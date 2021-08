«Tales of Sitar»: Χοροθέατρο με άρωμα Ινδίας στη Σύρο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η χοροθεατρική ομάδα «Μεταμορφώσεις» παρουσιάζει την«Tales of Sitar» στο πλαίσιο του της διοργάνωσης «» που φιλοξενείται στο ιστορικό Θέατρο «Απόλλων» στις 3,4 και 5 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πολυπολιτισμική παράσταση με μουσική, θέατρο, λόγο, χορό και εικαστικό περιβάλλον αποτελούμενο από γλυπτές μορφές με θέμα την Ινδική Κλασσική Μουσική και την αλληλεπίδραση της με τον Δυτικό Πολιτισμό.Μια μουσική - χοροθεατρική παράσταση με ήχους, εικόνες, χορό, χρώματα, λόγο, ρυθμούς και εικαστικές γλυπτές μορφές, που θα μας μεταφέρουν στη μακρινή Ανατολή μέσα από το κάτοπτρο του δυτικού πολιτισμού, πέρα από τα όρια του χρόνου και των αποστάσεων.Μια μουσική μεταφορά του δυτικού πολιτισμού στην Ινδία, όπου o θεατής, αφουγκραζόμενος το μυστικισμό και το εσωτερικό ταξίδι της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από τα μονοπάτια (Ράγκες) της Ινδικής Κλασσικής Μουσικής, εμπλουτίζεται διευρύνοντας τα όρια του, παρακολουθώντας την παράδοση και την Ινδική Κουλτούρα έτσι ώστε διευρυνόμενος πολυπολιτισμικά απλώνεται από τα όρια της δικής του κοσμοθεωρίας.Ταξιδεύοντας στο χωροχρόνο με τις Ράγκες που κάθε μια ξεχωριστά συμβολίζει και επικαλείται τα στοιχεία της φύσης ,αποτυπώνοντας συναισθήματα, αισθήσεις, εικόνες .Μια αόρατη ζωγραφική του αιθέρα. Μια διήγηση ήχου, δονήσεων, φράσεων, ρυθμών και χρωμάτων όπου η φαντασία μπορεί να δημιουργήσει την πραγματικότητα που της πιστοποιείται.Παράλληλα με την παράσταση, στο φουαγιέ του Θεάτρου θα φιλοξενείται η έκθεση γλυπτών μορφών- κουκλών του Τάκη Λουκάτου με τίτλο «Tales of Sitar»Μια παράσταση με ήχους, εικόνες, χορό, χρώματα, λόγο, ρυθμούς και εικαστικές γλυπτές μορφές, που θα μας μεταφέρουν στη μακρινή Ανατολή μέσα από το κάτοπτρο του δυτικού πολιτισμού, πέρα από τα όρια του χρόνου και των αποστάσεων.όπου o θεατής, αφουγκραζόμενος το μυστικισμό και το εσωτερικό ταξίδι της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από τα μονοπάτια (Ράγκες) της Ινδικής Κλασσικής Μουσικής, εμπλουτίζεται διευρύνοντας τα όρια του, παρακολουθώντας την παράδοση και την Ινδική Κουλτούρα έτσι ώστε διευρυνόμενος πολυπολιτισμικά απλώνεται από τα όρια της δικής του κοσμοθεωρίας .Ταξιδεύοντας στο χωροχρόνο με τις Ράγκες που κάθε μια ξεχωριστά συμβολίζει και επικαλείται τα στοιχεία της φύσης ,αποτυπώνοντας συναισθήματα, αισθήσεις, εικόνες .Μια αόρατη ζωγραφική του αιθέρα. Μια διήγηση ήχου, δονήσεων, φράσεων, ρυθμών και χρωμάτων όπου η φαντασία μπορεί να δημιουργήσει την πραγματικότητα που της πιστοποιείται.Παράλληλα με την παράσταση, στο φουαγιέ του Θεάτρου θα φιλοξενείται η- κουκλών τουμε τίτλο «Tales of Sitar»