Τομ Τζόουνς: Ο θρυλικός τραγουδιστής έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για συναυλία

Είναι ένας από τους λίγους εναπομείναντες ζωντανούς θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο λόγος για τον Τομ Τζόουνς ο οποίος θα δώσει, επιτέλους, την πρώτη τουστην Αθήνα το Σάββατο 21 Ιουνίου, στοΈναν χρόνο πριν, όταν επισκέφθηκε την Χαλκιδική με αφορμή μια ζωντανή εμφάνισή του στο Sani Festival, ο διάσημος Ουαλός τραγουδιστής δήλωνε ενθουσιασμένος από τις ομορφιές της Ελλάδας, και αποδείκνυε πως παρά το προχωρημένο της ηλικίας του η φλόγα της μουσικής καίει ακόμη μέσα του. Σε λίγους μήνες λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να τον απολαύσει, για πρώτη φορά επί σκηνής, και το αθηναϊκό κοινό.Με 60 χρόνια καριέρας, πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια αμέτρητα βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και ο τίτλος του Σερ, ο Τομ Τζόουνς, έχει σημαδέψει ανεξίτηλα, με την μοναδική «μαύρη» φωνή του, πολλές διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Sex Bomb», «She’s a Lady», «What’s New Pussycat», «Delila», «It’s Not Unusual», «I’ll Never Fall In Love Again» κ.α.Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του στην Αθήνα ξεκινάει την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στις 10:00 π.μ. μέσω της ticketmaster.gr