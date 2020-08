Διονύσης Σαββόπουλος: Φέρνει το Woodstock στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Τις μουσικές αναμνήσεις του από το θρυλικό Woodstock αλλά και ελληνικές μελωδικές στιγμές της ίδιας εποχής θα διηγηθεί ο Διονύσης Σαββόπουλος για δύο βραδιές, την 1η και 2 Σεπτεμβρίου στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. «Στο Woodstock εγώ – ήμουν εδώ» είναι ο τίτλος των συναυλιών αυτών οι οποίες πραγματοποιούνται στην δύσκολη συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα τραγουδια που πρωταγωνίστησαν στο ιστορικό μουσικό φεστιβάλ όπως τα “Cry” της Janis Joplin, “With a Little Ηelp from My Friends” του Cocker, “Purple Haze” του Hendrix και άλλα «συνομιλούν» με τη δική μας «Θαλασσογραφία»,το «Κιλελέρ», τον «Μπάλλο», τα «Παιδιά που χάθηκαν» και άλλα αγαπημένα του Διονύση Σαββόπουλο σε έναν πρωτότυπο μουσικό διάλογο.

Τον Διονύση Σαββόπουλο πλαισιώνουν οι σολίστ Σταύρος Λάντσιας (πιάνο, ντραμς, μεταλλόφωνο, μελόντικα), Γιώτης Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό μπάσο, κρουστά) και τρεις νέες παρουσίες που γνώρισαν ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό της φετινής σεζόν: Σάκης Ντοβόλης (ηλεκτρική κιθάρα, φωνή), Αλεξάνδρα Σιετή (φωνή), Κλαυδία Παπαδοπούλου (φωνή).



