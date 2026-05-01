Ολυμπιακός: Απευθείας στη League Phase του Champions League και τη νέα σεζόν, εάν κατακτήσει το πρωτάθλημα
Μια θέση στη League Phase του Champions League της περιόδου 2026-27 θα έχει ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Η ήττα της Σαχτάρ από την Κρίσταλ Πάλας στέλνει τον Ολυμπιακό απευθείας στη League Phase εφόσον μπορέσει στις 4 αγωνιστικές που απομένουν στη Stoiximan Super League να ανατρέψει το -5 από την ΑΕΚ.

«Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον ότι αν καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι σίγουρα απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως και πέρυσι!
Η Σαχτάρ, ακόμα κι αν ανατρέψει την ήττα της με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας και κατακτήσει το Conference League στον τελικό της Λειψίας, δεν μπορεί πλέον να τον ξεπεράσει σε συντελεστή!
Από την άλλη πλευρά και οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το εφετινό Champions League αποκλείεται να μην έχουν εισιτήριο για την επόμενη διοργάνωση και από το πρωτάθλημα της χώρας τους!» έγραψε στα social media το στέλεχος της ΟΥΕΦΑ, Ανδρέας Δημάτος.
