Θεσσαλονίκη: Ανακήρυξη του Πάρκου Εθνικής Αντίστασης ως ιστορικού τόπου

Η αποκάλυψη των τάφων έγινε τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης στην περιοχή των Συκεών. Ακολούθησε ανασκαφική έρευνα, υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίστηκε έως τον Ιούνιο του 2025. Συνολικά εντοπίστηκαν 46 σκελετοί, από τους οποίους οι 44 ήταν κατανεμημένοι σε πέντε ομαδικούς τάφους, ενώ δύο ακόμη βρέθηκαν σε διαταραγμένη κατάσταση.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ταφές χρονολογούνται στην περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, από το 1946 έως το 1949, και συνδέονται με τις εκτελέσεις κρατουμένων των φυλακών του Επταπυργίου–Γεντί Κουλέ, κυρίως αγωνιστών και πολιτικών κρατουμένων που είχαν καταδικαστεί από τα έκτακτα στρατοδικεία της εποχής.

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