Kaleo: Το δημοφιλές συγκρότημα από την Ισλανδία έρχεται για συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού

Ένα από τα πιο επιδραστικά ευρωπαϊκά σχήματα της γενιάς τους, η ισλανδική μπάντα που ανέδειξε τον σύγχρονο blues rock ήχο σε νέα καλλιτεχνικά ύψη, οι, επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία μοναδικήτην Πέμπτη 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού Μετρώντας ήδη πάνω από μία δεκαετία πορείας στη διεθνή μουσική σκηνή και εκατομμύρια streams και πωλήσεις παγκοσμίως, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα αναγνωρίσιμο και δημοφιλές καλλιτεχνικό στίγμα. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από έναν έντονα ατμοσφαιρικό, πολυεπίπεδο ήχο, που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα σε blues, folk, rock και την ανεπιτήδευτη, ωμή συναισθηματικότητα του νορδικού ήχου.Δημιουργήθηκαν το 2012 στο Μοσφέλσμπαϊρ της Ισλανδίας και το 2013 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους. Το διεθνές κοινό τούς γνώρισε το 2016 με το «A/B», το άλμπουμ που περιελάμβανε τις τεράστιες επιτυχίες «Way Down We Go», «No Good» και «All the Pretty Girls. Η παραγωγή του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στο Nashville», προσδίδοντας έναν αμερικανικό ήχο στην ήδη ώριμη αισθητική του συγκροτήματος.Το 2021 κυκλοφόρησαν το «Surface Sounds», ένα άλμπουμ που εμβαθύνει θεματικά και ηχητικά, με τον JJ Julius Son να υπογράφει τη σύνθεση, την ενορχήστρωση και την παραγωγή. Ο ήχος τους εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο, διατηρώντας όμως τη χαρακτηριστική συναισθηματική ένταση που τους ξεχωρίζει.Στις 9 Μαΐου 2025, το συγκρότημα επιστρέφει με το τέταρτο άλμπουμ του, που έχει τίτλο «Mixed Emotions», που υπόσχεται να συνδυάσει την ενέργεια των προηγούμενων κυκλοφοριών με νέες μουσικές αναζητήσεις. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά υλικό από το νέο αυτό άλμπουμ στη σκηνή του Λυκαβηττού.Οι Kaleo φημίζονται για την ικανότητά τους να μεταμορφώνουν τις συναυλίες τους σε μια συναισθηματικές αφηγήσεις, όπου κάθε τραγούδι χτίζει πάνω στο προηγούμενο και οδηγεί σε μια κορύφωση σχεδόν κινηματογραφική.