσης ήταν το, της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Κάουτερ Μπεν Χάνια (Kaouther Ben Hania). Η ταινία κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής και απέσπασε το πιο παρατεταμένο standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ έχοντας παράλληλα την μικρότερη διάρκεια σε παραγωγή στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα, μόλις 90 λεπτά. Το χειροκρότημα διήρκεσε πάνω από 20 λεπτά, ξεπερνώντας κατά πολύ το ρεκόρ της περσινής νικήτριας με Χρυσό Λέοντα ταινίας «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar) που είχε χειροκροτηθεί για 18.Το πολιτικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασαγιάς (Olivier Assayas), «The Wizard of the Kremlin», με τον Τζουντ Λο (Jude Law) στο ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) είναι 2 ώρες και 36 λεπτά και είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια στο διαγωνιστικό τμήμα.Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Λίντο στις 30 Αυγούστου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία που έχει λάβει χώρα ποτέ σε κινηματογραφικό φεστιβάλ σύμφωνα με τους διοργανωτές.Δύο εμβληματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, η ηθοποιός Κιμ Νόβακ (Kim Novak), γνωστή από την ερμηνεία της στην ταινία «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ (Alfred Hitchcock) και ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ (Werner Herzog), τιμήθηκαν με τον Χρυσό Λέοντα Συνολικής Προσφοράς.