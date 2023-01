Πέθανε σε ηλικία 64 ετών η ηθοποιός Lisa Loring, η οποία έπαιζε τη νεαρή Wednesday Addams στην Addams Family, (1964)

Η Loring επανέλαβε το ρόλο της ως Wednesday στην τηλεοπτική ταινίατο 1977.Ο ρόλος της ερμηνεύτηκε αργότερα και από την, η οποία πρωταγωνίστησε ως Wednesday στην επιτυχημένη ταινία του 1991και στη συνέχειά της,Η Loring ήταν παντρεμένη τέσσερις φορές και αφήνει πίσω της τις δύο κόρες της, Marianne και Vanessa, καθώς και τα εγγόνια της, Emiliana και Charles.Η κόρη της Vanessa Foumberg επιβεβαίωσε τον θάνατο της μητέρας της στο Variety, λέγοντας: «Έφυγε ειρηνικά με τις δύο κόρες της να της κρατούν τα χέρια».Η Loring παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο - τον παιδικό της έρωτα Farrell Foumberg - σε ηλικία μόλις 15 ετών, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, και απέκτησε το πρώτο της παιδί τον επόμενο χρόνο.Ο γάμος τους έληξε το 1974. Αργότερα παντρεύτηκε τον ηθοποιό Doug Stevenson το 1981 και μετά από δύο χρόνια το ζευγάρι χώρισε.Ο τρίτος σύζυγός της ήταν ο ηθοποιός Jerry Butler, τον οποίο παντρεύτηκε το 1987 και χώρισε 1992. Παντρεύτηκε τον τελευταίο σύζυγό της Graham Rich το 2003 και χώρισε μαζί του το 2014.Η Loring γεννήθηκε ως Lisa Ann DeCinces στα Νησιά Μάρσαλ και έζησε στη Χαβάη πριν έρθει καταλήξει στο Λος Άντζελες με τη μητέρα της μετά το διαζύγιο των γονιών της.Ξεκίνησε να κάνει μόντελινγκ σε ηλικία 3 ετών και συμμετείχε για πρώτη φορά στην υποκριτική σε ένα επεισόδιο του Dr. Kildare το 1964, πριν αποκτήσει φήμη ως Wednesday.Συχνά μιλούσε για την εποχή που δούλευε στην Οικογένεια Άνταμς και για το πόσο δεμένοι ήταν οι ηθοποιοί μεταξύ τους.«Ήταν σαν μια πραγματική οικογένεια - δεν θα μπορούσατε να διαλέξετε καλύτερο καστ», είχε πει σε μια συνέντευξή της το 2017. «Η Carolyn Jones, ο John Astin - ο Gomez και η Morticia - ήταν σαν γονείς για μένα. Ήταν υπέροχοι».Με τον θάνατο της Loring, ο Άστιν είναι πλέον το τελευταίο επιζών μέλος του αρχικού καστ της Οικογένειας Άνταμς.Μετά το τέλος του The Addams Family, η Loring συνέχισε να εμφανίζεται στην κωμική σειρά της Phyllis Diller The Pruitts of Southampton.Είχε επίσης ρόλους στα: The Girl From U.N.C.L.E., Fantasy Island και Barnaby Jones. Από το 1980 ως το 1983 συμμετείχε στην καθημερινή σαπουνόπερα As the World Turns ως Cricket Montgomery.Η τελευταία της δουλειά στην υποκριτική ήταν το 2015 με την ταινία Doctor Spine.