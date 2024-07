Τομ Τζόουνς: Ο θρυλικός τραγουδιστής έδωσε, επιτέλους, την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πολύς κόσμος γέμισε ασφυκτικά τον Λόφο της Σάνης για να απολαύσει τον θρυλικό τραγουδιστή

Κατά τη διάρκεια τηςτου, η οποία προσέλκυσε πάρα πολύ κόσμο, ξετύλιξε το κουβάρι της λαμπρής αλλά και πολυτάραχης συνάμα καλλιτεχνικής διαδρομής του ξεκινώντας από «It's not Unusual», το πρώτο του τραγούδι που έγινε επιτυχία το 1965, μόλις δύο μήνες μετά την ηχογράφησή του, όπως θύμισε ο ίδιος στο κοινό, για να συνεχίσει ερμηνεύοντας κάποια από τα γνωστότερα κομμάτια των προσωπικών δίσκων του, που έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκ. αντίτυπα, μεταξύ των οποίων τα πασίγνωστα «Sex Bomb», «What's New Pussycat?», «Delilah» κ.α.Σαφώς και τα χρόνια που έχουν περάσει έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους πάνω του, όχι τόσο στην ίδια τη φωνή του, η οποία παραμένει στεντόρεια αλλά κυρίως στο ύφος των ερμηνειών του οι οποίες είναι πλέον περισσότερο λυρικές και νοσταλγικές χωρίς ωστόσο να λείπουν οι αναφορές και το κλείσιμο του ματιού στο...άτακτο παρελθόν του όταν ξεσήκωνε τον απανταχού γυναικείο πληθυσμό με το «Sex Bomb» ή την δική του εκδοχή στον ύμνο του αισθησιασμού, «You Can Leave Your Hat On» που σημάδεψε με την ερμηνεία του ο Τζο Κόκερ.