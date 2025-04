Νταϊάνα Ρος: Έρχεται το καλοκαίρι για συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Μια από τις πιο θρυλικές γυναικείες φωνές της παγκόσμιας μουσικής, η Νταϊάνα Ρος , θα βρεθεί το καλοκαίρι στην Αθήνα προκειμένου να δώσει μια μεγάλη, στις 16 Ιουλίου, στο, την οποία θα ανοίξει η. Η «βασίλισσα της σόουλ», όπως την αποκαλούν επέλεξε την Ελλάδα για να ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή περιοδεία που πραγματοποιεί, παραμένοντας ενεργή καλλιτεχνικά στα 80 της χρόνια.Από τις πιο εμπορικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, με πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, πολυβραβευμένη, με δύο Γκράμι, μια Χρυσή Σφαίρα, μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για τα περισσότερα τραγούδια της που έφτασαν στα charts, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, που αποτελεί την υψηλότερη πολιτική διάκριση των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και αμέτρητες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα κομμάτια «Endless Love», «Upside down», «When you tell me that you love me » κ.α., η Νταϊάνα Ρος αποτελεί, αναμφισβήτητα, ένα σημαντικό κεφάλαιο της παγκόσμιας δισκογραφίας.Η επιδραστικότητά της υπήρξε τεράστια καθώς πολλοί ήταν οι μετέπειτα σταρ που ακολούθησαν τον καλλιτεχνικό δρόμο που η ίδια άνοιξε. Μεταξύ αυτών ο Μάικλ Τζάκσον, η Μαντόνα, η Μπιγιόνσε κ.α.Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «εισιτηρίων ΕΔΩ