Οικονόμου: Ξεκινά από αύριο η επιστράτευση, αν δεν καλυφθούν ως σήμερα το βράδυ τα κενά

Το ζήτημα της επίταξης των ιδιωτών γιατρών, η κατάσταση στιςκαι τα πιθανά νέα μέτρα για την ανάσχεση του πανδημικού κύματος, κυριάρχησαν τη Δευτέρα στην ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.Αρχικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε στη σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο. Θα έχει συναντήσεις με επενδυτές, με εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας Βρετανών βιομηχάνων, θα μιλήσει στα εγκαίνια της έκθεσης Ancient Greeks - Science and Wisdom καθώς και σε εκδήλωση για τους Έλληνες της διασποράς. Αύριο Τρίτηστη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν θέματα διμερούς συνεργασίας με έμφαση προφανώς στην ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και ιδίως στον τουρισμό ενόψει του 2022. Ο πρωθυπουργός θα θέσει επίσης το μείζον για όλους τους Έλληνες αλλά και για τον παγκόσμιο πολιτισμό θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα αυτό και την περασμένη Παρασκευή στην εκδήλωση που έγινε στο Παρίσι για την 75η επέτειο από την ίδρυση της UNESCO. Ειδικότερα υπενθύμισε ότι η διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO για την προώθηση της επιστροφής των πολιτισμικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους αναγνώρισε ομόφωνα ότι η υπόθεση έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα. Κι ως εκ τούτου η υποχρέωση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα αφορά απολύτως και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράμμισε ότι τα γλυπτά αυτά αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και κάλεσε το Λονδίνο να αρχίσει έναν καλόπιστο διάλογο για την επιστροφή τους. Η χώρα μας, η Ελλάδα με το προαιώνιο πολιτισμικό βάρος που την διακρίνει, που διαθέτει, πρωταγωνιστεί πια και στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι».Αναφερόμενος στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στη Διάσκεψη για τη Λιβύη είπε: «Στο Παρίσι, στη διάσκεψη για τη Λιβύη, που όπως γνωρίζετε συμμετείχε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της πολύπλευρης και ενεργητικής διπλωματίας που έχει αναπτύξει η πατρίδα μας τα τελευταία δύο χρόνια, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Λιβύης που θα αναδειχθεί από τις εκλογές για να ξαναρχίσει μαζί της τις συζητήσεις για τη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών. Επεσήμανε ως αναγκαία προϋπόθεση για την ειρήνευση στην περιοχή και τη σταθεροποίηση στη Λιβύη τη διεξαγωγή των εκλογών στο χρόνο που συμφωνήθηκε και την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων το ταχύτερο δυνατόν από εκεί. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα συμπεράσματα της Διάσκεψης ανταποκρίνονται πλήρως στις θέσεις της ελληνικής πλευράς».Στη συνέχεια, για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, είπε:«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, παραμένει επιβαρυμένη και το ΕΣΥ εξακολουθεί να δέχεται ισχυρή πίεση. Διαπιστώνεται από επιστημονικές έρευνες ότι υπάρχει απόλυτη συσχέτιση της εμβολιαστικής κάλυψης κάθε περιοχής τόσο με τον αριθμό των κρουσμάτων όσο και με τη συσχετιζόμενη με τον κορωνοϊό θνητότητα. Όπως ήδη επισημαίνεται από έρευνες που έγιναν στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, όπως και από τα στοιχεία που παίρνουμε συνεχώς από τα νοσοκομεία μας, μόνο 1 στους 10 που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι πλήρως εμβολιασμένος. Κι από αυτούς το 94% έχουν σοβαρό υποκείμενο νόσημα. Πρέπει να τονιστεί ότι παρά τα πολύ περισσότερα κρούσματα που έχουμε φέτος, έχουμε λιγότερες νοσηλείες σε σχέση με πέρυσι παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ πιο πυκνό έλεγχο και πολύ πιο πολλά κρούσματα όπως είπα.Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας και ότι το εμβόλιο εξακολουθεί να είναι το αποτελεσματικότερο όπλο που έχουμε απέναντι στον ιό και ιδίως απέναντι στη σοβαρή νόσηση.Με αυτά τα δεδομένα δίνουμε έμφαση στην επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης τόσο για την πρώτη δόση για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας όσο και για την τρίτη δόση για όσους έχουν κάνει τον εμβολιασμό τους και ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας που είναι από 60 και πάνω αλλά και για όλο τον πληθυσμό. Ταυτόχρονα εξακολουθούμε τη μέριμνα για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί αλλά και τους εκτεταμένους ελέγχους για την τήρησή τους.Και φυσικά κάθε μέρα συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση του ΕΣΥ γιατί εκεί τούτη την ώρα δίνεται η μεγάλη μάχη. Εξακολουθούμε τη μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων, με εκτεταμένους ελέγχους και ενίσχυση του ΕΣΥ. Φέτος έχουμε 1.277 κλίνες ΜΕΘ σε σχέση με τις 577 του 2019. Η κυβέρνηση συνεργάζεται με ιδιωτικό τομέα για covid και non covid περιστατικά. Ήδη 11 ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τον Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και την Κοζάνη έχουν διαθέσει για τη νοσηλεία covid περιστατικών πάνω από 400 κλίνες, έχουν διαθέσει 231 κλίνες για non covid περιστατικά ενώ όπως είπα και σε προηγούμενη ενημέρωση το σύνολο των ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται στη διάθεση του ΕΣΥ».».«Η χώρα δεν μπορεί να μείνει περίκλειστη. Απαιτείται οικονομία σε λειτουργία. Η πολιτική στήριξης για το ΕΣΥ είναι εφικτή επειδή η κυβέρνηση προχώρησε έγκαιρα στο σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας με το εμβολιαστικό πρόγραμμα που έχει εφαρμόσει».«Ο κ. Τσίπρας σπέρνει πανικό στον λαό και υπονομεύει την εθνική προσπάθεια»Για τις πορείες του Πολυτεχνείο: «Οι πορείες για το Πολυτεχνείο θα γίνουν όπως όλες οι υπόλοιπες, στο πλαίσιο των ισχύοντων μέτρων»Για πιθανό μοντέλομε lockdown ανεμβολίαστων: «Έχουμε βασική φιλοσοφία μέτρων, από την οποία δεν θα γίνουν βασικές παρεκκλίσεις. Βασιοκό η εμβοπλιαστική κάλυψη. Ότι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να προστατεύσει την υγεία των πολιτών - μέσα και η τρίτη δόση - θα το κάνει. Θα έχουμε σημειακές βελτιώσεις, αλλά όχι παρεκκλίσεις. Δεν συζητάμε για περιορισμούς εμβολιασμένων και Lockdown. Αποδίδουμε έμφαση στον εμβολιασμό κλαι με την τρίτη δόση και στην εφαρμογή των μέτρων για τους ανεμβολίαστους».Για τις καταγγελίες για τη, είπε: «Δεν αμφισβητούνται τα στοιχεία μας για τις ΜΕΘ και πόσες έχουν προστεθεί στο σύστημα. Κάθε κλίνη που προστίθεται και λειτουργεί, το κάνει με βάση πρωτόκολλα και προδιαγραφές. Υπάρχει πίεση στο ΕΣΥ, οι αποφάσεις για διασωληνώσεις λαμβάνονται με ιατρικά κριτήρια, γίνονται αμέσως προσπάθειες για κλίνη ΜΕΘ. Πολλές φορές, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, υπήρξαν αναμονές και τα προηγούμενα χρόνια».Για την πορεία των, είπε: «Προσπαθούμε να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη. Περίπου 300.000 ραντεβού από τις αρχές Νοεμβρίου, πλησιάζουμε στα επτά εκατομμύρια εμβολιασμένων. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».Για την: «Η κυβέρνηση δεν συζητά κανενός είδους υποχρεωτικότητα. Ζητούμενο είν αι αν το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα συνδέεται και με την τρίτη δόση. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εξελίξεις».