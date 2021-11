Η ιστορία της κρητικής λύρας μέσα από ένα ρεσιτάλ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τον μίτο της Παλαιάς Μουσικής μέσα από τον ήχο της κλασικήςκαι της ανθρώπινης φωνής θα ξετυλίξει οστο ρεσιτάλ που θα δώσει την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, στις 8:30 μ.μ. στοΟ γνωστός δεξιοτέχνης, συνθέτης και ερευνητής ταξιδεύει μέσα στους αιώνες προς την εποχή της γέννησης της κλασικής κρητικής λύρας. Με σταθμούς στον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και το Μπαρόκ, παρουσιάζει μεταγραφές από το 1000 μ.Χ. μέχρι το 1700 μ.Χ., μέσα από συνθέσεις των Guido d’Arrezzo [Γκουίντο ντ’ Αρρέτσο], Guillaume de Machaut [Γκιγιώμ ντε Μασώ], Jean de Sainte-Colombe [Ζαν ντε Σαιντ-Κολόμπ], Marin Marais [Mαρέν Μαραί], Claudio Monteverdi [Κλάουντιο Μοντεβέρντι], Barbara Strozzi [Μπάρμπαρα Στρότσι], αλλά και ενός ανώνυμου άγγλου συνθέτη του 13ου αιώνα. Μαζί του, η διεθνής μετζοσοπράνο Ειρήνη Τσιρακίδου, η οποία θα ενώσει τα τραγούδια του χθες με την ερμηνεία του σήμερα, τολμώντας μια προσωπική ερμηνευτική αισθητική που στηρίζει στην αυθεντικότητα των συναισθημάτων.Ο Γιώργος Καλούδης κάνει μεταγραφές αλλά και αισθητικές παρεμβάσεις στα έργα, ώστε να τα προσαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο στην ερμηνευτική ιδιαιτερότητα της κλασικής κρητικής λύρας, προσεγγίζοντας με καινούργια ματιά το αρχικό μουσικό κείμενο.Ο κύκλος «Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος» ολοκληρώνεται, για το 2021, στις 12 Δεκεμβρίου με το ρεσιτάλ «Διάλογοι – Μονόλογοι» του φλαουτίστα Νίκου Νικόπουλου και του πιανίστα Θοδωρή Τζοβανάκη.Ο Γιώργος Καλούδης είναι βιολοντσελίστας, ερμηνευτής κλασικής κρητικής λύρας, αυτοσχεδιαστής, συνθέτης και ερευνητής. Διδάσκει βιολοντσέλο και μουσική δωματίου στο Ωδείο Athenaeum στην Αθήνααπό το 2014. Παρουσιάζει τα ρεσιτάλ «APTERA» - Innovating Tradition με προσωπικές τουσυνθέσεις καθώς και τα ρεσιτάλ «J. S. BACH: Cello Suites on the Cretan Lyra» και «LA RÊVEUSE» - Early Music on the Classical Cretan Lyra σε αίθουσες συναυλιών, αρχαιολογικά μνημεία, εκκλησίες και μουσεία διεθνώς.Έχει ηχογραφήσει τους δίσκους TRUTH, ON THE WIND, APTERA και DRIOPI, με συνθέσεις του, και J.S.BACH: CELLO SUITES ON THE CRETAN LYRA και «LA RÊVEUSE» - EARLY MUSIC ON THE CLASSICAL CRETAN LYRA, ύστερα από εκτενή και πολυετή έρευνα στο ρεπερτόριο της μπαρόκ, αναγεννησιακής και μεσαιωνικής μουσικής.Αυτή την εποχή, εργάζεται πάνω στη δημιουργία του μουσικού ερευνητικού πρότζεκτ «Έκδοση μεθόδου διδασκαλίας κλασικής κρητικής λύρας και εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στην ερμηνεία της».