Mykonos Art Festival: Δημοφιλείς καλλιτέχνες δίνουν το παρών στη φετινή διοργάνωση

Το WorldMusicDUO είναι ένα μοναδικό InstrumentalProject.Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις και επιλεγμένες διασκευές συνδέοντας τον Ελληνικό, Μεσογειακό, Βαλκανικό ήχο με το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα και την εξωτική αρμονία της Τζαζ και Λάτιν μουσικής.2ηστάση,ώρα 18:30 – Δημαρχείο Μυκόνου–TheStoryvilleRagtimersΟι StoryvilleRagtimers είναι μοναδική μπάντα στο είδος τους στην Ελλάδα, καθώς παίζουν με αυθεντικό τρόπο την Jazz της Νέας Ορλεάνης των αρχών του 20ού αιώνα. ΟιεπιρροέςτουςείναιαπόLouisArmstrong, JellyRollMorton, BixBeiderbecke, EddieLang, FatsWaller, OriginalDixielandJazzBandκ.ά.Γιάννης Καραγιαννάκης,κορνέταΚωστής Βαζούρας,σοπράνο, άλτο σαξόφωνοΜελέτης Πόγκας,κιθάρα, μπάντζο, φωνήΒασίλης Τζαβάρας,πιάνο, φωνήΜάνος Λούτας,κοντραμπάσοΘοδωρής Χριστοδούλου,τύμπανα3ηστάση,ώρα 19:00 –Παραπορτιανή / ή Πλατεία Αγίας Μονής (σε περίπτωση κακοκαιρίας) –Κέλλυ ΚαλτσήΤο πρόγραμμα της Κέλλυ περιλαμβάνει στο α΄ μέρος κλασικά τζαζ τραγούδια (EllaFitzgerald, BillieHoliday, SarahVaughan, DorisDay, κ.λπ.) και ρετρό ποπ επιλογές.Στο β΄ μέρος ερμηνεύει soul,rhythm&blues μελωδίες (AmyWinehouse, VayaConDios, AngieStone, κ.λπ.) με μια κλιμάκωση σε uptempo μελωδίες.4η στάση,ώρα 19:30 – Πλατεία Μέλπως Αξιώτη /ή Πλατεία Αγίου Αντωνίου (σε περίπτωση κακοκαιρίας)–Χαριτίνη ΠανοπούλουH νέα τραγουδοποιός, κιθαρίστρια και ερμηνεύτρια Χαριτίνη Πανοπούλου σε ένα soloproject με κλασική κιθάρα και φωνή, με γνωστά ελληνικά και ξένα τραγούδια.Ένα πλούσιο ρεπερτόριο από τηνpop και rock σκηνή αλλά και από συγκροτήματα που άφησαν εποχή όπως οιTheBeatles, Aerosmith, Police κ.ά.5η στάση,ώρα 20:00–Δημοτική Πινακοθήκη -ΚΔΕΠΠΑΜΤίνα Ψαλίδα, βιολίΚωνσταντίνα Χρήστου, άρπαΈνα βιολί και μια άρπα, η αρμονία και ο λυρισμός των δύο ηχοχρωμάτων δένει πρωτότυπα με τον ηλεκτρικό ήχο των ambient ροκ,ποπ και κινηματογραφικών κομματιών σε ένα ηχητικό τοπίο δύναμης και ρομαντισμού.6η στάση, ώρα 20:00– Δημοτική Βιβλιοθήκη–Κουαρτέτο κλασσικής μουσικήςΤο Κουαρτέτο O&Kείναι ένα μουσικό καλλιτεχνικό σύνολο πουδημιουργήθηκε από τέσσερις γυναίκες μουσικούς, όλες τους μόνιμα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Ερμηνεύουν κλασικά αλλά και σύγχροναμουσικά ακούσματα αναζητώντας νασυνδέσουν αρμονικά το κλασικό στοιχείο με εναλλακτικό ρεπερτόριο που αποδίδεται απο κουαρτέτο εγχόρδων.Άννα Θάνα, βιολίΠολυτίμη Σταματοπούλου, βιολίΚατερίναΤζίτζου, βιόλαΊρινα Δημάκη, βιολοντσέλο7η στάση,ώρα 21:00 – Πλατεία ΜαντώςΕπίσημη έναρξη – Χαιρετισμοί –ΚαλωσόρισμαMetallonQuintet – Σύνολο Χάλκινων Πνευστών & Κρουστών της Κ.Ο.Α.Το Metallon – Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών δημιουργήθηκε το 2000 και στην πλήρη του σύνθεση αποτελείται από δώδεκα κορυφαίους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Για τις ανάγκες πρόσβασης σε χώρους εκτός Αθηνών δημιουργήθηκε μια πιο ευέλικτη μορφή και συστήθηκε το MetallonQuintet, που αριθμεί έξι κορυφαίους μουσικούς.Η δραστηριότητα του Metallon περιλαμβάνει συναυλίες με έργα της εποχής του μπαρόκ, κλασικής μουσικής, τζαζ αλλά και σύγχρονες συνθέσεις.Παναγιώτης Μπαλαμός, τρομπέταΘεοφάνης Βερνίκος, τρομπέταΚωνσταντίνος Σίσκος, κόρνοΑνδρέας ΡολάνδοςΘεοδώρου, τρομπόνιΓεώργιος Ραράκος, τούμπαΣπυρίδων Λάμπουρας, κρουστάΣημείωση: Από την 1η έως την 6η στάση οι περαστικοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τους μουσικούς σε ένα ωριαίο πρόγραμμα.2 Ιουλίου, ώρα 21:00 –Μοναστήρι Αϊ-Γιώργη, Άνω Μερά-ΘΕΑΤΡΟ:Αρχαίο δράμα,«Τρωάδες» του ΕυριπίδηΗ παράσταση «Tρωάδες»σε σκηνοθεσία της VioletLouise και μετάφραση Μιχάλη Κακογιάννη, με την Αγλαΐα Παππά στο ρόλο της Εκάβης,δεν είναι ακόμα ένα κλασικό ανέβασμα του έργου του Ευριπίδη. Αποτελεί μία σύγχρονη διασκευή του ποιητικού κειμένου όπου ο ήχος, η μουσική και η εικόνα συνυπάρχουν δημιουργικά με τους τρεις αφηγητές επί σκηνής.Λέξεις και αλγόριθμοι, άνθρωποι και τεχνολογία, συνθέτουν μία παράσταση που κινείται μεταξύ πολυμεσικής αφήγησης, θεάτρου και οπτικοακουστικής εγκατάστασης.Μέσω του ήχου και της εικόνας δημιουργείται ένα περιβάλλον που θα λειτουργήσει βιωματικά και θα εισάγει τον θεατή στον λόγο του Ευριπίδη, έναν λόγο διαχρονικό και συγκλονιστικά ανθρώπινο.«Σοφός λογιέται εκείνος που τον πόλεμο αποφεύγει»Οι «Τρωάδες», γραμμένες το 415 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, είναι μία σύγχρονη προφητεία για τη σκοτεινή περίοδο που διανύουμε.Σκηνοθεσία, μουσική, σύνθεση ήχου, διασκευή κειμένου, τραγούδι, χειρισμός πολυμέσων επί σκηνής:VioletLouiseΕρμηνευτές: Αγλαΐα Παππά, Γιάννης Κατσιμίχας, VioletLouiseΒίντεο:Bασίλης Κουντούρης (studio19)Οπτικός/ηχητικός σχεδιασμός:Βασίλης Κουντούρης, Κώστας Μπώκος (Studio 19)Ηχοληψία:Kώστας Μπώκος (Studio 19)Kοστούμια: Λίλιαν ΞυδιάΗχογραφήσεις:VioletLouise7 Ιουλίου,ώρα 21:00 –Θεατράκι Λάκκας: «Τα τραγούδια της Σωτηρίας»με τηΧριστίνα ΜαξούρηΜουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου. ΗΧριστίνα Μαξούρηκαι τέσσερις εξαιρετικοί λαϊκοί μουσικοί στήνουν το πάλκο τους στοΘεατράκι της Λάκκας και μας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στη ζωή και τα τραγούδια της «Αρχόντισσας του ρεμπέτικου».Ένα ξύλινο πάλκο, μία γυναικεία φωνή και τέσσερις μουσικοί:Ζαχαρίας Γερασκλής, μπουζούκι, φωνήΔημήτρης Κουφογιώργος, μπουζούκιΒασίλης Προδρόμου, κιθάρα, φωνήΔημήτρης Κούστας, ακορντεόν«Τα τραγούδια της Σωτηρίας» ξεπερνούν τα όρια της σκηνής και του πάλκου και κινούνται ανάμεσα στη θεατρική παράσταση και τη μουσική βραδιά. Μέσα σε μία ατμόσφαιρα σχεδόν κατανυκτική, η Χριστίνα Μαξούρη, ηθοποιός και ερμηνεύτρια η ίδια, μας μυεί στον κόσμο της Μπέλλου με την χαρακτηριστική, δωρική φωνή της. Ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια που σφράγισε με τη φωνή της η Μπέλλου και ανάμεσα σε αυτά μας αφηγείται μικρές ιστορίες και σύντομα περιστατικά από τη ζωή της αξεπέραστης ερμηνεύτριας.Συντελεστές:Ιδέα – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Χαλιώτης, Χριστίνα ΜαξούρηΕπιμέλεια φωτισμών: Νίκος ΒλασόπουλοςΕπιμέλεια ήχου: Γιάννης ΠαξεβάνηςΣκηνογραφική επιμέλεια: Σωτήρης ΜελανόςΕνδυματολογική επιμέλεια: Βάνα ΓιαννούλαΧτένισμα: Θωμάς ΓαλαζούλαςΕπιμέλεια μακιγιάζ: Άννα Μπαλτζή9 Ιουλίου, ώρα 20:00–Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου (εξωτερικός κήπος)*Λυδία Βενιέρη–Εικαστική εγκατάσταση με τίτλο «Ο 13ος Μήνας –Ένα αφιέρωμα στον Θεό Διόνυσο»Μία εγκατάσταση αφιερωμένη στον Διόνυσο, τον 13ο θεό του Ολύμπου. Συνδεδεμένος ο Διόνυσος με το νησί της Μυκόνου, παππούς του Μύκονου, εμφανίζεται στα αρχαία Μυκονιάτικα νομίσματα και αντιπροσωπεύει με το πνεύμα του την πρωτότυπη ενέργεια και τη μεταμορφωτική δύναμη του παιχνιδιού, στοιχεία που εμπεριέχουν οι παραδόσεις του νησιού μέχρι τις μέρες μας. Το έργο είναι εμπνευσμένο απο τις διονυσιακές μυστηριακές γιορτές.*Επίσημη παρουσίαση της εικαστικής εγκατάστασης στο κηπάριο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Η εγκατάσταση θα παραμείνει στον χώρο μέχρι το τέλος του φεστιβάλ.10 & 11 Ιουλίου, ώρα 21:00 –Πλατεία Άνω Μεράς –OPENAIRCINEMAΣεσυνεργασίαμετοAthensOpenAirFilmFestivalΓια δεύτερη χρονιά το αγαπημένο Θερινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας έρχεται στη Μύκονο, για να χαρούμε όλοι μαζί τη μεγάλη γιορτή του σινεμά. Φέτος θα συναντηθούμε στην Πλατεία της Άνω Μεράς.10 ΙουλίουΕ.Τ. ΟΕξωγήϊνος (E.T. TheExtra-Terrestrial), 114΄ (1982)Σκηνοθεσία: Στίβεν ΣπίλμπεργκΠρωταγωνιστούν: Χένρι Τόμας, Ντι Γουάλας, Ντρου Μπάριμορ, Ρόμπερτ ΜακΝότον, Πίτερ ΚογιότΗ άδολη φιλία ενός μικρού παιδιού με έναν εξωγήινο αντιπροσωπεύει το πνεύμα των αρχών της δεκαετίας του ‘80 με τον πιο αγνό τρόπο και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, στην πιο προσωπική του στιγμή, παραδίδει ένα αυτοαναφορικό αριστούργημα αναπάντεχα γειωμένης επιστημονικής φαντασίας. Με μία κάμερα που στέκεται αντιδραστικά στο ύψος ενός ανηλίκου, στην προσπάθεια να βρει το πρωτόλειο συνεκτικό στοιχείο που συνιστά ανθρωπιά, δηλαδή την επικοινωνία, ο «Ε.Τ.» επουλώνει τα ‘70s τραύματα και ενώνει σε μία οικογένεια το παγκόσμιο κοινό.Ο «Ε.Τ.» θα είναι πάντα εδώ για να μας θυμίζει πως το ταξίδι στην φαντασία θα έχει παντοτινή πατρίδα το συναίσθημα.Τρίτη 11 ΙουλίουTHE TRUMANSHOW103΄, 1998Σκηνοθεσία: Πίτερ ΓουίαρΠρωταγωνιστούν: Τζιμ Κάρεϊ, Εντ Χάρις, Λόρα Λίνεϊ, Νατάσα ΜακΈλοουνΟ σπουδαίος σκηνοθέτης Πίτερ Γουίαρ («Κύκλος των Χαμένων Ποιητών», θα διακρίνει στο δυστοπικό σενάριο του Άντριου Νίκολ τη δυνατότητα να εξελίξει την προβληματική του, εστιάζοντας στη σχέση του Ανθρώπου με τον φυσικό Δημιουργό του.Ο Γουίαρ υπερβαίνοντας την προφανή σάτιρα του κόσμου του θεάματος και της αναδυόμενης τότε reality τηλεόρασης, παρέδωσε μια θαυμάσια αλληγορία, όπου ο Άνθρωπος τα βάζει με τον Δημιουργό – ένας μεταφορικά και κυριολεκτικά θεϊκός Εντ Χάρις- διεκδικεί το ευεργέτημα της ελεύθερης βούλησης και το κερδίζει με το σπαθί του.Εντόπισε στον δημοφιλέστατο τότε ανερχόμενο εκπρόσωπο της σωματικής κωμωδίας,στον Τζιμ Κάρεϊ, αρετές «ανθρώπου της διπλανής πόρτας».Μια προφητική ταινία, το «TrumanShow», υποψήφια για 3 Όσκαρ,θεωρείται μια από τις δέκα καλύτερες ταινίες των ‘90s.12 Ιουλίου, Χώρα Μυκόνου- Άνω Μερά«Familiar-unfamiliar», υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας ντόπιων φωτογράφων.Για πρώτη φορά το MykonosArtFestival προσκαλεί ντόπιους ερασιτέχνες και μη φωτογράφους, να καταθέσουν φωτογραφίες τους με σκοπό να εκτεθούν σε σημαντικά σημεία- τοπόσημα της Χώρας και της Άνω Μεράς.Σκοπός της δράσης αυτής, είναι να δημιουργηθεί ένας πρωτότυπος φωτογραφικός περίπατος, ώστε να επανασυστήσουμε τη Χώρα και την Άνω Μερά στον θεατή – επισκέπτη με μια προσέγγιση πέρα από την τουριστική, μέσα από την φωτογραφική ματιά ερασιτεχνών και μη, φωτογράφων του νησιού.Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:Νίκος Αναστασίου, Πανωραία Γαλατά, Σοφία Ζουγανέλη, Θέμης Ιακωβάκης, Δημήτρης Καλφάκης, Ανδρέας Μπέκας, JasmineOrozco,Μαρία Ράμπια, Στεφανία Ρουγκέρι, Σταυροπούλου Αλεξάνδρα, Καίτη Φούσκη, Βιβή ΧανιώτηΣτη Χώρα οι φωτογραφίες εκτίθενται στις θέσεις:• Κολοκύθα (Παλιό Λιμάνι)• Πλατεία Μονής• Πλατεία Κουσαγιάρες• Λαογραφικό Μουσείο• Πλατεία Μέλπως ΑξιώτηΣτη Άνω Μέρα : Δρόμος Ιεράς Μονής Θεοτόκου Τουρλιανής*Η έκθεση θα παραμείνει εγκατεστημένη και επισκέψιμη από τις 12 Ιουλίου- 21 Σεπτεμβρίου. Στις 23 Σεπτεμβρίου θα μεταφερθεί στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο για την επίσημη παρουσίαση στο κοινό.14 & 15 Ιουλίου, ώρα 18:30 –ΔΗΛΟΣ: «Θαλασσογραφία σε κήπο»*Μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση και περφόρμανς με διαφορετικά πολιτισμικά αφηγήματα για την προστασία και τους κινδύνους του φυσικού περιβάλλοντος. Ιαπωνικές και Ελληνικές παραδόσεις συναντώνται μέσα απο τη γλυπτική εγκατάσταση της Κατερίνας Καρατζαφέρη που εμπνέεται απο την Ιαπωνική παράδοση Κomomaki και την ελληνική υφαντουργία, και τις προσωπικές ακουστικές μνήμες του Ahmed Saleh από την πόλη της Αλεξάνδρειας. Συνομιλούν με την αρχαιολογία, την ιστορική μνήμη, τη φύση και τον μύθο, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ιστορικό και συμβολικό χώρο της Δήλου.Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2023 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΜε την υποστήριξη του MykonosArtFestival.Συντελεστές:Γλυπτική εγκατάσταση:Κατερίνα ΚαρατζαφέρηΗχητική εγκατάσταση και περφόρμανς ηλεκτρονικής μουσικής: AhmedSalehΕπιμέλεια: Ακτίνα ΣταθάκηΠαραγωγή: Between the Seas: Mediterranean Performance Lab*Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση θα λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.*Η μουσική περφόρμανς του AhmedSaleh θα ξεκινά στις 18:30 και τις δύο ημέρες της εκδήλωσης. Διάρκεια: 45 λεπτάΗ εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.Εισιτήριο για την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου (8€ κανονικό, 4€ μειωμένο).Εισιτήριο για το καραβάκι για Δήλο με επιστροφή , 22 ευρώ.Υποχρεωτική η προκράτηση θέσης.Για περισσότερες πληροφορίες και προκρατήσεις: digitalculture.gov.gr18 - 23 Ιουλίου, ώρα 21:00- Πλατεία Άνω Μεράς,MYKONOSIS…Όλη η πλατεία μια σκηνήΤο MykonosArtFestival στήνει για 6 νύχτες μία σκηνή στην πλατεία της Άνω Μεράς και προσκαλεί Μυκονιάτες μουσικούς.18 Ιουλίου –Γιάννης Ζουγανέλης, «Καιρός για αγάπες κι αγκαλιές»Μαζί του ο Αλκιβιάδης Κωσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου.Μια συναυλία-παράσταση, σε μια διαδραστική μορφή επικοινωνίας, όπου καλλιτέχνες και κοινό δημιουργούν καταστάσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης,με γνώμονα την πίστη στην επικοινωνία, τη χαρά, την αλήθεια και το χιούμορ. Ο Γιάννης Ζουγανέλης σε συνεργασία με πενταμελή ορχήστρα παίζει, τραγουδάει, ακούει και συνθέτει καταστάσεις.Mαζί του ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, τραγουδοποιός, συνθέτης, μουσικός πολλών οργάνων, τραγουδιστής και perfomer μαζί με τον σπουδαίο ηθοποιό Λευτέρη Ελευθερίου συνθέτουν ένα εκπληκτικό δίδυμο. Μαζί τους επίσης θα είναι η Ευανθία Κρητικού και η νέα ταλαντούχα ηθοποιός Τάνια Ρόκκα.Τη συναυλία ανοίγουν οι Vbros, ένα μουσικό σχήμα αποτελούμενο από τους Νίκο & Πέτρο Βερώνη, δύο αδέρφια με καταγωγή από τη Μύκονο, όπου με τον σκληρό ηλεκτρικό τους ήχο, τη δυναμική σκηνική τους παρουσία στα live και την επαναστατική τους διάθεση στον στίχο αφήνουν το μοναδικό τους στίγμα στο μουσικό στερέωμα του νησιού και δείχνουν πως η Μύκονος δεν έχει να προσφέρει μονάχα ό,τι επιτάσσει το ρεύμα των καιρών.19Ιουλίου -ΜέθΩδος των ΤριώνΤο τριμελές μουσικό σχήμα ΜέθΩδος των Τριών, σε ένα πλούσιο ρεπερτόριο που διατρέχει τον χρόνο, από ρετρό –με τραγούδια του Σουγιούλ, του Αττίκ, του Γιαννίδη κ.ά.– μέχρι το ελαφρολαϊκό ελληνικό τραγούδι.Σοφία Βουλγαρίδου,ακορντεόνΧριστίνα Σαμαρά, φωνήΣοφία Καλπουρτζή,πιάνο20Ιουλίου -«Της Παλιάς Σχολής»Μία μουσική βραδιά αφιερωμένη στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Από το ρεμπέτικο έως και την εξέλιξή του στις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Με πρωταγωνιστή το μπουζούκι θα ταξιδέψουμε με αγαπημένα όμορφα τραγούδια.Ευριπίδης Μασάκης, μπουζούκιΣταύρος Λοΐζος, μπουζούκιΚώστας Νικολόπουλος, κιθάραΜάνος Πρεβελιανάκης, πιάνοΤραγούδι: Όλοι μας και όλοι σας μαζί!21 Ιουλίου –«Πάμε γι’ αλλού»Μία συναυλία με επιλεγμένα ελληνικά τραγούδια για όλα τα γούστα, από μουσικούς που γνωρίζετε, όπως δεν τους έχετε ξανακούσει!Σταύρος Λοΐζος, μπουζούκι, λαούτο, τραγούδιΒασίλης Γρυπάρης, βιολί, τραγούδιΛεωνίδας Ηλιάδης, μπουζούκι, τζουράςΚώστας Νικολόπουλος, κιθάρα, τραγούδιΜάριος Ξυδάκης, τύμπαναΜάνος Πρεβελιανάκης, πλήκτρα, τραγούδιΛία Βερβέρογλου, τραγούδι22 Ιουλίου- Μουσικό σύνολο SEVDALI,«Από την Πόλη ως την Αθήνα, μια θάλασσα τραγούδια»Μουσικό ταξίδι από την Πόλη, τη Σμύρνη, τις Κυκλάδες και την Αθήνα. Παρουσιάζει οΜιχάλης Ασημομύτης- Στάης.Βασίλης Αντωνίου, μπουζούκι, κιθάραΑντώνης Μαραγκός, ακορντεόνΕλένη Δημακοπούλου, κιθάραΑντώνης Τσίτσης, βιολίΜιχάλης Ασημομύτης, μπαγλαμάςΣυμμετέχει η ομάδα χορευτών του χορευτικού συλλόγου «Ανεμόμυλοι».23 Ιουλίου-Θοδωρής Μέρμηγκας, « Με μια αγκαλιά τραγούδια»«Με μια αγκαλιά τραγούδια» θα τραγουδήσουμε, θα διασκεδάσουμε και θα αισθανθούμε τον πλούτο της ελληνικής μας μουσικής. Από τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη στον Μάνο Χατζιδάκι, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο λαϊκός ήχος του μπουζουκιού συναντά τα λόγια και την ποίηση της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου και των μεγάλων μας ποιητών, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Νίκου Γκάτσου κ.ά., σε συνδυασμό με την αναφορά στο παραδοσιακό τραγούδι του τόπου μας.Βασίλης Κορακάκης, μπουζούκι, τραγούδιΜανώλης Καλπάκης, μπουζούκιΝίκος Μήλας, βιολίΑλέξανδρος Καμπουράκης, ακορντεόνΘοδωρής Μέρμηγκας, κιθάρα, τραγούδι25 Ιουλίου, ώρα 21:00-Θεατράκι Λάκκας- Γιάννης Διονυσίου & Ασπασία ΣτρατηγούΗ Ασπασία Στρατηγού, από τις σημαντικότερες λαϊκές μας φωνές, συναντά τον Γιάννη Διονυσίου, έναν από τους πιο ταλαντούχους ερμηνευτές της γενιάς του, για να μας προσφέρουν μία αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Οι δύο καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν αγαπημένα κλασικά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, τραγούδια που τους έχουν καθιερώσει ως πρεσβευτές της μεγάλης μουσικής μας παράδοσης στο νεανικό κοινό.Γιώργος Γεωργόπουλος, μπουζούκιFaustoSierakowski, σαξόφωνοΑθηνόδωρος Καρκαφίρης, ακουστική και ηλεκτρική κιθάραΚώστας Αρσένης, κοντραμπάσοΣτρατής Σκουρκέας, κρουστάΓιάννης Ταβουλάρης, ηχοληψία2 Αυγούστου, ώρα 21:00- Γήπεδο Άνω Μεράς-Κώστας Μακεδόνας & Γιώτα Νέγκα, «Συναυλία-αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου»Ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι στον κόσμο του σπουδαίου ποιητή. Μέσα από της ερμηνείες του Κώστα Μακεδόνα και της Γιώτας Νέγκα θα αναδειχθεί ο πλούτος και το έργο του ποιητή και στιχουργού Μάνου Ελευθερίου. Από τα «Παραπονεμένα Λόγια» μέχρι τη «Μαρκίζα», τραγούδια από τον «Άγιο Φεβρουάριο», από τη «Δίκοπη Ζωή» μέχρι το «Οι Ελεύθεροι κι Ωραίοι» αλλά και τον «Ναύτη» και το «Δεν είμαι άλλος» και πολλά άλλα τραγούδια που μας έχουν συντροφέψει σε όλες μας τις στιγμές. Συμμετέχουν ο Θάνος Ματζίλης και η Ελεάννα Βαρελά.Τη συναυλία μουσικά θα ντύσει το μουσικό σύνολο «Ρυθμός» από τη Νέα Ιωνία Βόλου με μαέστρο το Νίκο Χιώτογλου.9 Αυγούστου, ώρα 21:00– Γήπεδο Άνω Μεράς-Συναυλία με τον Μίλτο ΠασχαλίδηΜε αποσκευές τα τραγούδια 28 χρόνων δισκογραφίας αλλά κυρίως με τον ενθουσιασμό για ένα καλοκαίρι αυθόρμητο και δυναμικό, αυτός ο χαρισματικός τραγουδοποιός με 28 χρόνια πορείας, μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια και πολλές σημαντικές συνεργασίες, έρχεται στη Μύκονο για μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με αγαπημένες μουσικές, γνώριμους ήχους αλλά και αναπάντεχες εκπλήξεις.Θύμιος Παπαδόπουλος, πνευστάΠάρις Περυσινάκης, λύρα, μαντολίνοΓιάννης Μπελώνης, πιάνοΝίκη Γρανά, ακορντεόν, τραγούδιΗλίας Δουμάνης, τύμπαναΜίμης Ντούτσουλης, μπάσο14 Αυγούστου, ώρα 22:30- παραμονή της Παναγιάς– Πλατεία Άνω Μεράς- Παραδοσιακό γλέντι με τον Λευτέρη Σικινιώτη και την παρέα τουΟ Λευτέρης Σικινιώτης («Καντενάσος») με καταγωγή από μια όμορφη παραδοσιακή οικογένεια, ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική τα τελευταία 10 χρόνια και συμμετέχει ενεργά σε πολλές εκδηλώσεις. Φέτος με τη μουσική παρέα του θα μας χαρίσουν μια βραδιά γεμάτη νησιώτικα τραγούδια στην πλατεία της Άνω Μεράς, την παραμονή της γιορτής της Παναγίας και υπόσχονται να ξεσηκώσουν τον κόσμο με την μουσική και το κέφι τους!ΛευτέρηςΣικινιώτης, βιολίΚώσταςΠατέλης, λαούτοΓρηγόρηςΞυδάκης, μπουζούκιΜανταλέναΚουτσούκου, τραγούδιΤο πρόγραμμα θα ανοίξουν χορευτικά : Ο Χορευτικός όμιλος Μυκόνου «Μαντώ» και το βιωματικό εργαστήρι λαογραφίας και παραδοσιακού χορού «Μυκονιάτικη Βεγγέρα» του Απολλώνειου Πολιτιστικού Συλλόγου.18 Αυγούστου, ώρα 19:00 & 20:30 – Καθολική Εκκλησία Παναγίας του ΡοδαρίουΜια μοναδική συναυλία θρησκευτικής μουσικής με τη συνοδεία εκκλησιαστικού οργάνου που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην Καθολική Εκκλησία της Παναγίας του Ροδαρίου στην Αλευκάντρα.Δύο νέες καλλιτέχνιδες από την Κροατία, η υψίφωνος Nela Šarić και η οργανίστα TeaKulaš θα δώσουν ένα ρεσιτάλ εκκλησιαστικής μουσικής διάρκειας 55 λεπτών. Η NelaŠarić και ηTeaKulaš είναι και οι δύο καταξιωμένες μουσικοί με πλούσια συναυλιακή καριέρα. Η εμφάνισή τους περιλαμβάνει ένα ρεπερτόριο με έργα μερικών από τους πιο αξιόλογους συνθέτες στην ιστορία της μουσικής, όπως ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο Σεζάρ Φρανκ, ο Πιέτρο Μασκάν, o Τζούλιο Κατσίνι και ο Μαξ Ρέγκερ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα δοθούν δύο συναυλίες στις 19:00 και στις 20:30, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Η είσοδος θα γίνεται με προκράτηση θέσεων.22 Αυγούστου, ώρα 22:30- στα Νιάμερα της Παναγίας- Πλατεία Άνω Μεράς- Παραδοσιακό γλέντι με τους ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΕΣΟι Αποσπερίτες είναι ένα μουσικό νησιώτικο-λαϊκό σχήμα, που δημιουργήθηκε από μυκονιάτικα παιδιά γεμάτα όρεξη, κέφι & μεράκι για τη μουσική. Με κύριο γνώμονα τη συνέχιση της μουσικής παράδοσης και ψυχαγωγίας του τόπου καταγωγής τους, ανεβαίνουν και φέτος στη σκηνή του MykonosArtFestival για να προσκαλέσουν τον κόσμο σε ένα μεγάλο ξεσηκωτικό πανηγύρι με χορό και τραγούδι.ΒασίληςΓρυπάρη, βιολίΜάριοςΖουγανέλης, λαούτοΓρηγόρηςΞυδάκης, μπουζούκιΜάριοςΞυδάκης, τύμπαναΝίκοςΚοντιζάς, τσαμπούναΤο γλέντι θα ανοίξουν χορευτικά : O Πολιτιστικός Παραδοσιακός Χορευτικός Σύλλογος «Οι Ανεμόμυλοι» και το Χορευτικό Τμήμα της Άνω Μεράς με την επίβλεψη της κυρίας Ευγενίας Χανιώτη.23 Αυγούστου, ώρα 21:00- Ιερά Μονή Παλαιόκαστρου-Πέτρος Κλαμπάνης & Αρετή Κετιμέ, «ToraCollective»***Ο μπασίστας και συνθέτης ΠέτροςΚλαμπάνης δημιουργεί μια από τις πιο ευρηματικές μουσικές προτάσεις του με τίτλο «ToraCollective». Για τον Κλαμπάνη, που μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, έναν τόπο που περιβάλλεται από τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και των Βαλκανίων, η δημιουργία μουσικής σήμαινε πάντα περιπλάνηση σε πολιτιστικά σταυροδρόμια. Με το project «ToraCollective» η παραδοσιακή ελληνική μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο, μέσα από μια νέα, τολμηρή οπτική γωνία γεφυρώνοντας τον κόσμο της με την σύγχρονη jazz. Εκτός από τα νέα πρωτότυπα κομμάτια ερμηνεύουν δημοφιλή ελληνικά τραγούδια, όπως τα «Ξεχωρίσματα», «Συμπεθέρα», «Χαρικλάκι» και «Μενεξέδες και Ζουμπούλια» με την αιθέρια φωνή της Αρετής Κετιμέ.ΠέτροςΚλαμπάνης, μπάσο, φωνήΑρετήΚετιμέ, τραγούδιΘωμάςΜελετέας, ούτιZivRavitz, τύμπανα***Η συναυλία του Πέτρου Κλαμπάνη στην Μύκονο γίνεται στο πλαίσιο συνεργασίας του MykonosArtFestival με το Φεστιβάλ της Νάξου στον Πύργο Μπαζαίου και το Φεστιβάλ της Πάρου.27 Αυγούστου, ώρα 21:00– Γήπεδο Άνω ΜεράςΣυναυλία με την Νατάσας ΘεοδωρίδουΗ Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται στη Μύκονο για το πιο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι! Με τις αμέτρητες επιτυχίες της στις αποσκευές της, μας καλεί σε μια μοναδική βραδιά να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και να ερωτευτούμε. Από αυτό πάρτι δεν μπορεί βέβαια να λείπει ο Χάρτης, η νέα μεγάλη επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου που ήδη ακούγεται παντού!Μαζί της το Συγκρότημα ALCATRASH!Συντελεστές :Κιθάρα : Παναγιώτης ΜπρακούλιαςΜπουζούκι : Σωτήρης ΚάτσοςΜπουζούκι :Στέφανος ΠοπώληςΒιολί : Χρήστος ΜπουσδούκοςΠλήκτρα : Μιχάλης ΑσίκηςΠλήκτρα : Ανδρέας ΜπουσδούκοςΜπάσο Ηλίας : ΤσαπατσάρηςΚρουστά Βασίλης : ΠαπαδόπουλοςΤύμπανα Κώστας : Καρασαββίδης30 Αυγούστου, ώρα 21:00– Γήπεδο Άνω Μεράς-Συναυλία με την ΜατούλαΖαμάνηΗ Ματούλα Ζαμάνη και οι φίλοι της έρχονται στη Μύκονο, για να μας τραγουδήσουν καινούριες μουσικές ιστορίες. Θα ακουστούν τραγούδια για εραστές του ωραίου, δροσερούς αγρότες, τρυφερούς μελισσοκόμους, περιπατητές σε ολόφωτα λιβάδια, ονειροπόλους κολυμβητές και πιθανά για τους ακροβάτες ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη δημιουργία ενός πιο μαγικού και ελεύθερου κόσμου.ΚυριάκοςΤαπάκης, λαούτο, ούτιΑνδρέαςΑνδρέου, λαούτο, ούτιΓιάννηςΚονταράτος, βιολί, microkorgΣωτήρηςΜαυρονάσιος, pads, loops, τύμπαναΔιονύσηςΜακρής, μπάσοΔημήτρηςΔημητριάδης, soundengineerΒασίληςΦαλάρας, monitoringΓιώργοςΚλαδούρης, φωτισμοί8 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00– Κήπος Σχολής Καλών Τεχνών-Μια βραδιά τζαζ μουσικής με μουσικούς διεθνούς φήμης και ηχοχρώματα απο την Ανατολή ως τη Δύση:Α΄ μέρος: PoesisQuartetΤο PoesisQuartetδημιουργήθηκε από τέσσερις εξαιρετικούς βιρτουόζους διεθνούς αναγνώρισης. Το σύνολο εξερευνά την ποικιλία των ειδών που μας έκαναν να αγαπήσουμε τη μουσική εξαρχής. Το PoesisQuartetεισάγει τον Astor Pizaollaστην Ήπειρο, τον NinoRota στη Νέα Ορλεάνη, τη MarleneDitrichστα Βαλκάνια και τον Sidney Bechet στον 21ο αιώνα.TaliAtzmon, vocalsRomanGomez, bandoneonGiladAtzmon, κλαρίνο, σαξόφωνοΓρηγόρηςΘεοδωρίδης,κοντραμπάσοΒ΄μέρος: Nassia Gofa, Quartet featuring Gilad AtzmonΑναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής Jazz σκηνής, όχι μόνο λόγω της συνεργασίας της με τους πιο επιφανείς μουσικούς αλλά και ως βασικό μέλος πολλών μουσικών συγκροτημάτων, η ΝάσιαΓκόφα έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ και μουσικές σκηνές σε όλη την Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη Στέγη Ωνάση, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στην Τεχνόπολη Αθηνών.10 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00 – ΔΗΛΟΣΚουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών–Τραγούδι: Βάσια Ζαχαροπούλου & Σπύρος ΚλείσσαςΤοΚουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ιδρύθηκε το Φθινόπωρο του 2013 με σκοπό την ανάδειξη του ρεπερτορίου μουσικής δωματίου και την καλύτερη γνωριμία του κοινού με τα πνευστά όργανα. Έχει δώσει συναυλίες σε πολλές αίθουσες και υπαίθριους χώρους ανά την Ελλάδα παρουσιάζοντας ποικίλα και σημαντικά έργα της φιλολογίας του κουιντέτου ξύλινων πνευστών. Το πρόγραμμα της συναυλίας στη Δήλο περιλαμβάνει έργα σημαντικών ελλήνων συνθετών, μεταξύ των οποίων έργα των Γιάννη Κωνσταντινίδη, Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Άλκη Μπαλτά και Θεόφραστου Σακελλαρίδη.Το κουϊντέτο αποτελείται από τους κορυφαίους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών:Βαγγέλη Σταθουλόπουλο, φλάουτοΧριστίνα Παντελίδου, όμποεΣπύρο Μουρίκη, κλαρινέτοΟδυσσέα Μπάσσιο, φαγκότοΓρηγόρη Ασωνίτη, κόρνο*Η παράσταση είναι με ελεύθερη είσοδο*Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά*Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος*Αναχώρηση από Μύκονο(Δηλιανά)στις 17:30,επιστροφή απο Δήλο 20:30 (διάρκεια ταξιδιού 30 λεπτά)*Κόστος μεταφοράς με το πλοίο: 22 ευρώ* Δωρεάν είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο17 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 – Άι -Χαραλάμπης, νότια των Κάτω Μύλων –Νομάδες στον Άι-ΧαραλάμπηMαγειρέματα με ανοιχτές φωτιές και ανοιχτές μουσικές απο τα Cadinelia!Το MykonosArtFestival σε συνεργασία με την Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου διοργανώνουν ένα υπαίθριο γλέντι με μαγειρέματα και μουσικές.Στην όμορφη και εμβληματική περιοχή του Άι-Χαραλάμπη θα απολαύσουμε: Τους “NomadeetSauvage”, να μαγειρεύουν με ανοικτές φωτιές, ακολουθώντας πρακτικές από τη νομαδική παράδοση. Οι μάγειρες Παναγιώτης Σιαφάκας και Ιορδάνης Τσενεκλίδης έρχονται από την Ήπειρο. Κήρυκες της αγάπης για τον τόπο, τα προϊόντα και τον συνάνθρωπο.Τα “Καντινέλια”, το γνωστό worldacoustic ντουέτο του Θανάση Ζήκα και της Εύης Σεϊτανίδου, μουσικοί νομάδες και αυτοί, έρχονται για να μας ξεσηκώσουν προσφέροντας μια ιδιαίτερη και «γεμάτη» συναυλιακή εμπειρία, με τις χαρισματικές κιθαριστικές τους μελωδίες και το αρμονικό τους τραγούδι.Καθόλου τυχαίες και οι δοξαστικές τους διαδρομές, που πατάνε σε νησιωτικά μονοπάτια μέσα από τον ήχο της σαμπούνας.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μαγειρέματα με ανοικτές φωτιές θα ξεκινήσουν στις 18:30, οι μουσικές από τις 19:30.20 Σεπτεμβρίου, ώρα 21.00- Παραλία Αγίας Άννας ( του Περρή)Συναυλία Σταύρου ΞαρχάκουΕρμηνεύουν: Ηρώ Σαΐα & Ζαχαρίας ΚαρούνηςΔιεύθυνση ορχήστρας: Σταύρος ΞαρχάκοςΟ Σταύρος Ξαρχάκος επιστρέφει στη Μύκονο και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τα ωραιότερα τραγούδια του, χρωματισμένα με την διακριτική και ακριβή ερμηνεία των τραγουδιστών Ηρώς Σαΐα και Ζαχαρία Καρούνη. Έχοντας στο πλευρό του αυτούς τους δύο σπουδαίους τραγουδιστές και διευθύνοντας ο ίδιος επί σκηνής μια πολυμελή ορχήστρα κορυφαίων σολίστ, μας χαρίζει ένα σπάνιο ταξίδι ήχων και συναισθημάτων στα μουσικά του έργα.Σε αυτή τη μοναδική συναυλία θα ακουστούν τραγούδια όπως «Ήτανε μια φορά» , «Το Δίχτυ» «Πως να σωπάσω» , «Στη Σαλαμίνα» , «φτωχολογιά» , « Όνειρο δεμένο στο μουράγιο» , «Μάτια βουρκωμένα» , «Υπομονή» , «Άπονη Ζωή» , «Καίγομαι» , κ.α.Παίζουν οι μουσικοί:Νεοκλής Νεοφυτίδης – πιάνοΒασίλης Δρογκάρης – ακορντεόνΗρακλής Ζάκκας – μπουζούκιΔημήτρης Ρέππας – μπουζούκιΔημήτρης Σιάμπος - ηλεκτρική και ακουστική κιθάραΒαγγέλης Πασχαλίδης – σαντούριΣτέφανος Χατζηαναγνώστου – φλάουτοΧάρης Κελάρης – μπάσοΦωτισμοί: Μαρία ΑθανασοπούλουΗχοληψία: Γιώργος Κορρές , Γιώργος Κολεβέντης23 Σεπτεμβρίου, ώρα 20.00 – Γρυπάρειο Πολιτιστικό ΚέντροΕΓΚΑΙΝΙΑ: «Familiar-unfamiliar», έκθεση φωτογραφίας ερασιτεχνών και μη ντόπιων φωτογράφων.Η υπαίθρια έκθεση που απλώθηκε στη διάρκεια του Φεστιβάλ στα σοκάκια και τις πλατείες της Χώρας και στην Άνω Μερά, μεταφέρεται και εκτίθεται στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο.Μια φωτογραφική προσέγγιση, πέρα απο την αισθητική της τουριστικής καρτ-ποστάλ, μέσα από την ευαίσθητη φωτογραφική ματιά -ερασιτεχνών και μη- φωτογράφων του νησιού.Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Νίκος Αναστασίου, Πανωραία Γαλατά, Σοφία Ζουγανέλη, Θέμης Ιακωβάκης, Δημήτρης Καλφάκης, Ανδρέας Μπέκας, JasmineOrozco, Μαρία Ράμπια , Στεφανία Ρουγκέρη, Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, Καίτη Φούσκη, Βιβή Χανιώτη.24 Σεπτεμβρίου, ώρα 20.00- Γρυπάρειο Πολιτιστικό ΚέντροΑφιέρωμα στον Γεώργιο Αξιώτη- Συναυλία , παρουσίαση δισκογραφικής έκδοσης, ΟμιλίεςΜε τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και μαέστρο τον αρχιμουσικό Βύρωνα Φιδετζή.Ο Π.Α.Κ.Ο. «Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ» και το Mykonos Art Festival έχουν τη χαρά να τιμήσουν φέτος το έργο του μουσουργού Γεωργίου Αξιώτη.Με σκοπό την προβολή και την ευρύτερη διάδοση του έργου του θα δοθεί μια συναυλία των τραγουδιών και των κομματιών μουσικής δωματίου του, μία πρώτη συμβολική αλλά και σημαντική ευκαιρία για τη προβολή και τη διάδοση του συνόλου της διασωθείσας δημιουργίας του.Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί επίσης το διασωθέν συνολικό δημιουργικό έργο του σπουδαίου Μυκονιάτη μουσουργού ηχογραφημένο σε δύο σπουδαίες δισκογραφικές εκδόσεις.Στη συναυλία με έργα του Γ. Αξιώτη θα συμμετάσχουν οι σολίστες-μονωδοί :Άρτεμις Μπόγρη, μεσόφωνοςΧρήστος Κεχρής, τενόροςΟι πιανίστες :Δημήτρης Βεζύρογλου , Απόστολος Παληόςκαι το Κουαρτέτο εγχόρδων ΑΝΙΜΑ:Στέλλα Τσάνη Ι βιολίΜπρουνίλντα-Ευγενία Μάλο ΙΙ βιολίΑντώνης Μανιάς, βιόλαΛευκή Κολοβού, βιολοντσέλλοΟμιλητές:Νίκος Μαλιάρας καθηγητής ΕΚΠΑ, πρόεδρος Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών (ΦΟΑ)Βύρων Φιδετζής αρχιμουσικός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΦΟΑ.