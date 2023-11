Ταξιδέψτε στην Κίνα μαζί μας στο Christmas Theater!

Κλείσιμο

Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρίσκονται δύο εξαιρετικές παραστάσεις που θα σας μεταφέρουν στον κόσμο του κινεζικού θεάτρου. Το πρώτο, «The Prince of Lanling» του Εθνικού Θεάτρου της Κίνας, είναι ένα εντυπωσιακό θεατρικό αριστούργημα. Εμβαθύνει στο επικό έπος του Πρίγκιπα του Λάνλινγκ, υποσχόμενος να αιχμαλωτίσει τη φαντασία σας με τη συναρπαστική αφήγηση και τις εξαιρετικές ερμηνείες του.Ζήστε μια σπουδαία θεατρική εμπειρία! Το Εθνικό θέατρο της Κίνας έρχεται 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater! Μια μαγική θεατρική τέχνη αιώνων που δεν πρέπει να χάσετε! Σε κάθε παράσταση του Εθνικού Θεάτρου της Κίνας εκπροσωπούνται περίπου ισόρροπα: η δραματουργία, η μουσική, το τραγούδι, ο χορός, η κίνηση (με τα ακροβατικά και την παντομίμα) αλλά και τα σπουδαία παραδοσιακά κοστούμια. Γι' αυτό άλλωστε και οι ηθοποιοί του παραδοσιακού θεάτρου στην κίνα ονομάζουν την τέχνη τους zhonghe yishu, δηλαδή ενοποιητική-αθροιστική μορφή τέχνης. Η τέχνη του ηθοποιού θεωρείται ως τέχνη των τεσσάρων δεξιοτήτων, chang (τραγούδι), nian (απαγγελία), da (πολεμικές τέχνες) και zuo (υποκριτική, κίνηση).Ελάτε στον μαγικό κόσμο του Εθνικού θεάτρου της Κίνας που έρχεται στο Christmas Theater για να μας παρουσιάσει την παράσταση "The Prince of Lanling" με Ελληνικούς υπέρτιτλους.Ο Πρίγκιπας του Λάνλινγκ είναι ένα μοναδικό αριστούργημα του Εθνικού θεάτρου της κίνας. Η θρυλική ιστορία επικεντρώνεται στον πρίγκιπα Lanling, έναν διάσημο στρατηγό της περιόδου της Βόρειας και Νότιας Δυναστείας (420-581).Εστιάζοντας στα άκρα της ανθρώπινης φύσης, όπως η τρυφερότητα έναντι της σκληρότητας που αντιπροσωπεύεται με έναν μοναδικό συμβολισμό (ένα πρόβατο εναντίον ενός λύκου), δημιουργεί μια σύγχρονη εκδοχή του μύθου «Μια ζωή με αληθινή ψυχή απέναντι σε μια ζωή που φοράει μια ψεύτικη μάσκα».Μια παράσταση γεμάτη συγκίνηση βασισμένη στην σπουδαία τέχνη που παρουσιάζει με περηφάνια το Εθνικό Θέατρο της Κίνας και συνοψίζεται στα παρακάτω λόγια: "Όταν ένα συναίσθημα κυριεύει έναν άνθρωπο, αυτός το εκφράζει με τα λόγια. Όταν τα λόγια δεν του φτάνουν, κλαίει. Όταν και το κλάμα δεν είναι αρκετό, τραγουδάει. Όταν και το τραγούδι δεν τον ικανοποιεί, τότε κουνάει τα χέρια του και κτυπάει τα πόδια του στη γη..."Εθνικό Θέατρο Κίνας, "Ο Πρίγκιπας του Λάνλινγκ" με Ελληνικούς υπέρτιτλουςΗ δεύτερη παράσταση, «Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΦΙΔΙΟΥ•REMIX», του Σινο - ελληνικού συλλόγου παραστάσεων τεχνης, είναι ένα κλασικό παραμύθι αγάπης και περιπέτειας. Ετοιμαστείτε να μαγευτείτε από την συναρπαστική αφήγηση και την εκπληκτική τέχνη που επιδεικνύεται.