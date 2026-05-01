Η MARCA χαρακτήρισε «τραμπούκο» τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
Το ισπανικό μέσο έχει εκτενές ρεπορτάζ για την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και προβλέπει μεγάλο πρόστιμο και αποκλεισμό πολλών αγώνων από τη Euroleague

«Τραμπουκο» και μάλιστα σε τίτλο θέματός της χαρακτηρίζει η Marca τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η ισπανική εφημερίδα στην ηλεκτρονικό της έκδοση έχει σε περίοπτη θέση, θέμα για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και την συμπεριφορά του στο παιχνίδι με την Βαλένθια.

«Σκληρή ποινή εναντίον του τραμπούκου ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για την απαράδεκτη συμπεριφορά του» αναφέρει στον τίτλο της η Marca. '

Στο άρθρο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η διοργανώτρια αρχή ανοίγει πειθαρχική διαδικασία κατά του Έλληνα παράγοντα, ο οποίος εκτίθεται σε βαρύ χρηματικό πρόστιμο και πολυήμερο αποκλεισμό από τα γήπεδα. Η θλιβερή και αντιαθλητική στάση του εκκεντρικού ιδιοκτήτη, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των πλέι οφ, μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά στον πρόεδρο του ελληνικού συλλόγου. Δυστυχώς, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες απεχθείς συμπεριφορές, που προσιδιάζουν περισσότερο σε έναν τραμπούκο παρά σε πρόεδρο ενός συλλόγου τέτοιου κύρους.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πήγε πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, σηκωνόταν συνεχώς και μιλούσε στους παίκτες του, τους οποίους εμψύχωνε με τη συγκατάθεση του προπονητή του, Εργκίν Αταμάν. Υπήρξε όμως μια στιγμή που ξεπέρασε κάθε όριο, πλησιάζοντας τη γραμματεία για να διαμαρτυρηθεί για μια φάση, κάτι πρωτοφανές και απόλυτα κατακριτέο. Η προκλητική του στάση απέναντι στο κοινό που κατέκλυσε το γήπεδο, το οποίο προκαλούσε με χειρονομίες και βλέμματα, ανάγκασε την αστυνομία να ενισχύσει την παρουσία της γύρω του».

Στο δημοσίευμα υπάρχει αναφορά και στη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι ενώ τονίζεται ότι η Euroleague θα πρέπει να τον τιμωρήσει με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο αλλά και αποκλεισμό από το Final-4 της Αθήνας.

Το δημοσίευμα συνοδεύεται και με βίντεο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 


Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

