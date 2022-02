Ξαναζωντανεύουν οι ελαιώνες της Αρχαίας Ολυμπίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια μεγάλημέσω της οποίας αγοράστηκαν 150.000 δενδρύλλιαέκαναν Αμερικανοί φιλέλληνες προκειμένου να «ξαναζωντανέψουν» οι ελαιώνες της ευρύτερης περιοχής της, που κάηκαν στις καταστροφικέςτου περασμένου καλοκαιριού. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία παρουσιάστηκε χθες επίσημα από τους εμπνευστές και υποστηρικτές της, τον Επίτιμο Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννο Γραμματίδη, το Artete Fund και την Πρόεδρο των Διεθνών Σχέσεων Πολιτισμού κα Ζωζώ Λιδωρίκη.Οι μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών. Μέσα σε αυτά κάηκαν και περί τα 450.000 ελαιόδεντρα στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Δεν πρόκειται μόνο για οικονομική καταστροφή αγροτικών επιχειρήσεων, αλλά και για οικολογική καταστροφή σε μια ιστορική περιοχή όπου ο κότινος, δηλαδή το στεφάνι από το κλαδί της ελιάς συμβολίζει διαχρονικά την Ολυμπιακή νίκη, την ευγενή αθλητική άμιλλα, αλλά και ευρύτερα την έννοια της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπων και λαών.Μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννος Γραμματίδης κινητοποίησε άμεσα οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες στις ΗΠΑ με σκοπό να ενεργοποιήσει τα φιλελληνικά τους αισθήματα προκειμένου να συμβάλλουν στο μέτρο του δυνατού στην αποκατάσταση των ζημιών, που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης με πρωτοβουλία και συντονισμό τού κ. Γραμματίδη το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, δημιούργημα του ζεύγους Steve και Dianne de Laet, ανέλαβε να οργανώσει μιαγια την αγορά 85.000 – 100.000 νέων δενδρυλλίων ελιάς και την φύτευσή τους σε αγροτικές εκτάσεις στις πληγείσες περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας. Η εκστρατεία έρχεται να συνδράμει στα κυβερνητικά μέτρα που λαμβάνονται ή θα ληφθούν, καθώς θα ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό σημαντικό αριθμό αγροτών που είδαν σε λίγες ώρες την παραγωγή και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.Την προσπάθεια αυτή συνδράμει επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τους Δήμους, τους τοπικούς φορείς και ειδικούς επιστήμονες. Προς την κατεύθυνση συντονισμού των ενεργειών πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συσκέψεις τόσο στην έδρα της Περιφέρειας στην Πάτρα, όσο και στον Πύργο Ηλείας και στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου, του Επίτιμου Προέδρου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννου Γραμματίδη και του ζεύγους de Laet, το οποίο ήλθε στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτό. Συμμετείχαν επίσης γεωπόνοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλοι παράγοντες.Παράλληλα, ομάδα τεχνικών τού Arete Fund οργάνωσε διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής των δωρεών στις Η.Π.Α., τον σχεδιασμό ειδικών σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Linkedin κ.α.), την δημιουργία φωτογραφικού υλικού και σύντομων βίντεο που απεικονίζουν το μέγεθος της καταστροφής και που έχουν αναρτηθεί τόσο στην πλατφόρμα, όσο και στα κοινωνικά δίκτυα.Επικεφαλής της ομάδας έργου στις Η.Π.Α. τέθηκε άμεσα ως Πρόεδρός της η Κα Deborah Wince Smith, πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ, ενώ μέλη της είναι λογοτέχνες, παραγωγοί ταινιών και βίντεο, εικαστικοί, εκδότες και ειδικοί στις εκστρατείες fundraising. Ιδρυτής και Συντονιστής του έργου στην Ελλάδα είναι ο κ. Γιάννος Γραμματίδης ενώ την οικονομική του διαχείριση έχουν οι Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού.Τα δενδρύλλια που συγκεντρώνονται από διάφορα φυτώρια στην Ελλάδα θα παραδοθούν στις πληγείσες κοινότητες μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 που με τη σειρά τους θα τα διανείμουν στους πληγέντες αγρότες ελιάς των αντίστοιχων περιοχών τους έτσι ώστε η φύτευσή του να γίνει μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2022.Με την ολόθερμη στήριξη δωρητών η κίνηση «Ξαναφυτεύουμε τους ελαιώνες της Αρχαίας Ολυμπίας» του Γιάννου Γραμματίδη και του Arete Fund, συγκέντρωσε τα απαιτούμενα ποσά σε βαθμό που αντί του αρχικού στόχου των 85.00-100.000 νέων δενδρυλλίων ελιάς ήδη επιτυγχάνεται η φύτευση 145.000-160.000 νέων δενδρυλλίων.Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανάμεσα σε άλλα δήλωσε: «Το ενδιαφέρον μας για την οικολογική καταστροφή, που συντελέστηκε στην Αρχαία Ολυμπία είναι δεδομένο. Μην ξεχνάμε όμως και τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγροτικές επιχειρήσεις. Θέλουμε όχι μόνο να γίνει αποκατάσταση του φυσικού τοπίου της περιοχής, αλλά και να αναζωογονηθεί η αγροτική οικονομία, με σύμμαχο της το brand name "Αρχαία Ολυμπία". Ένα brand name συνυφασμένο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και τον Ολυμπισμό. Που χρησιμοποιεί ως σύμβολό του την ίδια την ελιά. Που προάγει τον εθελοντισμό και την αδελφοσύνη. Όλα τα παραπάνω, έρχονται να γίνουν ένα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την Αρχαία Ολυμπία. Τα εκατοντάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα που καταστράφηκαν στην γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γίνονται σήμερα αφορμή για έναν νέο εθελοντισμό μέσα από τη πρωτοβουλία του Γιάννου Γραμματίδη και του Arete Fund.»Ο Επικεφαλής της Πρωτοβουλίας κ. Γιάννος Γραμματίδης σημείωσε ότι «το έργο αυτό που στηρίζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, θα είναι το πρώτο έργο που θα υλοποιηθεί σε χρόνο ρεκόρ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 στην Ελλάδα για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021.»Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας τόνισε: «Η τεράστια πυρκαγιά που αφάνισε 130.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης και δασικής γης στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, άφησε βαθιές πληγές στον τόπο μας. Πάνω από 2.000 κάτοικοι της περιοχής μας θα έχουν μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα τα επόμενα χρόνια, σ’ έναν τόπο όπου έχουν χαθεί πάνω από 400.000 ρίζες ελιές και ένα μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας έχει καταστραφεί. H πρωτοβουλία του Γιάννου Γραμματίδη και τού Ιδρύματος ARETE να αγοραστούν δεκάδες χιλιάδες δενδρύλλια ελιάς και να αντικαταστήσουν το χαμένο φυτικό κεφάλαιο στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας είναι μία μετάγγιση ζωής μέσα στο μαύρο και στο γκρίζο το οποίο κυριαρχεί στην περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι μια προσφορά που θα φέρει βαθιά ανακούφιση τους πληγέντες συνδημότες μας, αλλά και αισιοδοξία για την αναγέννηση και αναζωογόνηση του τόπου μας. Εκφράζουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας προς το Ίδρυμα ARETE και το ζεύγος Steve & Dianne de Laet, προς τον κ. Γιάννο Γραμματίδη που είναι η “ψυχή” του εγχειρήματος, καθώς κινητοποίησε οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες για την επίτευξη του στόχου, όπως και προς τους χορηγούς της πρωτοβουλίας αλλά και τους απλούς πολίτες που ανταποκρίθηκαν σ’ αυτή την καμπάνια. Η αγάπη και η αλληλεγγύη τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία, μας συγκινούν ιδιαίτερα».Ο Περιφερειάρχηςδήλωσε ανάμεσα σε άλλα: «Οι πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου άφησαν πίσω ανοιχτές πληγές στην τοπική κοινωνία και οικονομία και τρομακτικές εικόνες σε όλους όσοι τις έζησαν από κοντά. Η πρωτοβουλία όμως της ανάταξης του φυσικού κεφαλαίου που χάθηκε στις φλόγες και που σήμερα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, δημιουργεί σε όλους την αίσθηση ότι εκείνα τα "καντηλάκια" που σιγοεκαιγαν στην Αρχαία Ολυμπία τις ημέρες μετά την μεγάλη καταστροφή, έγιναν πολύ γρήγορα μια φρυκτωρία ελπίδας και αλληλεγγύης που απλώθηκε από άκρη σε άκρη του πλανήτη. Αυτή είναι η δύναμη του τόπου μας και μας γεμίζει με πίστη, ελπίδα αλλά και ευθύνη! Ευχαριστώ προσωπικά τον εμπνευστή και οργανωτή τής μεγάλης αυτής προσπάθειας Γιάννο Γραμματίδη πού άμεσα, ταχύτατα και αποτελεσματικά ανταποκρίθηκε στην προσωπική μου παράκληση για κινητοποίηση τού ιδιωτικού τομέα με σκοπό να ξαναφυτεύουμε τούς καμένους ελαιώνες της Αρχαίας Ολυμπίας».Η κασημείωσε: «Οι Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού, που φέτος συμπληρώνουν 30 χρόνια συνεχούς δράσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γνωρίζουν πολύ καλά τη ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γνωρίζουν πολύ καλά τί είδους πολιτισμό θέλουμε! Τί είδους ζωή θέλουμε! Τί εννοούμε κοινό καλό, προσωπική ευθύνη, σεβασμό στη διαχείριση περιβάλλοντος. Στους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων στα Γράμματα, στις Τέχνες και στην Επιστήμη, ευθύς εξαρχής εντάξαμε προγράμματα με θέμα: Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Τουρισμός. Ο κ. Γιάννος Γραμματίδης, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, γνωρίζοντας πολύ καλά τις αξίες και τους στόχους που επιδιώκουν οι Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού, πριν μερικά χρόνια, ως Πρόεδρος " τόλμησε" να εντάξει στο Επιμελητήριο πολιτιστική στρατηγική. Πίστεψε στην πρότασή μας, ότι το πολιτιστικό προϊόν είναι το μεγάλο ανταγωνιστικό προϊόν της Ελλάδας, που την βγάζει ασπροπρόσωπη στο εξωτερικό και γι’ αυτό πρέπει να βαδίσει χέρι-χέρι με την υγιή επιχειρηματικότητα. Η τωρινή πρότασή του να συνεργαστούν δύο πολιτιστικοί - μη κερδοσκοπικοί - οργανισμοί: το Arete Fund και οι Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού με εθελοντισμό και με την σημαντική στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας έκαναν την έμπνευσή του πραγματικότητα! Και από την οικολογική καταστροφή φτάσαμε, σε χρόνο ρεκόρ και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, στο έργο "Ξαναφυτεύουμε τους Ελαιώνες της Αρχαίας Ολυμπίας". Η λέξη και μόνο Αρχαία Ολυμπία είναι το ισχυρότερο brand name απ’ όλα τα μνημεία της Ελλάδας. Στον σημερινό κόσμο με τις συγκλονιστικές αλλαγές η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ είναι η Δύναμη του Πολιτισμού».Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλουυπογράμμισε: «Για τη ΔΕΗ η συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών αποτελεί αυτονόητη ευθύνη. Στην μακρόχρονη πορεία της η ΔΕΗ έχει αναλάβει σημαντικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις με σημαντικά έργα αποκαταστάσεων εδαφών, αναπλάσεων και δενδροφυτεύσεων. Ως Ανάδοχος Αποκατάστασης στην Εύβοια συμμετείχε στην ανασυγκρότηση και αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Και συνεχίζει να επιδεικνύει υψηλό αίσθημα ευθύνης ανταποκρινόμενη στο αίτημα των τοπικών φορέων για την αποκατάσταση των περιοχών της Αρχαίας Ολυμπίας, με δωρεά ύψους 450.000 ευρώ για τη φύτευση 80.000 νέων δενδρυλλίων ελιάς, τη μεταφορά και παράδοση τους στις οικίες κοινότητες. Η ελιά είναι το σύμβολο της Ελλάδας και ανά τους αιώνες παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, σοφίας και ευμάρειας. Είναι όμως και σημαντικό μέρος του παραγωγικού πλούτου της χώρας, ζωτικής σημασίας για χιλιάδες συμπολίτες μας. «Ξαναφυτεύουμε τους ελαιώνες της Αρχαίας Ολυμπίας» και ευχόμαστε όπως μεγαλώνουν τα νέα δέντρα στον ιστορικό αυτό χώρο, να μεγαλώσει η ελπίδα για τους κατοίκους και να στεριώσει η ευημερία στην περιοχή.»Ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου, κ., επεσήμανε: «Οι δεσμοί που ο Όμιλος Eurobank διατηρεί με την Αρχαία Ολυμπία και την ευρύτερη περιοχή ισχυροποιούνται περαιτέρω με τις νέες σημαντικές πρωτοβουλίες που δρομολογούμε, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους αρμόδιους φορείς. Έχοντας βρεθεί από την πρώτη στιγμή δίπλα στους κατοίκους της περιοχής στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, συνεχίζουμε σήμερα μια μακρά παράδοση στήριξης. Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, θεωρούμε υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε άμεσα και ουσιαστικά στις μακροπρόθεσμες ενέργειες, τόσο της Πολιτείας, όσο και σε συλλογικές προσπάθειες φορέων, για την αποκατάσταση του δασικού πλούτου της χώρας και την ενίσχυση της πυροπροστασίας. Μετά τη σκληρή δοκιμασία των καταστροφικών πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού, ο Όμιλος μας έχει ανακοινώσει πως θα διαθέσει, συνολικά, πόρους ύψους 1 εκατ. ευρώ για δέσμη δράσεων σε πυρόπληκτες περιοχές. Η συμμετοχή μας στη σημαντική πρωτοβουλία που ανακοινώνεται σήμερα είναι μέρος αυτού του ευρύτερου σχεδιασμού δράσεων που ενεργοποιούμε, μεταξύ αυτών και η προσφορά δενδρυλλίων. Είναι πεποίθησή μας πως ο σεβασμός στην ιστορία απαιτεί και τη στήριξη της κοινωνίας και των ανθρώπων που συνεχίζουν να φροντίζουν την, παγκοσμίου συμβολισμού, αρχαία γη της Ολυμπίας.»Την πρωτοβουλία στήριξαν επίσης από την πρώτη στιγμή αφιλοκερδώς, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι, η ελεγκτική εταιρεία RSM Ελλάς και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού με Πρόεδρό της την κα Ζωζώ Λιδωρίκη.Το Arete Fund έχει πλούσια δράση στην περιοχή της Νεμέας, του Άργους και των Μυκηνών. Σε συνεργασία με το Μυκηναϊκό Ίδρυμα βοηθάει και προβάλλει το Μυκηναϊκό Μονοπάτι, οργανώνει εκπαιδευτικές ανταλλαγές για μελέτη της Ελεγείας, συμβάλλει στο Ηραίον Φεστιβάλ Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού και στο Ηραίον Πολιτιστικό και Αθλητικό Φεστιβάλ.